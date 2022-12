1. মমতা-অমিত একান্ত সাক্ষাতের কারণেই কি ব্রাত্য রইলেন হেমন্ত-তেজস্বী !

শনিবার নবান্নে প্রতিপক্ষ শিবিরের রাজনীতিবিদ অমিত শাহের (Amit Shah) সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ অথচ তাঁর ‘রাজনৈতিক-বন্ধু’ বলে পরিচিত হেমন্ত সোরেন ও তেজস্বী যাদবের মধ্যে আলাদা কোনও কথা হল না ৷ কেন ? উঠছে প্রশ্ন ৷

2. বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন ! কারণ শুনে চোখ কপালে উঠল পুলিশের

ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে শ্বাসরোধ করে খুন করলেন যুবক ! মালদার ঘটনা (Malda Murder) ৷ ঠিক কী ঘটেছিল ?

3. 1 কেজি চায়ের দাম 1 লক্ষ 15 হাজার ! কিনলেন হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী

অসমের নিলামে 1 কিলোগ্রাম 'মনোহারি গোল্ড টি' (Manohari Gold Tea)-এর দাম উঠল 1 লক্ষ 15 হাজার টাকা ! তৈরি হল নতুন রেকর্ড ৷

4. গালওয়ান, তাওয়াংয়ে ভারতীয় সেনা প্রশংসনীয় সাহসিকতা দেখিয়েছে, বললেন রাজনাথ

শনিবার নয়াদিল্লিতে ফিকি-র (FICCI) অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh) ৷ সেখানে তিনি গালওয়ান (Galwan) ও তাওয়াংয়ে (Tawang Sector) ভারতীয় সেনার বীরত্বের প্রশংসা করেন ৷ পাশাপাশি নাম না করে সমালোচনা করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) ৷

5. লোক খাইয়ে জীবিত অবস্থায় মৃত্যুদিন পালন ! চিরালার চিকিৎসকের কাণ্ডে তাজ্জব নেটপাড়া

বেঁচে থাকা অবস্থায় মৃত্যুদিন পালন চিকিৎসকের ৷ তাজ্জব ঘটনার সাক্ষী রইল অন্ধ্রপ্রদেশ (Bizarre incident in Andhra Pradesh) ৷

6. Old Couple Attacked in Malda: সরকারি পাট্টার জমি দখল করতে বৃদ্ধ দম্পতিকে খুনের চেষ্টা !

সরকারি পাট্টার জমি দখল করতে বৃদ্ধ দম্পতিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Miscreants Trying to kill Old Couple to Grab Government Leased Land) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হরিশচন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের রামশিমুল এলাকায় ৷ ঘটনায় আহত অবস্থা হাসপাতালে ভর্তি বৃদ্ধ ৷

7. সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি, শ্রীঘরে নাবালিকার বাবা ও বর

বিয়ে হয়ে গিয়েছিল নাবালিকার ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েই বিপদে পড়লেন বাড়ির লোক ৷ পুলিশ জানতে পেরে গ্রেফতার করল ছেলে ও মেয়ের বাবাকে ৷ ঘটনাটি কেশপুর কাঁচগেড়িয়ায় (Minor Marriage Case) ৷

8. জোর করে উচ্ছেদে সমর্থন নেই, পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে শাহকে বার্তা মমতার

শনিবার নবান্নে পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পরিষদের (Eastern Zonal Council) বৈঠক হয় ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ।

9. বঙ্গ বিজেপিকে শাহী ভোকাল টনিক, মঙ্গলবার দিল্লিতে শুভেন্দু-সুকান্তকে ডাকলেন অমিত

শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গ বিজেপির (BJP) সদর দফতর মুরলীধর সেন লেনের অফিসে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ সেই বৈঠকে বঙ্গ বিজেপিকে ভোকাল টনিক দিয়ে গিয়েছেন শাহ ৷ মঙ্গলবার শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ও সুকান্ত মজুমদারকে (Sunakta Majumdar) ডেকেছেন বৈঠকের জন্য ৷

10. সিনেমা উৎসবে জমজমাট সেলফি জোন

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (Kolkata International Film Festival 2022) সকলের নজর কাড়ছে সেলফি জোন (Selfie Zone) ৷ সিনেমা দেখতে এসে একবার করে সেলফি জোনে দাঁড়াচ্ছেন সেলফিপ্রেমীরা ৷ কখনও একা, কখনও দোকা, আবার কখনও বা দল বেঁধে নিজেদেরকেই মোবাইলের ক্য়ামেরাবন্দি করছেন তাঁরা ৷ কেউ কেউ আবার সিনেমা দেখতে বেরিয়েছেন গলায় ডিএসএলআর ঝুলিয়ে ৷ উদ্দেশ্য, আসা-যাওয়ার পথে কলকাতার দৃশ্য সংগ্রহ করা ৷ তাঁরাও ছবি তুলছেন কেআইএফএফের (KIFF 2022) সেলফি জোনে এসে ৷