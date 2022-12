1.India-China Faceoff: ভারত-চিন ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট বিরোধীদের

অরুণাচল প্রদেশের (Arunachal Pradesh) তাওয়াং সেক্টরে (Tawang Sector) ভারত ও চিনের সেনার সংঘর্ষ (India-China Faceoff) হয়েছে গত 9 ডিসেম্বর ৷ এই নিয়ে সরব বিরোধীরা ৷ বুধবার সরকার আলোচনা করতে চায়নি, এই অভিযোগ তুলে রাজ্যসভা (Rajya Sabha) থেকে বিরোধ দলের সাংসদরা ওয়াক আউট করেন ৷

2.Tawang Border Clash: সীমান্তে সংঘর্ষের জের, উত্তরবঙ্গে জারি হাই অ্য়ালার্ট

তাওয়াঙের ভারত-চিন সীমান্তে প্রতিবেশী দুই দেশের সামরিকবাহিনীর সংঘর্ষের (Tawang Border Clash) পর উত্তরবঙ্গে জারি হল হাই অ্যালার্ট (High Alert in North Bengal) ৷ কী কী পদক্ষেপ করা হল সেনা ও বায়ুসেনার তরফে ?

3.Cruelty to Animals: দুই কুকুরছানার লেজ ও কান কেটে মদের চাট বানাল দুই মাতাল !

মদের চাট চাই ৷ তাই কুকুরছানার লেজ আর কান কেটে খেল (Eating Ears and tail of Puppies) দুই মাতাল ! উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) বরেলির ফরিদপুরের ঘটনা (Cruelty to Animals) ৷

4.Lalan Sheikh Death Case: 'আত্মহত্যা করেছে লালন শেখ', হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে দাবি সিবিআইয়ের

সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের মৃত্যুর (Lalan Sheikh Death Case) ঘটনায় এ বার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই (CBI moves to Calcutta High Court)৷ এদিকে, বগটুই কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে যে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে, তার শুনানি হবে বৃহস্পতিবার (Bogtui Case) ৷

5.United Nations: তাওয়াংয়ে সংঘর্ষের পর ভারত-চিনের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর পক্ষে সওয়াল রাষ্ট্রসংঘের

গত শুক্রবার তাওয়াং সেক্টরে (Tawang Sector) ভারতীয় ও চিনা সেনার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের হয় (India-China Faceoff) ৷ তা নিয়ে বিবৃতি দিল রাষ্ট্রসংঘ ৷ ভারত-চিনের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস (Antonio Guterres) ৷

6.Fifa World Cup 2022: অনন্যা থেকে জয়-রচনা... ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হতে কাতারে হাজির তারকা মহল

জমে উঠেছে বিশ্বকাপের পায়ে বলে লড়াই ৷ আর কাতারে ভিড় জমিয়েছে কাতারে কাতারে বাঙালিও । রয়েছেন জয় সরকার, রচনা বন্দোপাধ্য়ায়, অদিতি মুন্সী-সহ আরও অনেকেই ৷

7.Contraband Drugs: গুয়াহাটি থেকে উদ্ধার 14 কোটি টাকার ড্রাগ

অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে মাদক ৷ আগে থেকে পুলিশের কাছে খবর ছিল ৷ তাই সময়মতো তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করল পুলিশ (Guwahati city police seized contraband drugs) ৷

8.FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে ফ্রান্স বনাম মরক্কো শুধুই সেমিফাইনাল নয়, রাজনৈতিক অস্তিত্বের লড়াই

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে আজ রাজনৈতিক অস্তিত্বের লড়াই মরক্কো ও ফ্রান্সের (Morocco Faces France in Politically Charged Semifinal) ৷ ফ্রান্স তাদের একসময়ের ঔপনিবেশিক দেশের বিরুদ্ধে আজ নামছে ৷ সেখানে মরক্কোর কাছে পরীক্ষা ফ্রান্সের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে আসার ৷

9.Lalan Sheikh Death Protest: সিআইডি তদন্তের দাবি, সিবিআই ক্যাম্প অফিসের সামনে লালনের দেহ নামিয়ে বিক্ষোভ

বগটুই কাণ্ডে (Bogtui Case) মূল অভিযুক্তের সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে আজও উত্তপ্ত রামপুরহাট ৷ সিবিআই ক্যাম্প অফিসের সামনে লালন শেখের দেহ (LaLan Sheikh Body) নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পরিবার-পরিজনেরা (Lalan Sheikh Death Protest)৷

10.Bird Flu in Kerala: কেরালার কোট্টায়ামে দু'টি পঞ্চায়েতে বার্ড ফ্লু, প্রায় 8000 পাখি মেরে ফেলার নির্দেশ

কোট্টায়াম জেলার দু'টি পঞ্চায়েতের একটি হাঁস ও একটি মুরগির খামারে পাখির মৃত্যু হয় ৷ সেখান থেকে জানা যায় হানা দিয়েছে বার্ড ফ্লু ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার 10 কিলোমিটারের মধ্যে পাখিদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন (Ordered to cull of around 8,000 ducks) ৷