1. WC Fever: ইতিউতি এমবাপেদের সমর্থন থাকলেও মেসির হাতেই কাপ চাইছে শহর কলকাতা

আট বছর আগে অল্পের জন্য যে স্বাদ অপূর্ণ থেকেছে, রবিবাসরীয় লুসেইলে তা পূর্ণ করুন মেসি ৷ ফুটবল মক্কা কলকাতায় ফুটবল ঈশ্বরের জন্য এমনই কাতর আকুতি ৷ এমবাপে-জিরুদের জন্য সমর্থন থাকলেও মেসি তথা আর্জেন্তিনা জ্বরে কাবু তিলোত্তমা ৷

2. World Cup Carnival: 800 গিটারের মূর্ছনায় গলা মেলালেন পর্যটকরা, বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে শৈলরানিতে উৎসব

বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গেই রবিবার শৈলরানির বিশ্বকাপ কার্নিভালেরও দশমী ৷ আর অন্তিমদিন ম্যালের পর্যটকেরা সাক্ষী রইল এক অভিনব ঘটনার ৷ 800 গিটারের মূর্ছনায় শানের 'মুসু মুসু হাসি' গেয়ে উঠল ম্যাল।

3. FIFA World Cup 2022: মেসি-ম্যাজিক না এমবাপের দৌড় ? বেদুইনের দেশে বাজিমাত করবে কে

দু'দলেই একাধিক তারকা খেলোয়াড়ের ভিড় । দি মারিয়া, আলভারেজ কিংবা জিরু, গ্রিজম্যান । নিজেদের দিনে যে কেউ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন (FIFA World Cup 2022) ।

4. Narendra Modi: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে ত্রিপুরা, দাবি মোদির

উত্তর-পূর্ব ভারত যে তাঁর সরকারের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ রবিবার আগরতলার (Agartala) সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে ত্রিপুরা (Tripura) ৷

5. Gangasagar Mela 2023: আচমকা অভিযানে খাবারের মান যাচাই করবেন আধিকারিকরা, গঙ্গাসাগরে সতর্ক সরকার

গঙ্গাসাগর মেলায় (Gangasagar Mela 2023) খাবারের গুণগত মান বজায় রাখতে থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে একে বলা হচ্ছে 'ফুড সেফটি অন হুইলস' (Food Safety on Wheels) ৷ কী রয়েছে এই ব্যবস্থাপনায় ?

6. Second Hooghly Bridge: বছর শুরুতেই দ্বিতীয় হুগলি সেতু সংস্কারের সম্ভাবনা, শুধুমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ি চলবে এক লেনে

আগামী বছরের শুরুতেই দ্বিতীয় হুগলি সেতু (Second Hooghly Bridge) বা বিদ্যাসাগর সেতু সংস্কারের কাজ শুরু করা হতে পারে ৷ 'হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স' (Hooghly River Bridge Commissioners) বা এইচআরবিসি (HRBC) এই কাজ করবে বছরের প্রথম তিনমাস ৷

7. Bank Fraud in Salt Lake: ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক মোবাইল নম্বর বদলে 10 লক্ষ টাকার প্রতারণা

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করা মোবাইল নম্বর বদলে দিল প্রতারক ৷ তার পর অ্যাকাউন্ট থেকে 10 লক্ষ টাকা গায়েব (10 lakh Rupees Fraud by Changing Phone Number Linked to Bank Account in Salt Lake) ৷

8. Stray Dog Raped: কুকুরকে ধর্ষণ ! শিলিগুড়িতে গ্রেফতার অভিযুক্ত

ওরা হয়তো মানুষের মতো কথা বলতে পারে না ৷ কিন্তু অঙ্গভঙ্গিমা থেকে আচরণে বুঝিয়ে দেয় মনের কথা ৷ মায়ায় ভরা দুটি চোখ থাকে একটু খাবারের সন্ধানে ৷ চোখের দিকে তাকালে এক নিমেছেই মন গলে যায় ৷

9. Arvind Kejriwal: চিনের আগ্রাসনের বদলে বেজিংকে পুরস্কার দিচ্ছে মোদি সরকার ! তোপ কেজরির

বারবার আগ্রাসন দেখাচ্ছে চিন (China) ৷ তারপরও চিনা পণ্য়ের আমদানি বাড়িয়েই চলেছে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সরকার ৷ রবিবার এর বিরোধিতায় সুর চড়ালেন আপ (AAP) নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal) ৷

10. Asansol Stampede: অমানবিক শুভেন্দু ! মৃতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কটাক্ষ বাবুল-সায়নীর

আসানসোলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় (Asansol Stampede) আহত ও মৃতদের পরিবারকে আগেই ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ করা হয় ৷