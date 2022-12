1. Chhapra Hooch Tragedy: বিষমদ সহ্য করার জন্য শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, মন্তব্য বিহারের শিল্পমন্ত্রীর

সম্প্রতি বিহারের সারান জেলার ছাপরায় বিষমদ খেয়ে অন্তত 29 জনের মৃত্যু হয় (Chhapra Hooch Tragedy) ৷ তারই প্রেক্ষিতে বুধবার বিহারের শিল্পমন্ত্রী সমীর মহাশেঠ (Bihar Industry Minister Sameer Mahaseth) মন্তব্য করেন, বিষমদ সহ্য করার জন্য শারীরিক সক্ষমতা (Body Strength) বৃদ্ধি প্রয়োজন ৷

2. Dilip slams Suvendu: 'শুধু পুলিশে ভরসা করলে হয় না, নিজেদেরও ব্যবস্থা নিতে হয়', শুভেন্দুকে কটাক্ষ দিলীপের

বুধবার আসানসোলে শুভেন্দু অধিকারীর কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন 3 জন ৷ তাদের মধ্যে একটি শিশুও আছে ৷ এরকম অনুষ্ঠানকে 'মানবতার অপমান' বলে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams Suvendu Adhikari over blanket distribution) ৷

3. Tripura TMC writes to HRC: 'বেকারদের উপর পুলিশি অত্যাচার', প্রতিবাদে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ ত্রিপুরা তৃণমূল

'বেকারদের উপর পুলিশি অত্যাচার'-এর (Police Atrocities Against Unemployed Youth) প্রতিবাদে মানবাধিকার কমিশনে (Human Right Commission) ডেপুটেশন জমা দিল ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস (Tripura TMC writes to HRC) ৷

4. International Sex Racket Busted: স্পা সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক মধুচক্র, গ্রেফতার 7 বিদেশিনী-সহ 12 যুবতী

দিল্লির শাহদারা জেলার আনন্দ বিহারে স্পা (Sex racket running under guise of spa) সেন্টারের আড়ালে আন্তর্জাতিক মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করেছে পুলিশ (International Sex Racket Busted)৷ গ্রেফতার করা হয় 7 জন বিদেশিনী-সহ 12 জনকে ।

5. Suvendu-Abhishek Clash: '21 তারিখেও খারাপ কিছু হবে ?' অভিষেকের 'ডিসেম্বর' খোঁচার পালটা দিলেন শুভেন্দুও

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) কর্মসূচিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting) ৷ তারপরেই টুইটে শুভেন্দুকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) । পালটা রুজিরার নাম করে আক্রমণ বিরোধী দলনেতার ।

6. Abhinav Bindra: আসছেন না মেরি পিয়ার্স, কলকাতা ম্যারাথনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর অভিনব বিন্দ্রা

18 ডিসেম্বর কলকাতা ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে (Kolkata Marathon) ৷ এই ম্যারাথনে দেখা যাবে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে দেখা যাবে অলিম্পিকে সোনাজয়ী শ্যুটার অভিনব বিন্দ্রাকে ৷

7. Sexual Harassment: মামা শ্বশুরের বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ গৃহবধূর

নানা বাহানায় বধূকে স্পর্শ করার সুযোগ খুঁজতেন মামা শ্বশুর ৷ এতে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি কাউকেই পাশে পাননি গৃহবধূ ৷ উলটে তাঁকেই মারধর করা হয় বলে অভিযোগ (House Wife alleges of Sexual Harassment) ৷

8. Anurag-Vivek Twitter War: বিবেক-অনুরাগের টুইট যুদ্ধ শুরু, দেখুন ঠিক কী হয়েছিল ?

বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়ালেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ৷ 'পুষ্পা' ও 'কান্তারা' ছবি নিয়ে অনুরাগের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুরু হয় বিতর্ক ৷

9. Shiboprosad Nandita on Haami 2 : 'হামি 2'-এর সাফল্য নিয়ে কতটা টেনশনে শিবু-নন্দিতা? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত

23 ডিসেম্বর বড় পর্দায় আসছে 'হামি'র নতুন ফ্র‍্যাঞ্চাইজি 'হামি 2'(Shiboprosad Nandita on Haami 2 )। 'হামি'র দুর্দান্ত সাফল্যের পর 'হামি 2' কতটা সাফল্য এনে দেবে, তা নিয়ে কি টেনশনে রয়েছেন পরিচালক এবং প্রযোজকদ্বয় শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত। তার সঙ্গে ছবি ঘিরে মজার সব ঘটনা তুলে ধরলেন ছবির অন্যতম চরিত্র লাল্টু মণ্ডল থুড়ি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়(Shiboprosad And Nandita on New Film Haami 2) ।

10. ISL 2022-23: ফিরছেন ব্রেন্ডন হামিল, ওড়িশা ম্যাচের আগে স্বস্তি মোহনবাগানে

একের পর এক চোট সমস্যা সামলেও জয়ের সরণিতেই রয়েছে মোহনবাগান । ওড়িশা এফসির মতো প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে সেটাই স্বস্তির জায়গা মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দোর জন্য (ATK Mohun Bagan eyes to win against Odisha FC) ।