1. Bilkis Bano: শীর্ষ আদালতে খারিজ বিলকিস বানোর রিভিউ পিটিশন

সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) ধাক্কা খেলেন বিলকিস ৷ খারিজ হয়ে গেল তাঁর রিভিউ পিটিশন (Review Petition) ৷

2. Eastern Zonal Council Meet: পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পাঁচ রাজ্য ! নবান্নে মুখোমুখি শাহ-মমতা

আজ পূর্বের পাঁচটি রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বৈঠক ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি আলাদা করে কথা বলবেন (Amit Shah and Mamata Banerjee Meeting in Nabanna) ৷

3. Nepal Mahato: নেপাল মাহাতোর নেতৃত্বে পঞ্চায়েতের ঘুঁটি সাজাতে চায় প্রদেশ কংগ্রেস

কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections 2023) হবে ৷ তার আগে সংগঠন মজবুত করতে তোড়জোড় শুরু করেছে কংগ্রেস (Congress) ৷ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে তৈরি করা হয়েছে একটি কমিটি ৷ যে কমিটির মাথায় থাকছেন নেপাল মাহাতো (Nepal Mahato) ৷

4. Six People Burnt: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত 6, তদন্তে পুলিশ

বাড়িতে আগুন লেগে অগ্নিদ্বগ্ধ হয়ে মৃত 6 জন (Six People Burnt) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মাঞ্চরিয়ালা জেলার মন্দামারি মণ্ডলের (Mandamarri mandal) ভেঙ্কটাপুরে (Venkatapur)।

5. Elon Musk on Doxxing: মাস্কের নিজস্ব জেট ডক্সিং ! অভিযোগে সাসপেন্ড সাংবাদিকদের টুইটার অ্যাকাউন্ট

বিশ্বের একনম্বর ধনী ব্যক্তির পদ খুইয়েছেন ইলন মাস্ক ৷ এর মধ্যে টুইটার নিয়ে গোলমাল চলছে তো চলছেই ৷ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করেছেন তিনি ৷ অভিযোগ 'ডক্সিং' ৷ সেটা কী (What exactly is Doxxing) ?

6. FIFA World Cup 2022: অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত দেশ ! লিও'র জাদুতেই বিপদ কাটানোর স্বপ্নে বুঁদ আর্জেন্তাইনরা

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা টালমাটাল । নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অগ্নিমূল্য । মুদ্রাস্ফীতির হার তিন অঙ্ক ছুঁতে চলেছে । আর্জেন্তাইনদের আশা, বিশ্বকাপ ঘরে এলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে । আধুনিক ফুটবল ঈশ্বরের বাঁ-পায়েই ঘুচবে যাবতীয় দুঃখ । ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তাই উৎসব শুরু হয়েছে আর্জেন্তিনাজুড়ে । সেজে উঠেছে মেসির শৈশবের শহর, রোজারিও ।

7. New Serial Ranga Bou: গৌরব-শ্রুতির জুটিতে বন্ধুত্বের গল্প বলবে 'রাঙা বউ'

বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'রাঙা বউ'। (New Serial Ranga Bou is Coming Soon) । 'ত্রিনয়নী' ধারাবাহিকে গৌরব রায়চৌধুরী এবং শ্রুতি দাসের জুটি মনে ধরেছিল দর্শকের ।

8. KIFF 2022: লাঞ্চে 'সাইলেন্ট গ্লোরি', ডিনারে 'হাওয়া' মেখে বাড়ি ফিরল বাঙালি

তারকা সমাবেশে উদ্বোধনের পর শুক্রবারের সকাল থেকে শুরু হল সিনেমা প্রদর্শন । তিল ধারণের জায়গা ছিল না নন্দন চত্বরে । ইরানের ছবি 'সাইলেন্ট গ্লোরি' দেখতে বহু মানুষের লাইন চোখে পড়ল এদিন । এরপর চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত, মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত বাংলাদেশের ছবি 'হাওয়া', রাতুল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ইকির মিকির' দেখে বাড়ি ফিরল আগতরা (Fans Are Enjoying Movies in KIFF)।

9. Gianni Infantino: 32 দল নিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ-সহ একাধিক পরিকল্পনা, ফিফার ঘোষণায় বিতর্ক

আগামী বছরগুলিতে ফিফার একাধিক টুর্নামেন্ট নিয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো (Gianni Infantino Gives FIFA Wish List of New and Revamped Events) ৷ আর যা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিভিন্ন দেশের লিগ ও ক্লাব সংস্থাগুলি ৷ ফিফার সঙ্গে কার্যত সংঘাতে ইউরোপীয়ান লিগগুলি ৷

10. FIFA World Cup 2022: দোহার রাস্তায় ‘মুচাকোস’-এর ছন্দে মাতছেন আর্জেন্তাইন সমর্থকরা

দোহার রাস্তায় উৎসবের মেজাজে আর্জেন্তাইন সমর্থকরা (Argentines Flock to Qatar for Chance to Win The World Cup) ৷ বিশ্বকাপ ফাইনালের (FIFA World Cup 2022) আগে আর্জেন্তাইন সমর্থকদের আনঅফিসিয়াল অ্যান্থেম ‘মুচাকোস’-এর ছন্দ ক্রমশ বাড়ছে দোহার রাস্তায় ৷