1. Bharat Jodo Yatra: ভারত জোড়ো যাত্রায় প্রাক্তন আরবিআই গভর্নর, রাহুলের সঙ্গে পা মেলালেন রঘুরাম রাজন

ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুল গান্ধির সঙ্গে পা মেলালেন আরবিআইয়ের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন ৷ বুধবার রাজস্থানের সোয়াই মাধোপুরের ভাড়োতি থেকে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেন তিনি ৷ ছিলেন রাজস্থান কংগ্রেসের সচিন পাইলটও (Former RBI Governor Raghuram Rajan briefly joins the Congress party Bharat Jodo Yatra) ৷

2. Lalan Sheikh Death Case: লালন শেখের মৃত্যুতে সিআইডি'র নজরে গরুপাচার মামলায় তদন্তকারী আধিকারিক

লালন শেখ মৃত্যুর (Lalan Sheikh Death Case) ঘটনায় এক সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল সিআইডি । ছাড়াও এফআইআর কপিতে নাম রয়েছে সিবিআই-এর ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক এবং একজন এসপি'র (Investigating Officer in Cattle Smuggling Case is Under CID Scanner in Lalan Sheikh Death Case) ।

3. Lalan Sheikh Death Protest: সিআইডি তদন্তের দাবি, সিবিআই ক্যাম্প অফিসের সামনে লালনের দেহ নামিয়ে বিক্ষোভ

বগটুই কাণ্ডে (Bogtui Case) মূল অভিযুক্তের সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু নিয়ে আজও উত্তপ্ত রামপুরহাট ৷ সিবিআই ক্যাম্প অফিসের সামনে লালন শেখের দেহ (LaLan Sheikh Body) নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পরিবার-পরিজনেরা (Lalan Sheikh Death Protest) ৷

4. Sikh Recognition: দীর্ঘ সংগ্রামের ফল মিলল, পাকিস্তানে পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেল শিখরা

পাকিস্তানে (Pakistan News) পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন শিখরা (Sikh Recognition)৷ এ বার আদমশুমারির ফর্মে তাঁদের জনসংখ্যার রেকর্ড রাখার জন্য পৃথক জায়গা থাকবে ৷

5. Pradhan Mantri Awas Yojana: পাকা বাড়ি-গাড়ি ! প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার তালিকায় তৃণমূল প্রধান

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকাভুক্ত বৈরামপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ও তাঁর আত্মীয়রা, দাবি বিজেপির ৷ এদিকে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী বললেন, "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় !" (Bairampur Panchayat Pradhan in PMAY list)

6. TMC threatens BJP: বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের বাড়ি ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

এবার বিজেপিকে হুঁশিয়ারি তৃণমূলের (TMC threatens BJP) ৷ জানুয়ারি মাসের 3 তারিখ পর্যন্ত ডেটলাইন দিয়ে দিল শাসকদল ৷ এর মধ্যে চা শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান না-হলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে বলেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷

7. Girl Body Recovered: চা বাগান থেকে উদ্ধার নাবালিকার দেহ, খুনের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়িতে চা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছে নাবালিকার দেহ (Girl Body Recovered) । অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ।

8. Presidency University: প্রায় 3 বছর বন্ধ থাকার পর আগামী মে ও জুলাইয়ে প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা

অবশেষে তিন বছর বন্ধ থাকার পর আবারও আগামী বছর থেকেই চালু হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Presidency University) প্রবেশিকা পরীক্ষা (Entrance Exam) ।

9. Javed Akhtar: আরএসএস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে সমন জারি

জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সমন জারি করল মুলুন্দ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (Mulund court summons Javed Akhtar )৷ 2021 সালে টেলিভিশনে তাঁর একটি ইন্টারভিউতে আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে নিয়ে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তিনি ৷ সেই কারণে গত অক্টোবরে মামলা দায়ের হয় ৷

10. Javed Akhtar: আরএসএস নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে সমন জারি

জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সমন জারি করল মুলুন্দ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট (Mulund court summons Javed Akhtar )৷ 2021 সালে টেলিভিশনে তাঁর একটি ইন্টারভিউতে আরএসএস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে নিয়ে কিছু বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তিনি ৷ সেই কারণে গত অক্টোবরে মামলা দায়ের হয় ৷