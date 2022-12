1. Suvendu Slams Abhishek: তোমার জেলে যাওয়া হবেই, নাম না করে অভিষেককে কটাক্ষ শুভেন্দুর

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোমবার কলকাতার হাজরা মোড়ে প্রতিবাদ সভা করল বিজেপি (BJP) ৷ ওই সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করেন ৷

2. Bagtui Massacre Case: সিবিআই হেফাজতে মৃত্যু বগটুইকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখের, আত্মহত্যা বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার

সিবিআই হেফাজতে থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু হল বগটুইকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখের (Lalan Sheikh died in CBI custody) ৷ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি বাথরুমে গলায় গামছা দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে লালন শেখ ৷

3. Suvendu Adhikari: 12 ডিসেম্বরটা 13 জানুয়ারি হতে পারে, কিন্তু 14 ফেব্রুয়ারি হবে না, চরম হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

সোমবার কলকাতার হাজরা মোড়ে সভা করে বিজেপি (BJP) ৷ সেই সভা থেকে ফের ডিসেম্বর ডেডলাইনের কথা শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) মুখে ৷ এদিন তিনি বলেন, 12 ডিসেম্বরটা 13 জানুয়ারি হতে পারে, কিন্তু 14 ফেব্রুয়ারি হবে না ৷

4. TMC Factionalism: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ব্যাপক বোমাবাজি, জখম একাধিক

তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে (TMC Factionalism) আহত হলেন বেশ কয়েকজন ৷ হুগলির আরামবাগের (Arambagh) হরিণখোলা-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব কৃষ্ণপুর এলাকার ঘটনা ৷

5. Justice Abhijit Gangopadhyay: ভগবান থেকে শয়তান হয়ে গিয়েছি, এজলাসে মন্তব্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Justice Abhijit Gangopadhyay) এজলাসে মামলার শুনানি চলাকালীন এক মহিলা এগিয়ে আসেন ।

6. Suvendu Adhikari: মর্নিংওয়াকে গিয়ে মন্তব্য করি না, যা বলি করে দেখাই, শুভেন্দুর নিশানায় কি দিলীপ !

সোমবার কলকাতার হাজরায় বিজেপির তরফে এক সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে মূলবক্তা ছিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷

7. Durgapur Amrai Blast: ভূপতিনগরের ছায়া দুর্গাপুরের আমরাইয়ে, বাড়িতে বিস্ফোরণের পর উধাও 'জখম রাজমিস্ত্রী'

সোমবার বিকেলে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামের একটি বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ (Durgapur Amrai Blast) হয় ৷ ভূপতিনগর বিস্ফোরণের (Bhupati Nagar Blast) কাটতে না কাটতেই এই ঘটনায় বাড়ছে রহস্য ৷

8. Pradhan Mantri Awas Yojana: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বেনিয়ম রুখতে আসরে উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় একাধিক বেনিয়ম ৷ সমীক্ষায় সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়ে বাতিল করলেন একাধিক উপভোক্তার নাম (North 24 Parganas DM is in Field to Prevent Irregularities in Pradhan Mantri Awas Yojana) ৷

9. Nora Sues Jacqueline: জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে 200 কোটি টাকার মানহানির মামলা নোরার

জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের (Jacqueline Fernandes) বিরুদ্ধে মানহানি মামলা (Nora Sues Jacqueline) করলেন নোরা ফতেহি (Nora Fatehi files defamation suit)৷ তিনি জ্যাকলিনের বিরুদ্ধে 200 কোটি টাকার মামলা করেছেন (Defamation suit of Rs 200 crore)৷

10. RRR: গোল্ডেন গ্লোবের এই বিভাগে সেরা ছবির মনোনয়ন পেল আরআরআর

গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের অ-ইংরেজি বিভাগে সেরা ছবির মনোনয়ন পেল দক্ষিণী ফিল্ম আরআরআর (RRR)৷ এসএস রাজামৌলীর পিরিয়ড অ্যাকশন ফিল্মের মনোনয়নের কথা আজ ঘোষণা করেছে গোল্ডেন গ্লোব (Golden Globe best picture non-English language)৷