1. Agni-5 Ballistic Missile Trial: অগ্নি-5 ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের সফল মহড়া ভারতের

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মহড়া হয়ে গেল ওড়িশার বালেশ্বরের এপিজে আবদুল কালাম আইল্যান্ড থেকে ৷ ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে অগ্নি-5 উৎক্ষেপণ মহড়ার কথা জানানো হয়েছে ৷

2. Mysterious Light: ভর সন্ধেয় বাংলার আকাশে রহস্যময় আলো, চর্চায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

আলোর উৎস সন্ধানে নেমে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা ৷ রহস্যময় আলোর উৎস কি এলিয়েনদের কোনও আকাশযান, নাকি কোন উপগ্রহ, নাকি অন্য কিছু ৷ যা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যেও আগ্রহ তুঙ্গে (Mysterious Light seen at the sky from various parts of Bengal) ৷

3. Mamata Bats for Big B: বাংলার জামাইকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত, দাবি মমতার

অমিতাভ বচ্চনকে (Amitabh Bachchan) ভারতরত্ন (Bharat Ratna) দেওয়ার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে বলেন, বাংলা থেকে তিনি এই দাবিতে সরব হবেন (Mamata Bats for Big B)৷

4. KIFF 22: কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব মিঠুনকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, ক্ষোভ সুকান্তর

বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (KIFF) ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, অমিতাভ বচ্চন থেকে শাহরুখ খান, অনেক তারকা উপস্থিত ছিলেন ৷ কিন্তু ছিলেন না মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷

5. Kolkata Medical College: স্বাস্থ্যভবনে জরুরি বৈঠকেও মিলল না সমাধান, মেডিক্যালে আন্দোলন অব্যাহত

আজ অর্থাৎ, বৃহস্পতিবার নিয়ে সাতদিনের মাথায় মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়াদের (Parents of medical students) অনশন আন্দোলন। এদিন স্বাস্থ্যভবনে একটি জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস জানান, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নির্বাচনের ছাত্ররা যে দাবি জানিয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা চলছে।

6. Kolkata Tram Service: রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে কলকাতার ট্রামও দৌড়বে, মানেন জার্মান গবেষক মার্টিন স্নাইডার

কলকাতার ট্রাম (Kolkata Tram Service) নিয়ে গবেষণা করতে শহরে এসেছেন জার্মান গবেষক (German Researcher) মার্টিন স্নাইডার ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে কী বললেন তিনি ?

7. Dilip Greets Suvendu: জন্মদিনে শুভেন্দুকে শুভেচ্ছা দিলীপের, পালটা ধন্যবাদ বিরোধী দলনেতার

সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির (BJP) জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ পালটা ধন্যবাদ নন্দীগ্রামের বিধায়কের ৷

8. KIFF 2022: মমতাকে প্রমিস করেছিলেন, রানির লেখা স্ক্রিপ্টে বাংলা বলে কথা রাখলেন শাহরুখ

রানি মুখোপাধ্যায়ের (Rani Mukherji) লেখা স্ক্রিপ্টে বাংলা বলে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (KIFF 2022) আসর মাতালেন শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan)৷

9. Amitabh in KIFF 2022: 'ধন্যবাদ কলকাতা, চিরকাল আপনাদের জামাইবাবু থাকব'; স্পষ্ট বাংলায় প্রতিশ্রুতি অমিতাভের

ধন্যবাদ জানাই কলকাতাকে (Amitabh in KIFF 2022)৷ আমি চিরকাল আপনাদের জামাইবাবু থাকব ৷ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করে স্পষ্ট বাংলায় এ কথা বললেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan)৷

10. Calcutta High Court: দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুবীরেশ ভট্টাচার্যের জামিন মামলায় সিবিআইয়ের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুবীরেশ ভট্টাচার্যর (Subiresh Bhattacharya) জামিন সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের ৷ 21 ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ৷