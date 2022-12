1.FIFA World Cup 2022: মেসি-ম্যাজিক না এমবাপের দৌড় ? বেদুইনের দেশে বাজিমাত করবে কে

দু'দলেই একাধিক তারকা খেলোয়াড়ের ভিড় । দি মারিয়া, আলভারেজ কিংবা জিরু, গ্রিজম্যান । নিজেদের দিনে যে কেউ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন (FIFA World Cup 2022) । কিন্তু কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে মহারণ শুরুর আগে ফোকাসে সেই দুই তারকাই । মেসি (Lionel Messi) এবং এমবাপে (Kylian Mbappé) ।

2.FIFA World Cup 2022: মেসির কাঁধে ভর করেই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখছে অ্যালবেসেলেস্তা

তৃতীয়বার বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) খেতাব জয়ের আশা দেখছে আর্জেন্তিনা (How Argentina can Beat France in World Cup Final) ৷ তবে, সেই বিশ্বকাপ জয়ের জন্য কার্যত একজনের ভাগ্যের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে আর্জেন্তিনা দল ৷ আর তিনি হলেন, লিওনেল মেসি (Lionel Messi) ৷

3.Sahibganj Murder Case: ঝাড়খণ্ডে দিল্লির ছায়া ! স্ত্রী'কে খুন করে দেহ 12 টুকরো করল স্বামী

শ্রদ্ধা ওয়ালকার খুনের ছায়া ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলায় । স্ত্রী'কে খুন করে দেহ 12 টুকরো করল স্বামী ৷ পুলিশ আটক করেছে স্বামীকে (Husband Brutally Murdered his Wife in Sahibganj) ৷

4.FIFA World Cup 2022: দলগত আক্রমণে খেতাব ধরে রাখার ছক সাজাচ্ছেন দিদিয়ের দেঁশ

বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে আজ মাঠে নামবে ফ্রান্স ৷ আর এই ম্যাচে ফ্রান্সের অন্যতম শক্তি তাঁদের 11 জন ফুটবলারই (How France Can Successfully Defend World Cup Title) ৷ কোনও ব্যক্তি বিশেষে নির্ভরশীল নয় ফ্রান্স ৷ তাই কোনও দলগত ফুটবল ও আক্রমণে প্রতিপক্ষ আর্জেন্তিনাকে মাত দেওয়ার ছক সাজাচ্ছেন কোচ দিদিয়ের দেঁশ (Didier Deschamps) ৷

5.FIFA World Cup 2022: মেসির কেরামতিতে কাতারে বিশ্বকাপ খরা কাটানোর স্বপ্ন দেখছেন আর্জেন্তাইনরা

আট বছর পর ফের স্বপ্ন ছোঁয়ার হাতছানি লিও মেসি'র সামনে । আধুনিক ফুটবলের ঈশ্বরের ট্রফি ক্যাবিনেটে সব আছে, বিশ্বকাপ ছাড়া । এদিন সেই আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া থাকবেন মেসি (Leonel Messi) । 2018 বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্তিনা-ফ্রান্স । 4 গোলে বিধ্বস্ত হয়ে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে ইতি পড়েছিল মেসি-মাসচেরানোদের ।

6.FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ ফাইনালে দল, সমালোচকদের জবাব ‘অ্যাক্সিডেন্টাল কোচ’ স্কালোনির

আর্জেন্তিনাকে বিশ্বকাপ ফাইনালে (FIFA World Cup 2022) তুলেছেন লিওনেল স্কালোনি ৷ আর্জেন্তাইন জাতীয় দলের কোচের এটাই তাঁর সমালোচকদের প্রতি জবাব হয়ে থাকল (Lionel Scaloni Answers Critics With Argentinas World Cup Final Run) ৷

7.Rare Surgery in AIIMS: বিরল অসুখ নিয়ে জন্ম, বাংলাদেশি একরত্তিকে নতুন জীবন দিলেন এইমসের চিকিৎসকরা

তিনমাসের বাংলাদেশি শিশুর (Bangladeshi Baby) জটিল ও বিরল অস্ত্রোপচার (Rare Surgery) করলেন দিল্লির এইমসের (AIIMS Delhi) চিকিৎসকরা ৷ নতুন জীবন ফিরে পেল একরত্তি ৷

8.Kolkata Marathon: নয়া রেকর্ডে কলকাতা ম্যারাথন ফিরল চেনা ছন্দে

রবিবার অনুষ্ঠিত হল কলকাতা ম্যারাথন 2022 ৷ এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Sports Minister Aroop Biswas), মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার (Debasish Kumar) এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার অভিনব বিন্দ্রা (Abhinav Bindra) ৷

9.FIFA World Cup 2022: সস্ত্রীক কাতার গেলেন সৌরভ, মেসির হাতে বিশ্বকাপ দেখতে চান মহারাজ

ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে কাতার গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly Fly Qatar to Watch Final) ৷ সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডোনা ৷ দেশ ছাড়ার আগে জানালেন, লিওনেল মেসি (Lionel Messi)-র হাতেই বিশ্বকাপ দেখতে চান মহারাজ ৷

10.Basanti Family Clash: জমি কার ? দুই পরিবারের মারামারিতে জখম 4

জমি নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদ ৷ আহত এক মহিলা-সহ 4 । শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের কালীবটতলার মোড়ল পাড়ায় (Clash Between Two Family Over Land Problem at Basanti) ।