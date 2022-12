1. FIFA World Cup 2022: ঈশ্বরের খেয়াল ! কেরিয়ারের শেষলগ্নে প্রাপ্তির ঝুলি মিলিয়ে দিল দুই কিংবদন্তি'কে

লেজেন্ডস লাক ? নাকি এটাই কিংবদন্তি'দের প্রাপ্য ? কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসে ভাগ্যদেবতা কার্যত একসুতোয় গাঁথলেন সচিন-মেসি'কে (Leonel Messi Sachin Tendulkar stunning similarity in World Cup) ।

2. Anurag Thakur: 2014-র পরে উত্তর-পূর্বে শান্তির যুগ শুরু হয়েছে, দাবি অনুরাগের

2014 সালের পরে উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তির যুগ শুরু হয়েছে (Era of Peace Started in Northeast)৷ সোমবার দিল্লিতে এমনই দাবি করেছেন অনুরাগ ঠাকুর (Anurag Thakur)৷ তিনি বলেন, সেখানে নাশকতা সংক্রান্ত হিংসার ঘটনা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে (Union Minister on Northeast)।

3. Jai Prakash Majumdar: ফুল বদলে ভোলবদল ? সিএএ-এনআরসি নিয়ে ভিন্ন সুর জয়প্রকাশের গলায়

সিএএ, এনআরসি নিয়ে এবার ভিন্ন সুর জয়প্রকাশের গলায় (Jai Prakash Majumdar Comment on CAA and NRC) । তা শুনে তাঁর তৃণমূল সহকর্মীরা বলছেন, উনি ভুল বুঝতে পেরেছেন বলেই আমাদের সঙ্গে এসেছেন ।

4. FIFA World Cup 2022: ‘জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছি না’, জল্পনায় ইতি বিশ্বজয়ী এলএম 10-এর

আর্জেন্তিনার জার্সি এখনই তুলে রাখার কোনও ইচ্ছে নেই লিওনেল মেসির (Lionel Messi Not Gonna Retire from National Team) ৷ তিনি বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আর্জেন্তিনার হয়ে খেলে যেতে চান বলে জানিয়ে দিলেন ৷

5. FIFA World Cup 2022: মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র ভুলিয়ে দিল বিশ্বকাপ... মেসিদের জয়ে আলোয় ভাসল আর্জেন্তিনা

36 বছর পর অবশেষে সোনালি ট্রফি ফের হাতে তুলেছে আর্জেন্তিনা ৷ আর মেসিদের এই জয়ের আনন্দে মেতে উঠল গোটা দেশ ৷

6. Road Accident: বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত 1

35 জন যাত্রী নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বেসরকারি বাস (Road Accident)৷ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে ৷

7. FIFA World Cup 2022: 'এক মিনিটের নীরবতা...' এমবাপেকে উপহাস এমিলিয়ানো মার্তিনেজের

কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে উপহাস আর্জেন্তিনার ড্রেসিংরুমে ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল সেই ভিডিয়ো ৷ এমবাপেকে ‘মৃত’ বলে উল্লেখ আর্জেন্তিনার গোল্ডেন গ্লাভ জয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের (Kylian Mbappe Who is Dead Emiliano Martinez Mocked France Striker) ৷

8. Pele Congratulates Messi-Mbappe: দুর্দান্ত বিশ্বকাপ ফাইনাল, ইন্সটায় মেসি-এমবাপেকে অভিনন্দন ফুটবল সম্রাটের

অসাধারণ ফাইনাল উপহার ৷ অসুস্থ শরীরে ইন্সটা বার্তায় মেসি ও এমবাপেকে অভিনন্দন জানালেন পেলে (Pele on FIFA World Cup Final 2022)৷ কী বললেন তিনি ?

9. Shah Rukh on Messi: 'পরিশ্রম ও স্বপ্নে বিশ্বাস করতে শেখানোর জন্য ধন্যবাদ মেসি', লিখলেন শাহরুখ

রবিবাসরীয় এই লড়াইয়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করলেন শাহরুখ খান ৷ আর আর্জেন্তিনার জয়ের পর মেসির জন্য তিনি লেখেন, 'পরিশ্রম ও স্বপ্নে বিশ্বাস করতে শেখানোর জন্য ধন্যবাদ মেসি' (Shah Rukh on Messi)৷

10. FIFA World Cup 2022: কাতার-মেক্সিকোর মেলবন্ধন ! দিয়েগোর জামাইয়ের কাঁধে চেপে মারাদোনাকে মনে করালেন মেসি

ফাইনালে কাপ জিতে সতীর্থদের কাঁধে চেপেছিলেন বিশ্বজয়ের নায়ক । মারাদোনাকে নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেছিলেন নীল-সাদা জার্সিধারীরা । 36 বছর পর দেশকে কাপ দিয়েছেন লিও (Messi reminds of Maradona) । তারপরেই একই ভঙ্গিতে ফুটবলের রাজপুত্র উত্তরসূরিকে নিয়ে মাঠ ঘুরলেন আগুয়েরোরা ।