1. Virat Message to CR7: 'আমার কাছে তুমি সর্বকালের সেরা', সিআর 7-কে বিরাট-বার্তা

বিরাট কোহলি (Virat Kohli)-র কাছে সর্বকালের সেরা (You are for Me The Greatest of All Time) ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo) ৷ বিশ্বকাপ থেকে পর্তুগাল ছিটকে যাওয়ার পর, নিজের অনুপ্রেরণাকে নিয়ে এক আবেগে ভরা পোস্টে এমনটাই উল্লেখ করলেন ক্রিকেটের ‘মর্ডান ডে মাস্টার’ ৷

2. Shehnaaz on Sidharth Birth Anniversary: 'আবার দেখা হবে', সিদ্ধার্থের জন্মদিনে স্মৃতিমেদুর শেহনাজ

প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার জন্মবার্ষিকীতে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়লেন শেহনাজ গিল ৷ এক বছর আগে প্রয়াত প্রেমিকের জন্মদিনে অভিনেতার একটি ছবি শেয়ার করেছেন নায়িকা ৷ কেক কেটে ডুব দিয়েছেন স্মৃতিতে (Shehnaaz Gill on Sidharth Shukla birth anniversary )৷

3. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপে কলকাতা থেকে কাতার গিয়েছেন 9 হাজার ফুটবল প্রেমী !

বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) আবহের কলকাতা থেকে কাতার গিয়েছেন 9 হাজারের বেশি ফুটবল প্রেমী (9000 Football Fans from Kolkata Reach Qatar) ৷ এমনটাই জানিয়েছে, ভারতীয় ট্রাভেল এজেন্টস ফেডরেশন’ ৷ সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের জন্যও বহু মানুষ কাতারের টিকিটের খোঁজ করছেন ৷

4. FIFA World Cup 2022: জিয়েচদের স্বপ্নিল ইতিহাসের কারিগর তিনিও, মরক্কোর সাফল্যের নেপথ্য কাহিনি শোনালেন বেঞ্চেরিফা

একদা দেশের যুব দলের ব্যাটন ছিল তাঁর কাঁধে ৷ তবে ভারতের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে করিম বেঞ্চেরিফা পরিচিত হয়েছেন মোহনবাগানের কোচ হিসেবে ৷ দেশ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ৷ হাকিম জিয়েচরা যা করে দেখিয়েছেন, তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর ৷ মরক্কো থেকে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে বেঞ্চেরিফা সে সব কথাই জানালেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীকে (Exclusive Interview of Karim Bencherifa) ৷

5. Muzaffarnagar Conversion Case: মুজফফরনগরে 12 বছর পর হিন্দুত্বে ফিরলেন 80 জন

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে (Muzaffarnagar Conversion Case) ইসলাম ত্যাগ করে 12 বছর পর হিন্দুত্বে ফিরলেন 80 জন (People Return to Hinduism)৷ সপা নেতা আজম খান তাঁদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন বলে অভিযোগ (Conversion in Muzaffarnagar)৷

6. Pathaan New Song: হাজির 'পাঠান'-এর নতুন গান, রসায়নে মন কাড়লেন দীপিকা-শাহরুখ

সোমবার সামনে এল 'পাঠান' ছবির নতুন গান 'বেশরম রং' (Shah Rukh khan Pathaan New Song) ৷ গানে শাহরুখ এবং দীপিকার রসায়ন রীতিমতো আকর্ষণীয় ৷ দীপিকার লুক এবং তাঁর নাচও আগ্রহ বাড়িয়ে দিল দর্শকদের ৷

7. KIFF 2022: এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ঋতুপর্ণার 'আকরিক'

এবারের কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অভিনীত বাংলা ছবি 'আকরিক'-ও ৷ এই কথা জেনে রীতিমতো আপ্লুত টলিক্য়ুইন ৷

8. Raigad Bus Accident: শিক্ষার্থীবোঝাই বাস উলটে মৃত 2

শিক্ষার্থীবোঝাই বাস উলটে মৃত দুই ছাত্র ৷ আহত বেশ কয়েকজন ৷ রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের রায়গড়ের খোপোলি থানা এলাকায় (Raigad Bus Accident) ৷

9. Mamata and Abhishek: তিন দিনের সফরে আজ মেঘালয়ে যাচ্ছেন মমতা ও অভিষেক

সোমবার যখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কোমর কষতে হাজরাতে দলীয় কর্মসূচিতে হাজির থাকবেন, ঠিক সেদিনই 3 দিনের সফরে মেঘালয় উড়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। মুখ্যমন্ত্রীর এই মেঘালয় সফর পূর্ব ঘোষিতই ছিল। এই সফরে মমতার সঙ্গী হচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।

10. Kolkata Medical College: মেডিক্যাল কলেজে অসুস্থ হয়ে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি হলেন অনশনরত পড়ুয়া

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে (Kolkata Medical College) অসুস্থ হয়ে পড়লেন অনশনরত এক পড়ুয়া ৷ তাঁকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয়েছে ৷