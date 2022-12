1. Amit Shah: বঙ্গ বিজেপিকে শাহী ভোকাল টনিক, মঙ্গলবার দিল্লিতে শুভেন্দু-সুকান্তকে ডাকলেন অমিত

শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গ বিজেপির (BJP) সদর দফতর মুরলীধর সেন লেনের অফিসে নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ সেই বৈঠকে বঙ্গ বিজেপিকে ভোকাল টনিক দিয়ে গিয়েছেন শাহ ৷

2. Abhishek Banerjee: 'আপনারা অবৈধ হলে প্রধানমন্ত্রীও অবৈধ !' অভিষেকের গলায় মমতার সুর

শনিবার রানাঘাটের (Ranaghat) মতুয়াভূমে সভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷ সিএএর (CAA) বিরোধিতায় মুখ খুললেও সেভাবে সুর চড়াতে দেখা গেল না তাঁকে !

3. Suvendu on Mamata-Amit Meeting: বিএসএফের চৌকি গড়া নিয়ে জমিজট কাটাতে মমতা-অমিত একান্ত বৈঠক, দাবি শুভেন্দুর

শনিবার নবান্নে পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পরিষদের (Eastern Zonal Council) বৈঠক হয় ৷ ওই বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷

4. Amit Shah on Border Security: সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যেরও, বৈঠকে বললেন অমিত শাহ

শনিবার নবান্নে পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পরিষদের (Eastern Zonal Council) বৈঠক হয় ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) বলেন, বিএসএফের (BSF) পাশাপাশি সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের ৷

5. Cricket Tournament for Children: মহারাজের পাড়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মাতল কচি-কাচারা

শীতের সকালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) পাড়ায় ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করল মহিলারা ৷ চার ওভারের খেলায় অংশগ্রহণ করে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা (Tournament arranged for children) ।

6. BAN vs IND 1st Test: হাতে 241 রান, প্রথম টেস্ট জিততে শেষদিন ভারতের চাই 4 উইকেট

প্রথম টেস্ট জিততে ভারতের আর প্রয়োজন 4 উইকেট (India Need 4 Wickets to Win Against Bangladesh) ৷ হাতে রয়েছে 241 রান ৷ তবে, এদিন প্রথম উইকেটে দুই ওপেনারের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপে কিছুটা হলেও ম্যাচে ফিরেছিল বাংলাদেশ ৷

7. World Cup Fever: ফ্রান্স জিতবেই! উন্মাদনা চন্দননগরের স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে

ফ্রান্সের পতাকা ও আলোয় সেজে উঠেছে চন্দননগর। একসময় ফরাসি উপনিবেশ থাকার কারণে ফ্রান্সের প্রতি আলাদা একটা আবেগ রয়েছে চন্দননগর মানুষের মধ্যে।

8. Haridevpur Sexual Harassment Case: হরিদেবপুরে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, ধৃত এক নাবালক ও তার মা

পূর্ব পরিচিতির সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল এক নাবালকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নাবালকের মায়ের বিরুদ্ধে (Haridevpur Sexual Harassment Case) ৷

9. Mumbai Fire: মুম্বইয়ের রেস্তোরাঁয় আগুন, মৃত 1

শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে এক রেস্তোরাঁয় আগুন লেগে প্রাণ হারালেন 1 জন ৷ আহত হয়েছেন 2 জন (fire breaks out in Mumbai) ৷

10. Abhishek Banerjee: পঞ্চায়েতে লড়বেন কে, ঠিক করবে জনতা ! রানাঘাটে বললেন অভিষেক

এবার থেকে মানুষই ঠিক করবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে (WB Panchayat Election 2023) তৃণমূলের টিকিটে কারা লড়বেন ! নদিয়ার (Nadia) রানাঘাটে (Ranaghat) আয়োজিত জনসভার মঞ্চ থেকে এই বিষয়ে ঠিক কী বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ?