1. World Cup Fever: 250 টাকায় জায়েন্ট স্ক্রিনে ফাইনাল, সঙ্গে স্ন্যাক্স-ডিনার ! বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে জেলাও

ফুটবল জ্বরে কাবু গোটা বিশ্ব ৷ খেলা দেখা নিয়ে অভিনব উদ্যোগ পশ্চিম মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগর নাগরিক সমিতির (Only 250 Rupees with Snacks and Dinner to Watch Football on Giant Screen)।

2. World Cup Fever in Kolkata: ফুটবল বিশ্বকাপের আঁচ বই পাড়াতেও, আর্জেন্তিনা জিতলেই মিলবে 50 শতাংশ ছাড়

রাত পোহালই রবিবার ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনাল (FIFA World Cup 2022) ৷ মুখোমুখি আর্জেন্তিনা-ফ্রান্স ৷ তবে কলকাতায় আর্জেন্তিনার সমর্থক একটু বেশিই ৷ এর আভাস পাওয়া গেল বইপাড়াতে (World Cup Fever in Kolkata) ৷ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা নিয়ে হাজির হরেকরকম ছাড় ৷ আর্জেন্তিনা ফাইনালে জিতলেই সোমবার থেকে মিলবে সব ৷

3. JP Nadda Slams Rahul: 'রাহুল গান্ধি চিন-পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন', আক্রমণ নাড্ডার

16 ডিসেম্বর ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) রাহুল গান্ধি জানান, চিন যুদ্ধের তোড়জোড় করছে ৷ কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সেই তথ্য দেশবাসীকে জানাচ্ছে না ৷ এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কংগ্রেস-বিজেপি রাজনীতি (Rahul Gandhi over China attack to India) ৷

4. Eastern Zonal Council Meeting: বৈঠকে রাজ্যের দাবি জানালেন মমতা, আতিথেয়তার প্রশংসায় শাহ

শনিবার নবান্ন সভাঘরে ছিল পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলিক পরিষদের বৈঠক ৷ এদিনের বৈঠকে রাজ্যের একাধিক দাবি ও অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee places demand to Amit Shah) ৷

6. FIFA World Cup 2022: সুকেরের স্মৃতি ফেরালেন মদ্রিচ, দুরন্ত ফুটবলে বিশ্বকাপে তৃতীয় ক্রোটরা

মরক্কোকে 2-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করল 'মদ্রিচ অ্যান্ড কোং' (Croatia beat Morocco to finish third in Qatar World Cup) ।

7. Shah Rukh Khan on WC 2022: এমবাপে না মেসি, ফাইনালে কাকে সমর্থন শাহরুখের

শাহরুখ যে ক্রিকেটপ্রেমী তা নয়, কিং খান (Shah Rukh Khan) ভালোবাসেন ফুটবলও ৷ আগামীকাল কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনাল ৷ বিশ্বকাপের অন্তিমপর্বে পৌঁছছে ফ্রান্স ও আর্জেন্তিনা ৷ দুই দলেরই ফ্য়ান ফলোয়ার কম নয় ৷ তবে কোন দলের হাতে যে বিশ্বকাপ যাবে তার উত্তর দেবে সময় ৷ তবে বলিউডের বাদশা কোন দলকে সাপোর্ট করেন ? তার উত্তর দিলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

8. Fear of Ghost in School: অদ্ভূতুরে কাণ্ড ! স্কুলে এসেই ছাত্রীরা মাটিতে আছড়ে পড়ে চিৎকার করছে

প্রশাসনের ঘুম উড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার বিল্টিকুরি এলাকার ঝিংকাবিজুরি গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ঘটনা ৷ এখানকার ছাত্রীদের ভূতে ধরেছে বলে গ্রামবাসীদের (fear of ghost in school) ৷

9. West Bengal Weather Update: জাঁকিয়ে ঠান্ডায় শুরু শীতের জমাটি ইনিংস, নামছে পারদ

শীত এসেছে ৷ জমিয়ে ঠান্ডা পড়ছে ৷ উত্তুরে হাওয়া বইছে ৷ এই আমেজ বঙ্গের আকাশে কতদিন (Winter in Bengal) ?

10. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পড়ে গিয়েছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷