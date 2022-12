1.World Cup Carnival: 800 গিটারের মূর্ছনায় গলা মেলালেন পর্যটকরা, বিশ্বকাপ ফাইনাল ঘিরে শৈলরানিতে উৎসব

বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গেই রবিবার শৈলরানির বিশ্বকাপ কার্নিভালেরও দশমী ৷ আর অন্তিমদিন ম্যালের পর্যটকেরা সাক্ষী রইল এক অভিনব ঘটনার ৷ 800 গিটারের মূর্ছনায় শানের 'মুসু মুসু হাসি' গেয়ে উঠল ম্যাল। কাতারে না-থেকেও বিশ্বকাপ ফাইনালের মজা শৈলরানিতে চেটেপুটে নিলেন পর্যটকেরা (World Cup final celebration at Darjeeling Mall) ৷

2.FIFA World Cup 2022: মেসি-ম্যাজিক না এমবাপের দৌড় ? বেদুইনের দেশে বাজিমাত করবে কে

দু'দলেই একাধিক তারকা খেলোয়াড়ের ভিড় । দি মারিয়া, আলভারেজ কিংবা জিরু, গ্রিজম্যান । নিজেদের দিনে যে কেউ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন (FIFA World Cup 2022) । কিন্তু কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে মহারণ শুরুর আগে ফোকাসে সেই দুই তারকাই । মেসি (Lionel Messi) এবং এমবাপে (Kylian Mbappe) ।

3.Nisith Pramanik: ইচ্ছাকৃতভাবে আবাস যোজনা তালিকায় ঢোকানো হয়েছে বাবার নাম, বিতর্কের মুখে সাফাই নিশীথের

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার খসড়া তালিকায় বাবার নাম থাকা নিয়ে পালটা তৃণমূলকে বিঁধলেন নিশীথ প্রামাণিক (Nisith Pramanik speaks on Awas Yojana list controversy)৷

4.FIFA World Cup 2022: শুধুই নয় আলবিলেস্তে, লুসেইলে আজ '90 ফাইনালের যোগ সাইডলাইনেও

1990 ইতালির স্তাদিও অলিম্পিকো আর রবিবাসরীয় কাতারের লুসেইলকে কোথাও গিয়ে এক সুতোয় গাঁথতে চলেছেন ফিফা রেফারি টমাস লিস্টকিউইজ (Tomasz Listkiewicz) ৷ রবিবাসরীয় মহারণে লিও মেসি-কিলিয়ান এমবাপেদের সঙ্গে সাইডলাইনে দৌড়বেন তিনিও ৷ কিন্তু কীভাবে মেলাবেন, আসুন জেনে নিই ৷

5.Muslims in India: ভারতে মুসলিমরা সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারে: মৌলানা সাজিদ রশিদি

ভারতে মুসলিমদের অবস্থা পাকিস্তানের থেকে অনেক ভালো ৷ তারা সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি তাদের মত জানাতে পারে ৷ তাদের পছন্দমতো বেঁচে থাকতে পারে (Muslims can speak freely unlike Pakistan, Maulana Sajid Rashidi) ৷

6.FIFA World Cup Fever: মহারণ কাতারে হলেও বাংলার মিষ্টির দোকান মেসি-এমবাপের কবজায়

আজ বিশ্বকাপ ফাইনাল (FIFA World Cup Final) ৷ মুখেমুখি ফান্স ও আর্জেন্তিনা ৷ তার আগে হাওড়া থেকে চন্দননগর হাজির বিশ্বকাপ মিষ্টি নিয়ে (FIFA World Cup Fever) ৷ তাতে রয়েছেন আর্জেন্তিনার মেসি (Lionel Messi) থেকে ফান্সের এমবাপে (Kylian Mbappe) ৷

7.YouTuber Chinnu Aunty: জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিডিয়ো তৈরি করে ইউটিউবার চিন্নু আন্টি ফলোয়ার 32 লক্ষ

মেয়ের উৎসাহে ইউটিউবে ভিডিয়ো পোস্ট ৷ সেখান থেকে 32 লক্ষ ফলোয়ার ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের চিন্নু আন্টি বিশেষ সাক্ষাৎকার দিলেন ইটিভি ভারত-কে (YouTuber Chinnu Aunty Has More Than 32 Lakhs Followers) ৷

8.Kurma Vedic Village: একবিংশ শতকেও ভারতের এই গ্রাম রয়েছে বৈদিক যুগে

লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার, প্রযুক্তির গতির মাঝে হারিয়েছে জীবনের শান্তি ৷ তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, অন্য দেশ থেকে দক্ষিণ ভারতের এই গ্রামে এসে বাস করছেন মানুষ ৷ কেন (A Village without modern technology in Srikakulam Andhra Pradesh) ?

9.Asansol Stampede: অমানবিক শুভেন্দু ! মৃতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কটাক্ষ বাবুল-সায়নীর

আসানসোলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় (Asansol Stampede) আহত ও মৃতদের পরিবারকে আগেই ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ করা হয় ৷ রবিবার মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের 5 সদস্যের একটি দল।

10.Narendra Modi: উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের পথে সমস্ত বাধাকে 'রেড কার্ড' দেখিয়েছে এনডিএ সরকার, দাবি মোদির

রবিবার মেঘালয়ের (Meghalaya) রাজধানী শিলঙে (Shillong) দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) মুখে শোনা গেল ফুটবলে ব্যবহৃত রেড কার্ডের (Red Card) উল্লেখ ৷ কোন প্রেক্ষিতে এই প্রসঙ্গ টানলেন তিনি ?