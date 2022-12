1. Mahua Moitra: পাপ্পু এখন কে, লোকসভায় মোদি সরকারকে কটাক্ষ মহুয়ার

মঙ্গলবার লোকসভায় একাধিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের (Modi Government) সমালোচনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷ কটাক্ষ করেছেন, পাপ্পু এখন কে ?

2. Former Mayors House Takeover: প্রাক্তন মেয়রের বাড়ি জবরদখলের অভিযোগ মদন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

কলকাতা পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়রের বাড়ির একটি ঘর জবরদখলের অভিযোগ (Madan Mitra Close Associate Accused in Former Mayors House Takeover) ৷ আর অভিযোগের তির বিধায়ক মদন মিত্র ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷

3. Died by Suicide: হঠাৎ চলন্ত বাসের তলায় শুয়ে পড়লেন প্রৌঢ়, তারপর কী হল ...

আত্মহত্যার চেষ্টা (Died by Suicide)৷ সটান বাসের তলায় শুয়ে পড়লেন ব্যক্তি (Mumbai Old Man Died by Suicide Under Lying Bus in Road)৷ তারপর তাঁর উপর দিয়ে চলে গেল বাস ৷

4. Mamata on Lalan Sheikh Death: সিবিআই হেফাজতে কিভাবে মৃত্যু লালন শেখের, প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী

বগটুই হত্যাকাণ্ডের (Bogtui Massacre) অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত লালন শেখের মৃত্যু (Lalan Sheikh Death) নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর প্রশ্ন, সিবিআই হেফাজতে কিভাবে লালন শেখের মৃত্যু হল ?

5. Lalan Shiekh Death: লালনের মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের দাবি স্ত্রী রেশমার

সোমবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে সিবিআইয়ের (CBI) ক্যাম্পের শৌচাগারে উদ্ধার হয় বগটুই কাণ্ডে (Bogtui Massacre) মূল অভিযুক্ত লালন শেখের মৃতদেহ (Lalan Shiekh Death) ৷ এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের দাবি তুলেছেন লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি ৷

6. FIFA World Cup 2022: বদলার ম্যাচের আগে শান্ত মেসি, পুনরাবৃত্তির খোঁজে মদ্রিচ; একনজরে আর্জেন্তিনা-ক্রোয়েশিয়া হেড টু হেড

সেমিতে ক্রোয়েশিয়া হার্ডল টপকানোর আগে আর্জেন্তিনার সংসারে বিতর্কের লেশমাত্র নেই ৷ 'বরপুত্র' মেসিকে (Lionel Messi) মধ্যমণি করে ফুরফুরে মেজাজে দলের বাকিরা ৷

7. ICDS Worker Death Protest: মৃত আইসিডিএস কর্মীর পরিবারকে 50 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের দাবি

আইসিডিএস কর্মী রেবা বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিল ৷ আশাকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা(Pradhan Mantri Awas Yojana)-র সমীক্ষা করতে পাঠানো যাবে না বলে দাবি জানালেন তাঁরা ৷

8. Awas Yojana: আবাস যোজনায় ভুয়ো আবেদন, ব্যারাকপুরে ধরা পড়ল অসঙ্গতি

আবাস যোজনা প্রকল্পের বাড়ি বন্টন নিয়ে এবার বহুগুণে সতর্ক রাজ্য সরকার ৷ হচ্ছে পুলিশি যাচাই পর্ব ৷ তাতেই ধরা পড়েছে গড়মিল (dispute in Awas Yojana beneficiary list) ৷

9. Son Chopped Father: শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ফিরল কর্ণাটকে, খুন করে বাবার দেহ 30 টুকরো করল ছেলে

মদ্যপ বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁকে খুন করল ছেলে ৷ খুনের পর বাবার দেহ প্রায় 30 টুকরো করে জলে ফেলল 20 বছর বয়সি ছেলে ৷ ঘটনা কর্ণাটকের বাগোলকোটের (son killed and chopped father in Karnataka) ৷

10. Hindmotor Land Acquisition: হিন্দমোটরের জমি অধিগ্রহণ করতে এসেও ফিরে যেতে হল প্রশাসনকে

হিন্দমোটরে অ্যাম্বাসাডার কারখানার জমি অধিগ্রহণের (Hindmotor Land Acquisition) কর্মসূচি নেয় হুগলি জেলা প্রশাসন ৷ কিছু নথিপত্রের সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি মঙ্গলবার ৷ হুগলির (Hooghly) জেলা শাসক পি দীপাপ প্রিয়া জানিয়েছেন, পরে আলোচনা করে দিন ঠিক করা হবে ।