1.Lalan Sheikh Death: সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয়, লালনের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

গত সোমবার সিবিআই (CBI) হেফাজতে মৃত্যু হয় বগটুই-কাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত লালন শেখের (Lalan Sheikh Death) ৷ সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হন লালনের স্ত্রী ৷ তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি (CID) ৷ কিন্তু আদালতের নির্দেশ ছাড়া এখনই সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নয় বলে বুধবার জানাল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ একই সঙ্গে স্ত্রী'র অনুমতি নিয়ে লালনের দেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশও দিয়েছে আদালত ৷

2.Suvendu Adhikari: ট্র্যাকিং ডিভাইস বসানোর আড়ালে নয়া দুর্নীতি! ফের টুইট তোপ শুভেন্দুর

আগামী 31 মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যিক চারচাকা গাড়িতে (Commercial Four Wheeler) বাধ্যতামূলকভাবে 'ভেহিক্যাল লোকেশন ট্র্য়াকিং ডিভাইস' (Vehicle Location Tracking Device) বা ভিএলটিডি (VLTD) বসাতে হবে ৷ তার আড়ালেও নতুন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷

3.Hindustan Motors: অ্য়াম্বাস্য়াডরের আঁতুরঘর এখন সাপের আড্ডা ! হিন্দ মোটর্সের জমিতে আবাসন প্রকল্পের ভাবনা

অ্য়াম্বাস্য়াডর (Ambassador) উৎপাদক সংস্থা হিন্দ মোটর্স বা 'হিন্দুস্তান মোটর্স লিমিটেড' (Hindustan Motors Limited)-এর আজ বেহাল দশা ৷ বন্ধ কারখানার জমি ফেরত নিয়ে আবাসন শিল্প গড়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার ৷

4.Mamata in Meghalaya: মেঘালয় সফরের শেষে দলকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মমতার, সারলেন জনসংযোগও

মেঘালয় (Mamata in Meghalaya) সফরের শেষে দলকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ একসঙ্গে তিনি সারলেন জনসংযোগও ৷

5.Visva Bharati VC Diktat: সাংবাদিকদের ক্যামেরা-মোবাইল কেড়ে নিন, পুলিশকে নির্দেশ বিশ্বভারতীর উপাচার্যের

এবার সাংবাদিকদের ক্যামেরা-মোবাইল কেড়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য (Visva Bharati University Vice Chancellor) বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ পুলিশকে এই নির্দেশ দেন তিনি ৷ এমনকী তার থেকে বাদ যায়নি ইটিভি ভারতও ৷ সাংবাদিককে উদ্দেশ্য করে ক্যামেরা বন্ধ করতে বলা হয় ৷ ইটিভি ভারত তা না-করলে শেষমেষ ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় ৷

6.SC issues notice to ECI: ভোটার প্রোফাইলিং নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক (Voter ID Aadhar Link) করতে গিয়ে গোপন সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ এই অভিযোগ জানিয়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) ৷ সেই মামলায় বুধবার শীর্ষ আদালত নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে ৷

7.Shiboprosad Nandita on Haami 2 : 'হামি 2'-এর সাফল্য নিয়ে কতটা টেনশনে শিবু-নন্দিতা? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত

23 ডিসেম্বর বড় পর্দায় আসছে 'হামি'র নতুন ফ্র‍্যাঞ্চাইজি 'হামি 2'(Shiboprosad Nandita on Haami 2 )। 'হামি'র দুর্দান্ত সাফল্যের পর 'হামি 2' কতটা সাফল্য এনে দেবে, তা নিয়ে কি টেনশনে রয়েছেন পরিচালক এবং প্রযোজকদ্বয় শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা রায়? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত। তার সঙ্গে ছবি ঘিরে মজার সব ঘটনা তুলে ধরলেন ছবির অন্যতম চরিত্র লাল্টু মণ্ডল থুড়ি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়(Shiboprosad And Nandita on New Film Haami 2)।

8.Ranji Trophy 2022-23: রঞ্জি অভিষেকে সেঞ্চুরি, বাবার রেকর্ড ছুঁলেন অর্জুন

রঞ্জি ট্রফির অভিষেক ম্যাচে এদিন সেঞ্চুরি করলেন সচিন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর (Arjun Tendulkar Scores Century on Ranji Trophy Debut) ৷ রঞ্জির 2022-23 মরশুমের প্রথম ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে গোয়ার হয়ে সেঞ্চুরি করলেন তিনি ৷

9.Pradhan Mantri Awas Yojana: আবাস যোজনায় বাড়ি চাই না ! চন্দ্রকোনায় উপপ্রধান-পঞ্চায়েত সদস্যের আবেদন জমা

2018-19 সালে যখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সমীক্ষা হয়েছিল, সে সময় তাঁদের মাটির বাড়ি ছিল ৷ এখন তাঁদের পাকা বাড়ি হয়েছে ৷ তাই তালিকা থেকে নিজেদের নাম বাদ দিতে বিডিও অফিসে আবেদন জমা দিলেন তৃণমূল উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য (Remove name from Pradhan Mantri Awas Yojana list) ৷

10.Visva Bharati VC slams Amartya Sen: ‘ক্ষমা করব না’, জমি বিতর্কে নাম না-করে অমর্ত্য সেনকে নিশানা উপাচার্যের

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দখলের অভিযোগে ফের অমর্ত্য সেনকে নিশানা করলেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী (Visva Bharati VC Bidyut Chakrabarty Criticises Amartya Sen) ৷ তবে, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের নাম নেননি উপাচার্য ৷