1. JP Nadda Slams Rahul: 'রাহুল গান্ধি চিন-পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন', আক্রমণ নাড্ডার

16 ডিসেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) রাহুল গান্ধি জানান, চিন যুদ্ধের তোড়জোড় করছে ৷ কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সেই তথ্য দেশবাসীকে জানাচ্ছে না ৷ এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কংগ্রেস-বিজেপি রাজনীতি (Rahul Gandhi over China attack to India) ৷

2. Mamata Banerjee: মমতা-অমিত একান্ত সাক্ষাতের কারণেই কি ব্রাত্য রইলেন হেমন্ত-তেজস্বী !

শনিবার নবান্নে প্রতিপক্ষ শিবিরের রাজনীতিবিদ অমিত শাহের (Amit Shah) সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ অথচ তাঁর ‘রাজনৈতিক-বন্ধু’ বলে পরিচিত হেমন্ত সোরেন ও তেজস্বী যাদবের মধ্যে আলাদা কোনও কথা হল না ৷ কেন ? উঠছে প্রশ্ন ৷

3. Fear of Ghost in School: অদ্ভূতুরে কাণ্ড ! স্কুলে এসেই ছাত্রীরা মাটিতে আছড়ে পড়ে চিৎকার করছে

প্রশাসনের ঘুম উড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার বিল্টিকুরি এলাকার ঝিংকাবিজুরি গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ঘটনা ৷ এখানকার ছাত্রীদের ভূতে ধরেছে বলে গ্রামবাসীদের (fear of ghost in school) ৷

4. India vs Bangladesh: শেষদিনে অক্ষর-কুলদীপের দাপট, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 188 রানে জয় ভারতের

চট্টগ্রাম টেস্টে বাংলাদেশকে 188 রানে হারাল ভারত (India Win Against Bangladesh by 188 Runs) ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশকে 324 রান অল আউট করেন ভারতীয় বোলাররা ৷ ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে সবচেয়ে সফল বোলার অক্ষর প্যাটেল ৷

5. World Cup Fever: 250 টাকায় জায়েন্ট স্ক্রিনে ফাইনাল, সঙ্গে স্ন্যাক্স-ডিনার ! বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে জেলাও

ফুটবল জ্বরে কাবু গোটা বিশ্ব ৷ খেলা দেখা নিয়ে অভিনব উদ্যোগ পশ্চিম মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগর নাগরিক সমিতির (Only 250 Rupees with Snacks and Dinner to Watch Football on Giant Screen)।

6. World Cup Fever in Kolkata: ফুটবল বিশ্বকাপের আঁচ বই পাড়াতেও, আর্জেন্তিনা জিতলেই মিলবে 50 শতাংশ ছাড়

রাত পোহালই রবিবার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল (FIFA World Cup 2022) ৷ মুখোমুখি আর্জেন্তিনা-ফ্রান্স ৷ তবে কলকাতায় আর্জেন্তিনার সমর্থক একটু বেশিই ৷ এর আভাস পাওয়া গেল বইপাড়াতে (World Cup Fever in Kolkata) ৷ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা নিয়ে হাজির হরেকরকম ছাড় ৷ আর্জেন্তিনা ফাইনালে জিতলেই সোমবার থেকে মিলবে সব ৷

7. World Cup Fever: ফ্রান্স জিতবেই! উন্মাদনা চন্দননগরের স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে

ফ্রান্সের পতাকা ও আলোয় সেজে উঠেছে চন্দননগর। একসময় ফরাসি উপনিবেশ থাকার কারণে ফ্রান্সের প্রতি আলাদা একটা আবেগ রয়েছে চন্দননগর মানুষের মধ্যে। যদিও আর্জেন্তিনার সমর্থকও কম নেই এ শহরে। তবে পাল্লা ভারী এমবাপেদের দিকে ৷ স্বভাবতই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ফের ফাইনালে (World Cup 2022) ওঠার পর উন্মাদনা বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। স্কুল পড়ুয়া থেকে ক্লাবের যুবকরা সকলেই মেতেছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ের আগাম আনন্দে (Chandannagar school students cheer for France )।

8. Manohari Gold Tea: 1 কেজি চায়ের দাম 1 লক্ষ 15 হাজার ! কিনলেন হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী

অসমের নিলামে 1 কিলোগ্রাম 'মনোহারি গোল্ড টি' (Manohari Gold Tea)-এর দাম উঠল 1 লক্ষ 15 হাজার টাকা ! তৈরি হল নতুন রেকর্ড ৷

9. Shah Rukh Khan on WC 2022: এমবাপে না মেসি, ফাইনালে কাকে সমর্থন শাহরুখের

শাহরুখ যে ক্রিকেটপ্রেমী তা নয়, কিং খান (Shah Rukh Khan) ভালোবাসেন ফুটবলও ৷ আগামীকাল কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ বিশ্বকাপের অন্তিমপর্বে পৌঁছছে ফ্রান্স ও আর্জেন্তিনা ৷ দুই দলেরই ফ্য়ান ফলোয়ার কম নয় ৷ তবে কোন দলের হাতে যে বিশ্বকাপ যাবে তার উত্তর দেবে সময় ৷ তবে বলিউডের বাদশা কোন দলকে সাপোর্ট করেন ? তার উত্তর দিলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

10. Papiya Adhikari: মঞ্চে পাপিয়ার সঙ্গী যৌনকর্মীরা, 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ মঞ্চস্থ হল মুন্নি বাঈ

সোনাগাছির মহিলাদের নিয়ে 'মুন্নি বাঈ' নামের একটি নাটক মঞ্চস্থ করলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রী পাপিয়া অধিকারী । 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ 'হাওড়া সৃজন'-এর উদ্যোগে প্রখ্যাত নাট্যকার সুদীপ ঘোষালের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়ে গেল নাটকটি (Papiya Shares the Stage with the sex workers in her new Drama)।