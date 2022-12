1.FIFA World Cup 2022: মেসি-ম্যাজিক না এমবাপের দৌড় ? বেদুইনের দেশে বাজিমাত করবে কে

দু'দলেই একাধিক তারকা খেলোয়াড়ের ভিড় । দি মারিয়া, আলভারেজ কিংবা জিরু, গ্রিজম্যান । নিজেদের দিনে যে কেউ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন (FIFA World Cup 2022) । কিন্তু কাতারের লুসেইল স্টেডিয়ামে মহারণ শুরুর আগে ফোকাসে সেই দুই তারকাই । মেসি (Lionel Messi) এবং এমবাপে (Kylian Mbappé) ।

2.JP Nadda Slams Rahul: 'রাহুল গান্ধি চিন-পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন', আক্রমণ নাড্ডার

16 ডিসেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) রাহুল গান্ধি জানান, চিন যুদ্ধের তোড়জোড় করছে ৷ কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সেই তথ্য দেশবাসীকে জানাচ্ছে না ৷ এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কংগ্রেস-বিজেপি রাজনীতি (Rahul Gandhi over China attack to India) ৷

3.Shantanu Thakur: আগামী বছরেই বাংলায় সিএএ লাগু হবে ? জল্পনা উসকে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

আগামী বছরের প্রথম দিকেই পশ্চিমবঙ্গে সিএএ কার্যকরী হতে পারে ৷ মৃত আশাকর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই সম্ভাবনার কথা জানালেন শান্তনু ঠাকুর (Shantanu Thakur visits deceased ASHA worker house) ৷

4.Mamata Banerjee: মমতা-অমিত একান্ত সাক্ষাতের কারণেই কি ব্রাত্য রইলেন হেমন্ত-তেজস্বী !

শনিবার নবান্নে প্রতিপক্ষ শিবিরের রাজনীতিবিদ অমিত শাহের (Amit Shah) সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ অথচ তাঁর ‘রাজনৈতিক-বন্ধু’ বলে পরিচিত হেমন্ত সোরেন ও তেজস্বী যাদবের মধ্যে আলাদা কোনও কথা হল না ৷ কেন ? উঠছে প্রশ্ন ৷

5.India vs Bangladesh: শেষদিনে অক্ষর-কুলদীপের দাপট, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 188 রানে জয় ভারতের

চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশকে 188 রানে হারাল ভারত (India Win Against Bangladesh by 188 Runs) ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশকে 324 রান অল আউট করেন ভারতীয় বোলাররা ৷ ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সবচেয়ে সফল বোলার অক্ষর প্যাটেল ৷

6.World Cup Fever: 250 টাকায় জায়েন্ট স্ক্রিনে ফাইনাল, সঙ্গে স্ন্যাক্স-ডিনার ! বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে জেলাও

ফুটবল জ্বরে কাবু গোটা বিশ্ব ৷ খেলা দেখা নিয়ে অভিনব উদ্যোগ পশ্চিম মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগর নাগরিক সমিতির (Only 250 Rupees with Snacks and Dinner to Watch Football on Giant Screen)।

7.World Cup Fever in Kolkata: ফুটবল বিশ্বকাপের আঁচ বই পাড়াতেও, আর্জেন্তিনা জিতলেই মিলবে 50 শতাংশ ছাড়

রাত পোহালই রবিবার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল (FIFA World Cup 2022) ৷ মুখোমুখি আর্জেন্তিনা-ফ্রান্স ৷ তবে কলকাতায় আর্জেন্তিনার সমর্থক একটু বেশিই ৷ এর আভাস পাওয়া গেল বইপাড়াতে (World Cup Fever in Kolkata) ৷ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা নিয়ে হাজির হরেকরকম ছাড় ৷ আর্জেন্তিনা ফাইনালে জিতলেই সোমবার থেকে মিলবে সব ৷

8.World Cup Fever: ফ্রান্স জিতবেই! উন্মাদনা চন্দননগরের স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে

ফ্রান্সের পতাকা ও আলোয় সেজে উঠেছে চন্দননগর। একসময় ফরাসি উপনিবেশ থাকার কারণে ফ্রান্সের প্রতি আলাদা একটা আবেগ রয়েছে চন্দননগর মানুষের মধ্যে। যদিও আর্জেন্তিনার সমর্থকও কম নেই এ শহরে। তবে পাল্লা ভারী এমবাপেদের দিকে ৷

9.FIFA World Cup 2022: সুকেরের স্মৃতি ফেরালেন মদ্রিচ, দুরন্ত ফুটবলে বিশ্বকাপে তৃতীয় ক্রোটরা

মরক্কোকে 2-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল 'মদ্রিচ অ্যান্ড কোং' (Croatia beat Morocco to finish third in Qatar World Cup) ।

10.Eastern Zonal Council Meeting: বৈঠকে রাজ্যের দাবি জানালেন মমতা, আতিথেয়তার প্রশংসায় শাহ

শনিবার নবান্ন সভাঘরে ছিল পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলিক পরিষদের বৈঠক ৷ এদিনের বৈঠকে রাজ্যের একাধিক দাবি ও অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee places demand to Amit Shah) ৷