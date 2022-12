1.Mamata and Abhishek: তিন দিনের সফরে আজ মেঘালয়ে যাচ্ছেন মমতা ও অভিষেক

সোমবার যখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কোমর কষতে হাজরাতে দলীয় কর্মসূচিতে হাজির থাকবেন, ঠিক সেদিনই 3 দিনের সফরে মেঘালয় উড়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। মুখ্যমন্ত্রীর এই মেঘালয় সফর পূর্ব ঘোষিতই ছিল। এই সফরে মমতার সঙ্গী হচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

2.WB TET 2022: চলছে টেট, ফোন হাতে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের, ছবি ভাইরাল

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। চেকিং, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি মেনে 2022 সালের (WB TET 2022) টেট নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি পর্ষদ কর্তার। অথচ পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে ঘুরতে দেখা গেল তৃণমূলের (TMC) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে। সেই ছবি ভাইরাল হতেই টেট নিয়ে উঠে এল একগুচ্ছ প্রশ্ন। কোন নিয়মে পঞ্চায়েত প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে পেলেন ? কীভাবেই তা সম্ভব ? তা নিয়ে কাঠগড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন।

3.Saket Gokhale: মোদির মোরবি সফর নিয়ে টুইট, সাতেকের বিরুদ্ধে এবার মানহানির মামলা

মোরবিতে সেতু-বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর সফরের খরচ নিয়ে টুইট করে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন সাকেত । এবার সাকেত এবং দক্ষ প্যাটেলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করল জেলা প্রশাসন (The DM of Morbi filed Defamation case against Saket Gokhale) ৷

4.FIFA World Cup 2022: জিয়েচদের স্বপ্নিল ইতিহাসের কারিগর তিনিও, মরক্কোর সাফল্যের নেপথ্য কাহিনি শোনালেন বেঞ্চেরিফা

একদা দেশের যুব দলের ব্যাটন ছিল তাঁর কাঁধে ৷ তবে ভারতের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে করিম বেঞ্চেরিফা পরিচিত হয়েছেন মোহনবাগানের কোচ হিসেবে ৷ দেশ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ৷ হাকিম জিয়েচরা যা করে দেখিয়েছেন, তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর ৷ মরক্কো থেকে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে বেঞ্চেরিফা সে সব কথাই জানালেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীকে (Exclusive Interview of Karim Bencherifa) ৷

5.Bhagabanpur TMC leader: সরকারি সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, অভিযুক্ত শাসক নেতা

সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার নামে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে । এ নিয়ে সরব বিজেপি (Indecent Behavior with Women Accused TMC Leader) ৷

6.West Bengal Weather Update: খলনায়ক সেই ঘূর্ণিঝড়, শীত থমকে বঙ্গে

আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে শীতের যাত্রাপথে ফের ঘূর্ণিঝড় কাঁটা (West Bengal Weather Update) ।

7.Arup Roy: পঞ্চায়েতে বিরোধী শূন্য করে ক্ষমতা দখল করব, দাবি মন্ত্রী অরূপের

'পঞ্চায়েতে বিরোধী শূন্য করে ক্ষমতা দখল করব', তৃণমূলের মিছিল থেকে এমনই দাবি মন্ত্রীর (State Minister Arup Roy Over Panchayet Election) । পালটা পতিক্রিয়া দিয়েছি বিজেপিও ।

8.Kolkata Market Price: শীতের মরশুমে সবজি থেকে মাছ, মাংসের দাম কতটা বাড়ল ? জানুন আজকের বাজারদর

আজকের বাজারদরে কয়েকটির সবজির দাম কিছুটা বদল হয়েছে। মাংস ও ডিমের দাম অপরবর্তিত। বাজারে আজ কীসের দাম কত ? তা জানতে দেখে নিন বাজার দর (Market Price in Kolkata) ৷

9.PM Modi on Industrial Revolution: ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হাতছাড়া করতে পারে না, সুযোগ আর আসবে না: মোদি

ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস (PM Modi on Industrial Revolution) করতে পারে না ৷ এই সুযোগ আর আসবে না ৷ রবিবার নাগপুরে একটি সভায় এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi says in Nagpur)৷

10.Manoj Tiwary: ভাষণে বেফাঁস মনোজ তিওয়ারি, চাইলেন ক্ষমা

দলের সহকর্মীদের উজ্জীবিত করতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary) ৷ তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন, বিজেপির সামনে তৃণমূল মাথানত করবে না ৷