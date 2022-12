1.Delhi Acid Attack: অনলাইনে অ্যাসিড কেনে অভিযুক্ত, দিল্লির হামলায় দাবি পুলিশের

বুধবার ভোরে দিল্লির এক কিশোরীর উপর অ্যাসিড হামলায় (Dwarka Acid Attack) ৷ পুলিশ এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ পুলিশের (Delhi Police) দাবি, হামলার জন্য অনলাইনে অ্যাসিড কেনে অভিযুক্ত ৷

2.Karnataka HC Fine: কর্ণাটকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেরি, সরকারকে লক্ষাধিক টাকা জরিমানা হাইকোর্টের

কর্ণাটকে বিজেপি সরকার জেলা ও তালুক পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পিছিয়ে দিচ্ছে ৷ আদালত এতে বাসবরাজ সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং আদালতের নির্দেশ না-মানার জন্য সরকারকে জরিমানা দিতে বলেছে (Karnataka HC over delay in panchayat elections) ৷

3.S Jaishankar: 'লাদেনকে আশ্রয়, সংসদে হামলা'র ঘটনা মনে করিয়ে পাকিস্তানকে কড়া জবাব বিদেশমন্ত্রীর

আমেরিকার নিউইয়র্কে (New York) আয়োজিত রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) সম্মেলনে পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে (Bilawal Bhutto Zardari) কড়া জবাব দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর (S Jaishankar) ৷ কী ঘটেছিল ?

4.International Sex Racket Busted: স্পা সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক মধুচক্র, গ্রেফতার 7 বিদেশিনী-সহ 12 যুবতী

দিল্লির শাহদারা জেলার আনন্দ বিহারে স্পা (Sex racket running under guise of spa) সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করেছে পুলিশ (International Sex Racket Busted)৷ গ্রেফতার করা হয় 7 জন বিদেশিনী-সহ 12 জনকে ।

5.Market Complex Demolished: আদালতের রায়ে অবৈধ, ভেঙে ফেলা হল 56 লক্ষ টাকার সরকারি নির্মাণ

অবৈধ সরকারি নির্মাণ আদালতের রায় মেনে ভেঙে ফেলা হল (Market Complex Demolished)৷ মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে (Murshidabad News) 56 লক্ষ টাকার মার্কেট কমপ্লেক্স ভাঙা হল বৃহস্পতিবার ৷

6.FIFA World Cup 2022: কঠিন প্রতিপক্ষ মেসির আর্জেন্তিনা, প্রতিপক্ষকে সমীহ লরিসের

রবিবাসরীয় ম্য়াচ সহজ হবে না জানালেন ফরাসি অধিনায়ক হুগো লরিস ৷ তিনি জানালেন মেসি কঠিন প্রতিপক্ষ ৷ তবে ম্যাচের মোড় ঘোড়ানোর চেষ্টায় কসুর করবেন না তাঁরা (France goalkeeper and captain Hugo Lloris) ৷

7.Unidentified Body Recovered: '18 ডিসেম্বর আবার খুন করব' ! দেহ উদ্ধারের পর আতঙ্কে কাঁপছে গ্রাম

ছত্তিশগড়ের (Chhattisgarh) বেমেতরা (Bemetara) জেলার নওয়াগড় অঞ্চলের খৈরা গ্রামের বাইরেই উদ্ধার হয় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের দেহ (Unidentified Body Recovered) ৷ তারপর থেকেই ভয়ে জুবুথুবু পুরো গ্রাম ! বড় চ্যালেঞ্জ পুলিশের ! ঠিক কী ঘটেছে সেখানে ?

8.Sudipta Chakraborty: ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনে শুটিং বন্ধ কলকাতায়, মিষ্টি কথায় বিস্ফোরক সুদীপ্তা

28তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আজ শুটিং বন্ধ । আর এই নিয়েই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরলেন সুদীপ্তা (Sudipta Rises Questions Before KIFF Inauguration ) ৷

9.FIFA World Cup 2022: বৃদ্ধাশ্রমে মেসির জয়ে মজে প্রবীণরা, আর্জেন্তিনার জার্সি গায়ে কাটলেন কেক

মেসি জাদু (Messi Magic) এবার কলকাতার বৃদ্ধাশ্রমে ৷ ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্তিনা । তবে কি এবার মেসির হাতেই উঠছে সোনার কাপ ? সেই আশাতেই রাত জেগে খেলা দেখলেন দিদারা । সেমিফাইনালের (FIFA World Cup semi final) জয়ের পরের দিন তাঁরা কেক কেটে করলেন উদযাপন (Old Age home residents celebrate Argentina win) ।

10.PM Modi Tripura Visit: ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ! 18 ডিসেম্বর ত্রিপুরায় মেগা শো প্রধানমন্ত্রী মোদির

2023 সালের গোড়াতেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যে কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করতে ত্রিপুরায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi to arrive in Tripura on December 18) ৷