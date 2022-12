1. Suvendu-Abhishek Clash: '21 তারিখেও খারাপ কিছু হবে ?' অভিষেকের 'ডিসেম্বর' খোঁচার পালটা দিলেন শুভেন্দুও

শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) কর্মসূচিতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting) ৷ তারপরেই টুইটে শুভেন্দুকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) । পালটা রুজিরার নাম করে আক্রমণ বিরোধী দলনেতার ।

2. West Bengal Weather Update: সপ্তাহান্তেই ঠান্ডা পড়বে, পূর্বাভাস আলিপুরের

ঘূর্ণাবর্তের ফলে রাজ্যে জমিয়ে শীত পড়ছিল না ৷ তবে এবার সেই আশার কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ সপ্তাহ শেষে রাজ্যে তাপমাত্রা কমবে (IMD Kolkata Winter Weather Forecast) ৷

3. Suvendu Adhikari Condolences: অনুষ্ঠানের পুলিশি অনুমতি ছিল, স্বপক্ষে প্রমাণ দিয়ে পদপিষ্টের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ শুভেন্দুর

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্তম (Sudheer Kumar Neelakantam) বিতর্ক উসকে দিয়ে জানান, বুধবার আসানসোলের রামকৃষ্ণ ডাঙাল এলাকায় বিরোধী দলনেতার শিবচর্চা এবং কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের কোনও অনুমতিই নেওয়া হয়নি ৷ যদিও অনতিপরেই টুইটে পুলিশের থেকে নেওয়া স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুমতি পত্র টুইটে প্রকাশ করেন শুভেন্দু, সেইসঙ্গে এদিনের অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেন তিনি (Suvendu Adhikari Condolences over Asansol stampede tragedy) ৷

4. Suvendu Adhikari Programme: শুভেন্দুর কম্বল-প্রদান অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত এক শিশু-সহ 3

কয়েকটি কম্বল দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচিতে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কম্বল নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ফলশ্রুতি হিসেবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক শিশু-সহ 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting in Asansol) ৷

5. Firhad Hakim: সিআরপিফ দিয়ে পিটিয়ে লালন শেখকে খুন করেছে সিবিআই, দাবি ফিরহাদের

লালন শেখকে সিবিআই (CBI), সিআরপিএফ'কে (CRPF) দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে ৷ বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ তিনি এই দাবি করার পাশাপাশি আরও জানান, তিনি যা বলছেন তা সবই অভিযোগ পত্রে রয়েছে।

6. Kunal Slams Suvendu: শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে তিন জনের মৃত্যুর ঘটনায় শুভেন্দুকে কটাক্ষ কুণালের

আসানসোলে বিরোধী দলনেতার শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও পদপিষ্টের ফলে তিন জনের মৃত্যু নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ (Kunal Slams Suvendu)। বুধবার এই ঘটনার পর, সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে নন্দীগ্রামের বিধায়ককে একহাত নিলেন তিনি ।

7. Suvendu Adhikari: লালন শেখের মৃত্যুকে অস্ত্র করছে রাজ্য ! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ শুভেন্দুর

সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন লালন শেখের মৃত্যুর (Lalan Sheikh Death in CBI Custody) ঘটনা হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে রাজ্য সরকার ! অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ৷

8. MP Minister on Pathaan Song: পোশাকে 'বেশরম' দীপিকা, মধ্যপ্রদেশে পাঠানের প্রদর্শন বন্ধের হুঁশিয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে 'পাঠান'-এর নতুন গান 'বেশরম রং' ৷ এই নিয়ে এবার তীব্র আপত্তি তুললেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ৷

9. Visva Bharati University: রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান শেষ করে দিচ্ছে ! বিদ্যুৎকে তোপ সুজনের

বিশ্বভারতীর (Visva Bharati University) উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর (Bidyut Chakrabarty) সমালোচনায় সরব হলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) ৷ কী বললেন তিনি ?

10. FIFA World Cup 2022: সেমি'তেই থামল মরক্কোর স্বপ্নদৌড় ! কাপ রক্ষায় ফ্রান্সের সামনে এখন মেসিরা

ফাইনালে মেসি বনাম এমবাপে । সেমিফাইনালে মরক্কোকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছল ফ্রান্স (France reached FIFA World Cup 2022 Final) ।