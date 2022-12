1. শুভেন্দুর কম্বল-প্রদান অনুষ্ঠানে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত এক শিশু-সহ 3

কয়েকটি কম্বল দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচীতে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই কম্বল নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ফলশ্রুতি হিসেবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক শিশু-সহ 3 জনের (Several died by stampede at Suvendu Adhikari meeting in Asansol) ৷

2. আবাস যোজনা নিয়ে আরও কড়া নবান্ন, কোন এলাকায় ১৫ শতাংশের কম উপভোক্তার নাম বাতিল হলেই হবে আবার সমীক্ষা

আবাস যোজনা (Awas Yojana) নিয়ে আরও কড়া হল নবান্ন ৷ কোনও এলাকায় 15 শতাংশের কম উপভোক্তার নাম বাতিল হলেই হবে আবার সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷

3. লালন শেখের মৃত্যুকে অস্ত্র করছে রাজ্য ! ষড়যন্ত্রের অভিযোগ শুভেন্দুর

সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন লালন শেখের মৃত্যুর (Lalan Sheikh Death in CBI Custody) ঘটনা হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে রাজ্য সরকার ! অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) ৷

4. সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়, লালনের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

গত সোমবার সিবিআই (CBI) হেফাজতে মৃত্যু হয় বগটুই কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত লালন শেখের (Lalan Sheikh Death) ৷ সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হন লালনের স্ত্রী ৷ তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি (CID) ৷ কিন্তু আদালতের নির্দেশ ছাড়া এখনই সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয় বলে বুধবার জানাল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ একই সঙ্গে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে লালনের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷

5. প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দিলেন পূজারা-শ্রেয়স, প্রথমদিনের শেষে সম্মানজনক অবস্থায় ভারত

চেতেশ্বর পূজারা এবং শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাটে ভর করে সম্মানজনক রান তুলল ভারত (Cheteshwar Pujara and Shreyas Iyer Saviour for Team India) ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে টপ অর্ডারের ব্যর্থতার পর এই দু’জন ভারতের ইনিংস সামলান ৷

6. খুলছে মিলেনিয়াম পার্ক, রাইড বিহীন পার্কে ঢুকতে লাগবে না কোনও প্রবেশ মূল্য

সম্প্রতি মিলেনিয়াম পার্কের (Millennium Park) দায়িত্ব কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আপাতত সেখানে সংস্কারের কাজ চলছে৷ তবে দ্রুত ওই পার্ক খুলে যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র পারিষদ (উদ্যান) দেবাশিস কুমার ।

7. নন্দীগ্রামে রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিসে মধুচক্র ! বিজেপির বিক্ষোভ

রাতের অন্ধকারে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের (Gram Panchayat Office) মধ্যে অবৈধ কাজকর্ম করার অভিযোগ উঠল ৷ ওই পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ সেখান থেকে এক মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম (Nandigram) এক নম্বর ব্লকের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিসে ৷

8. অ্যাম্বাসেডরের আঁতুড়ঘর এখন সাপের আড্ডা ! হিন্দ মোটর্সের জমিতে আবাসন প্রকল্পের ভাবনা

অ্য়াম্বাস্য়াডর (Ambassador) উৎপাদক সংস্থা হিন্দ মোটর্স বা 'হিন্দুস্তান মোটর্স লিমিটেড' (Hindustan Motors Limited)-এর আজ বেহাল দশা ৷ বন্ধ কারখানার জমি ফেরত নিয়ে আবাসন শিল্প গড়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার ৷

9. ‘ক্ষমা করব না’, জমি বিতর্কে নাম না-করে অমর্ত্য সেনকে নিশানা উপাচার্যের

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখলের অভিযোগে ফের অমর্ত্য সেনকে নিশানা করলেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী (Visva Bharati VC Bidyut Chakrabarty Criticises Amartya Sen) ৷ তবে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের নাম নেননি উপাচার্য ৷

10. ট্র্যাকিং ডিভাইস বসানোর আড়ালে নয়া দুর্নীতি! ফের টুইট তোপ শুভেন্দুর

আগামী 31 মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যিক চারচাকা গাড়িতে (Commercial Four Wheeler) বাধ্যতামূলকভাবে 'ভেহিকেল লোকেশন ট্র্য়াকিং ডিভাইস' (Vehicle Location Tracking Device) বা ভিএলটিডি (VLTD) বসাতে হবে ৷ তার আড়ালেও নতুন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷