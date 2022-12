1. FIFA World Cup 2022: কাতার-মেক্সিকোর মেলবন্ধন ! দুর্দান্ত ফুটবলে মারাদোনাকে মনে করালেন মেসি

ফাইনালে কাপ জিতে সতীর্থদের কাঁধে চেপেছিলেন বিশ্বজয়ের নায়ক । মারাদোনাকে নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করেছিলেন নীল-সাদা জার্সিধারীরা । 36 বছর পর দেশকে কাপ দিয়েছেন লিও (Messi reminds of Maradona) । তারপরেই একই ভঙ্গিতে ফুটবলের রাজপুত্র উত্তরসূরিকে নিয়ে মাঠ ঘুরলেন আগুয়েরোরা ।

2. FIFA World Cup 2022: ম্যাজিকাল মেসি থেকে দুর্ভেদ্য মার্তিনেজ, বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত সেরা হলেন কারা

না একমাস ফুটবল ভক্তরা বুঁদ হয়ে রইলেন মেসির স্বপ্নের পারফর্ম্যান্সে । হা করে গিললেন এমবাপের হার না-মানা লড়াই, মার্তিনেজের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো তেকাঠি আগলানো । দেখে নিন, কাতার বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত পারফর্ম্যান্সের নিরিখে বাজিমাত করলেন কারা (Full list of FIFA World Cup 2022 award winners) ।

3. FIFA World Cup 2022: স্বপ্নের আরব্য রজনী, বেদুইনের দেশে সোনার কাপ আর্জেন্তিনার

টাইব্রেকারে ম্যাচের ফল আর্জেন্তিনার পক্ষে ফল 4-2 । 36 বছর পরে সোনার কাপ ফিরল দিয়েগোর দেশে (Argentina win FIFA World Cup 2022) ।

4. West Bengal Weather Update: পারদের ওঠা-নামায় থিতু হবে শীত

পারদ পড়তে শুরু করেছে বঙ্গে ৷ ফলে বেশ কয়েকদিন পর আবারও শীতের আমেজ পাচ্ছে বঙ্গবাসী ৷ এই ঠান্ডা এখন স্থায়ী হবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস(West Bengal Weather Update)৷

5. Chiranjeet Chakraborty: ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, রাজ্য সরকারের দুর্নীতি প্রসঙ্গে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন চিরঞ্জিত

দলের দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী (Chiranjeet Chakraborty)৷ কী বললেন তিনি ?

6. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

মরশুমি সবজির পাশাপাশি বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ এক নজরে দেখে নিন আজকের বাজারদর (Kolkata Market Price) ৷

7. Narendra Modi: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে ত্রিপুরা, দাবি মোদির

উত্তর-পূর্ব ভারত যে তাঁর সরকারের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ রবিবার আগরতলার (Agartala) সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে ত্রিপুরা (Tripura) ৷

8. Arvind Kejriwal: চিনের আগ্রাসনের বদলে বেজিংকে পুরস্কার দিচ্ছে মোদি সরকার ! তোপ কেজরির

বারবার আগ্রাসন দেখাচ্ছে চিন (China) ৷ তারপরও চিনা পণ্য়ের আমদানি বাড়িয়েই চলেছে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সরকার ৷ রবিবার এর বিরোধিতায় সুর চড়ালেন আপ (AAP) নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ৷

9. FIFA World Cup 2022: প্রথমার্ধ মেসির হলে দ্বিতীয়ার্ধ এমবাপের, নির্ধারিত সময়ে নিষ্ফলা বিশ্বকাপ ফাইনাল

কিলিয়ান এমবাপের জোড়া ফলায় ম্যাচে সমতা ফেরাল ফ্রান্স ৷ লুসেইলে বিশ্বকাপ ফাইনালে নির্ধারিত সময় শেষ হল 2-2 গোলে (Mbappe scored twice as WC cup final ends 2-2 at the end of 90 minutes) ৷ এক মিনিটের ব্যবধানে দু'টি গোল করে খেলার মোড় একাই ঘুরিয়ে দিলেন জিদানের দেশের তরুণ তুর্কী ৷

10. FIFA 2022 World Cup Final: ক্যাসিয়াসের সঙ্গে বিশ্বকাপ ট্রফি উন্মোচন দীপিকার

কথা ছিল দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone) বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করবেন (FIFA 2022 World Cup Final) ৷ সেমতোই বিশ্বকাপের অন্তিমপর্বে আজ কাতারের দোহার মাঠে বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করলেন ৷ তাঁর সঙ্গী ছিলেন 2010 স্পেনের বিশ্বজয়ী ইকের ক্যাসিয়াস ৷