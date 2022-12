1.Mamata on Lalan Sheikh Death: সিবিআই হেফাজতে কিভাবে মৃত্যু লালন শেখের, প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী

বগটুই হত্যাকাণ্ডের (Bogtui Massacre) অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত লালন শেখের মৃত্যু (Lalan Sheikh Death) নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর প্রশ্ন, সিবিআই হেফাজতে কিভাবে লালন শেখের মৃত্যু হল ?

2.Lalan Shiekh Death: লালনের মৃত্যুতে সিআইডি তদন্তের দাবি স্ত্রী রেশমার

সোমবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে সিবিআইয়ের (CBI) ক্যাম্পের শৌচাগারে উদ্ধার হয় বগটুই কাণ্ডে (Bogtui Massacre) মূল অভিযুক্ত লালন শেখের মৃতদেহ (Lalan Shiekh Death) ৷ এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের দাবি তুলেছেন লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি ৷

3.Mamata Banerjee: 'ভূমিপুত্ররাই শাসন করবে মেঘালয়', বিজেপি'কে বিঁধে ঘোষণা দৃপ্ত মমতার

মঙ্গলবার শিলংয়ে দলীয় কর্মী সম্মেলন থেকে মেঘালয়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিজেপিকে আক্রমণ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee attacks BJP)।

4.Online Registration of Pets: কেরলের ধাঁচে কলকাতাতেও এবার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে প্রিয় পোষ্যের

কেরলের ধাঁচে কলকাতাতেও (KMC) এ বার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে প্রিয় পোষ্যের (Online Registration of Pets)৷ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন পশুপ্রেমীরা (Pet can be registered online in Kolkata)৷

5.Lalan Sheikh Death: 50 লক্ষ ঘুষ না দেওয়াতেই লালনকে খুন, সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্ত্রীর

সোমবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে সিবিআইয়ের (CBI) ক্যাম্পের শৌচাগারে উদ্ধার হয় বগটুই কাণ্ডে (Bogtui Massacre) মূল অভিযুক্ত লালন শেখের মৃতদেহ (Lalan Shiekh Death) ৷ এই নিয়ে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি ৷ তাঁর দাবি, 50 লক্ষ ঘুষ না দেওয়াতেই লালনকে খুন করেছে সিবিআই ৷

6.Safety of Awas Yojana Workers: আবাস যোজনার সমীক্ষা করা কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ মুখ্যসচিবের

আবাস যোজনার সমীক্ষায় আসা (Safety of Awas Yojana Workers) সরকারি কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে (Ensure safety of survey workers of Awas Yojana)৷ জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী (Hari Krishna Dwivedi)।

7.Visva Bharati University: আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়লেন উপাচার্য ! ফের উত্তেজনা বিশ্বভারতীতে

আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়লেন উপাচার্য (VC Bidyut Chakrabarty Hurls Stone at Agitating Students) ! যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা ছাড়ল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷

8.Rajnath Singh: তাওয়াং সেক্টরে ভারত-চিন সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটেনি, লোকসভায় বিবৃতি রাজনাথের

তাওয়াং সেক্টরে (Tawang sector) ভারত ও চিনের সেনার মুখোমুখি সংঘর্ষ (India-China Faceoff) নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh) মঙ্গলবার লোকসভায় বিবৃতি দিলেন ৷

9.Amit Shah Slams Congress: চিনা দূতাবাস রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশনকে ১.৩৫ কোটি টাকা দিয়েছে, দাবি অমিত শাহের

রাজীব গান্ধি ফাউন্ডেশন নিয়ে অস্বস্তি এড়াতে কংগ্রেস লোকসভায় ভারত-চিন সংঘর্ষ (India-China Faceoff) নিয়ে হইচই করেছে ৷ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh) বিবৃতি দেবেন বলার পরও গোলমাল করেছে বিরোধীরা ৷ মঙ্গলবার এমনই অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷

10.Panna Diamond Found: পান্নায় হদিশ মিলল সবচেয়ে বড় হীরের

হীরের খনির জন্য বিখ্যাত মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলা ৷ সেখানেই মিলল বহুমূল্য একটি হীরে (biggest diamond of year found in panna) ৷ এই হীরেটি 14.21 ক্যারেটের ৷ যেটি পেয়েছেন পান্না পঞ্চায়েত প্রধান প্রকাশ মজুমদার ৷ তিনি ও তাঁর 5 সঙ্গী জাড়ুয়াপুর এলাকায় একটি খনিতে গর্ত খুঁড়ছিলেন ৷ সেই সময়েই এই হীরেটি পান তিনি ৷ এটাই প্রথন নয়, এর আগেও তিনি 12টি হীরে পেয়েছেন তিনি ৷ তবে এই হীরেটি সবথেকে বড় ৷ হীরে পরীক্ষক অনুপম সিং জানিয়েছেন শীঘ্রই হীরেটি নিলামে তোলা হবে (14 carat diamond found kept in upcoming auction)৷ তবে এটি এখনও পর্যন্ত পাওয়া সবথকে বড় হীরে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷