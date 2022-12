1. Dilip slams Suvendu: 'শুধু পুলিশে ভরসা করলে হয় না, নিজেদেরও ব্যবস্থা নিতে হয়', শুভেন্দুকে কটাক্ষ দিলীপের

বুধবার আসানসোলে শুভেন্দু অধিকারীর কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন 3 জন ৷ তাদের মধ্যে একটি শিশুও আছে ৷ এরকম অনুষ্ঠানকে 'মানবতার অপমান' বলে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh slams Suvendu Adhikari over blanket distribution) ৷

2. Pappu Controversy: মহুয়া মৈত্রর 'পাপ্পু এখন কে' ? নিজের রাজ্যে দেখার পরামর্শ নির্মলা সীতারমনের

মঙ্গলবার সংসদে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন লোকসভা সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দাবি নিয়ে তিনি বিজেপি সরকারকে তুলোধনা করেন ৷ তার উত্তর দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Nirmala Sitharaman slams Mahua Moitra) ৷

3. Suvendu-Abhishek Clash: '21 তারিখেও খারাপ কিছু হবে ?' অভিষেকের 'ডিসেম্বর' খোঁচার পালটা দিলেন শুভেন্দুও

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) কর্মসূচিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting) ৷ তারপরেই টুইটে শুভেন্দুকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) । পালটা রুজিরার নাম করে আক্রমণ বিরোধী দলনেতার ।

4. FIFA World Cup 2022: সেমি'তেই থামল মরক্কোর স্বপ্নদৌড় ! কাপ রক্ষায় ফ্রান্সের সামনে এখন মেসিরা

ফাইনালে মেসি বনাম এমবাপে । সেমিফাইনালে মরক্কোকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছল ফ্রান্স (France reached FIFA World Cup 2022 Final) ।

5. Market Price Of Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন সবজির দাম

ডিসেম্বরে শুরুতে উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ ৷ কয়েকদিন আগে নিম্নচাপের জেরে ঠান্ডা অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ তবে তাপমাত্রা খুব একটা না-কমলেও মরশুমি সবজির দাম অনেকটাই কমেছে (Market Price Of Kolkata) ৷

6. West Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তেই ঠান্ডা পড়বে, পূর্বাভাস আলিপুরের

ঘূর্ণাবর্তের ফলে রাজ্যে জমিয়ে শীত পড়ছিল না ৷ তবে এবার সেই আশার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ সপ্তাহ শেষে রাজ্যে তাপমাত্রা কমবে (IMD Kolkata Winter Weather Forecast) ৷

7. Suvendu Adhikari Condolences: অনুষ্ঠানের পুলিশি অনুমতি ছিল, স্বপক্ষে প্রমাণ দিয়ে পদপিষ্টের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ শুভেন্দুর

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্তম (Sudheer Kumar Neelakantam) বিতর্ক উসকে দিয়ে জানান, বুধবার আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙাল এলাকায় বিরোধী দলনেতার শিবচর্চা এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি ৷ যদিও অনতিপরেই টুইটে পুলিশের থেকে নেওয়া স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুমতি পত্র টুইটে প্রকাশ করেন শুভেন্দু, সেইসঙ্গে এদিনের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেন তিনি (Suvendu Adhikari Condolences over Asansol stampede tragedy) ৷

8. Suvendu Adhikari Programme: শুভেন্দুর কম্বল-প্রদান অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত এক শিশু-সহ 3

কয়েকটি কম্বল দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচিতে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কম্বল নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ফলশ্রুতি হিসেবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক শিশু-সহ 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting in Asansol) ৷

9. Firhad Hakim: সিআরপিফ দিয়ে পিটিয়ে লালন শেখকে খুন করেছে সিবিআই, দাবি ফিরহাদের

লালন শেখকে সিবিআই (CBI), সিআরপিএফ'কে (CRPF) দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে ৷ বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ তিনি এই দাবি করার পাশাপাশি আরও জানান, তিনি যা বলছেন তা সবই অভিযোগ পত্রে রয়েছে।

10. Kunal Slams Suvendu: শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় শুভেন্দুকে কটাক্ষ কুণালের

আসানসোলে বিরোধী দলনেতার শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও পদপিষ্টের ফলে তিন জনের মৃত্যু নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ (Kunal Slams Suvendu)। বুধবার এই ঘটনার পর, সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নন্দীগ্রামের বিধায়ককে একহাত নিলেন তিনি।