1.KIFF 2022 Inauguration Live: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন, দেখুন সরাসরি

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে 28তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে (KIFF 2022 Inauguration live from Netaji Indoor Stadium) ৷

2.Lalan Sheikh Death Probe: লালনের মৃত্যুতে এবার জাহাঙ্গির শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিআইডি

সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের মৃত্যুর ঘটনায় এ বার সেখানেই বন্দি জাহাঙ্গির শেখকে (CID to quiz Jahangir Sheikh ) জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিআইডি (Lalan Sheikh Death Probe)৷ তবেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে আসবে বলে আশা করছেন সিআইডি-র গোয়েন্দারা (Bogtui Case)৷

3.Human Sacrifice: রান্নাঘরে উদ্ধার তরুণীর দেহ, পলাতক বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে নরবলির অভিযোগ

তরুণীকে বলি (Human Sacrifice) দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে ! মহারাষ্ট্রের (Maharashtra) ঔরঙ্গাবাদের (Aurangabad) বলরাজ এলাকার সমতা কলোনির ঘটনা ৷

4.Trinamool Congress: আসানসোলের ঘটনায় শুভেন্দুকে রক্ষাকবচ দেওয়া বিচারপতিকেও দুষছে তৃণমূল

তৃণমূলের (Trinamool Congress) অভিযোগ, আদালতের রক্ষাকবচ পেয়ে বেপরোয়া আচরণ করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) । তাই এর দায় যিনি তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছেন, তিনিও উপেক্ষা করতে পারেন না । বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করেছেন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷

5.Lalan Death Case: লালন-মৃত্যুতে 19 ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআইকে বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

বগটুই কাণ্ডের (Bogtui Massacre) প্রধান অভিযুক্ত লালন শেখের রহস্যমৃত্যুর (Lalan Death Case) ঘটনায় 19 ডিসেম্বরের মধ্যে সিবিআইকে (CBI) বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ওই রিপোর্ট জমা দিতে হবে ৷ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ আগামী 19 ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৷

6.Shraddha Murder Case: জঙ্গলে পাওয়া দেহাংশ শ্রদ্ধারই, ডিএনএ পরীক্ষার পর জানাল পুলিশ

মেহরাউলির জঙ্গলে যে হাড় পাওয়া গিয়েছে তা মিলে গেল শ্রদ্ধার বাবার ডিএনএর সঙ্গে(Shraddha Murder Case)৷ এবার শ্রদ্ধা হত্যার কিনারা করা সহজ হবে বলে মনে করছে পুলিশ ৷

7.Nazifa Tushi: কলকাতার মাটিতে পা রাখলেই পুরনো ঢাকার গন্ধ পান টুসি

মেজবাউর রফমান সুমন পরিচালিত ওপার বাংলার বাংলা ছবি 'হাওয়া'-তে গুলতি নামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ওপারের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নাজিফা টুসি(Nazifa Tushi on Hawa )। এপারের মাটিতে পা রাখলেই তাঁর মনে হয় তিনি পুরনো ঢাকায় পা রেখেছেন। এখানকার মাটির ভাঁড়ে চা, পানিপুরি তাঁর বিশেষ পছন্দের। এখানকার বাতাসে যে গন্ধ তা তাঁর খুব চেনা আর খুব আপন। কলকাতা ঘিরে এমনই সব আবেগের কথা শোনালেন অভিনেত্রী। এ বছর চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে 'হাওয়া'। আর তা দেখতে নন্দনে হাজির থাকবেন বলে আশায় বুক বাঁধছেন অভিনেত্রী (Nazifa Tushi Shares Her Thoughts on Hawa)।

8.Lalan Sheikh: 'আমার স্বামীর দেহের উপর অনেক অত্য়াচার হয়েছে, আর নয় !' বললেন লালনের স্ত্রী

লালন শেখের (Lalan Sheikh) দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের অনুমতি তিনি দেবেন না, স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি ৷ আর কী বললেন তিনি ?

9.Delhi Acid Attack: অনলাইনে অ্যাসিড কেনে অভিযুক্ত, দিল্লির হামলায় দাবি পুলিশের

বুধবার ভোরে দিল্লির এক কিশোরীর উপর অ্যাসিড হামলায় (Dwarka Acid Attack) ৷ পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশের (Delhi Police) দাবি, হামলার জন্য অনলাইনে অ্যাসিড কেনে অভিযুক্ত ৷

10.Asansol Stampede Tragedy: আসানসোলে শুভেন্দুর অনুষ্ঠানে পদপিষ্টের ঘটনায় পুলিশি তদন্ত শুরু

আসানসোলে কম্বল দান অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে এক কিশোরী ও দুই মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশি তদন্ত শুরু হল (Asansol Stampede Incident)। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি (পশ্চিম) অভিষেক মোদিকে এই তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজই এই তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার। তারপরেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে (Investigation Started in Asansol Stampede Incident)।