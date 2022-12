1. PM Modi on Industrial Revolution: ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হাতছাড়া করতে পারে না, সুযোগ আর আসবে না: মোদি

ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস (PM Modi on Industrial Revolution) করতে পারে না ৷ এই সুযোগ আর আসবে না ৷ রবিবার নাগপুরে একটি সভায় এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi says in Nagpur)৷

2. Manoj Tiwary: ভাষণে বেফাঁস মনোজ তিওয়ারি, চাইলেন ক্ষমা

দলের সহকর্মীদের উজ্জীবিত করতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary) ৷ তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন, বিজেপির সামনে তৃণমূল মাথানত করবে না ৷ আর সেটা বলতে গিয়েই একটি বিখ্যাত দক্ষিণী ছবির ততোধিক জনপ্রিয় ডায়লগ ধার করেন মনোজ ৷ সেই ডায়লগে একটি এমন শব্দ রয়েছে, যা অসংসদীয় হিসাবে গণ্য করা হয় ৷

3. Cristiano Ronaldo: বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সিআর সেভেন, প্রিয় তারকার বেরঙিন বিদায়ে কাঁদলেন ভক্তরাও

পর্তুগালের ভাগ্য প্রায় দুই দশক ধরে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শনিবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর কাছে পর্তুগাল 1-0 গোলের পরাজয়ে 2022 কাতার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় ৷ এরপরে ড্রেসিং রুমে যাওয়ার সময় সিআর কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ ফুটবলের এই সেরা মঞ্চে সম্ভবত শেষবার রোনাল্ডোকে দেখা গেল। পরের বিশ্বকাপে হয়তো তাঁকে দেখা নাও যেতে পারে ৷

4. WB TET 2022: পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে দেরি, পুলিশকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেও দেওয়া হল না টেট!

টেট পরীক্ষা (WB TET 2022) ঘিরে পশ্চিম মেদিনীপুরে বেশ কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে বিভ্রান্তি ৷ বেলা 11টার মধ্যে যদি কোন পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে পৌঁছতে না-পারে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিচার করে পরীক্ষাকেন্দ্রে (Exam centre) তাকে ঢোকার অনুমতি দিতে হবে সেন্টার ইনচার্জকে । এমনটাই নাকি নির্দেশ ছিল পর্ষদের তরফে ৷ তবে সেসব নির্দেশ থাকল খাতায়-কলমেই । মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ (বালিকা) বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে আসতে দেরি হওয়ায় গেট ধরে লুটিয়ে পড়লেন এক পরীক্ষার্থী । দায়িত্ব থাকা পুলিশের পা ধরে তিনি কাকুতি-মিনতি করলেন ৷

5. Virat-Anushka Wedding Anniversary: পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকীতে প্রেমের জোয়ারে ভাসলেন বিরুষ্কা

পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকীতে (Virat-Anushka Wedding Anniversary) প্রেমের জোয়ারে ভাসলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ও অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma)৷ দু জনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একে-অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷

6. Justice Dipankar Datta: বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবার সুপ্রিম কোর্টে

বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (Bombay High Court CJ) দীপঙ্কর দত্তকে (Justice Dipankar Datta) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি (Supreme Court judge) হিসেবে নিযুক্ত করা হল ৷ রবিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

7. Football World Cup 2022: সময় চাইলেন সাউথগেট, হারের দায় কাঁধে নিয়ে অনুতপ্ত কেন

কাতারে শনিবাসরীয় কোয়ার্টারে হ্যারি কেনের দ্বিতীয় পেনাল্টিটা গ্যালারিতে আছড়ে পড়তেই '66-র পর আবারও খালি হাতে ফেরা নিশ্চিত হয়ে যায় 'থ্রি-লায়ন্স'দের ৷ একইসঙ্গে বেলিংহ্যাম-সাকাদের হেডস্যরের পদে সাউথগেটের বহাল থাকা নিয়ে উঠে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ যদিও 2024 ডিসেম্বর পর্যন্ত সাউথগেটের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ইংল্যান্ডের, কিন্তু সময়ের আগেই দু'পক্ষের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল (World Cup exit leaves Southgate considering England position) ৷

8. WB TET 2022: পরীক্ষাকেন্দ্রে মা, বাইরে আড়াই ঘন্টা বাবা-দিদার কোলে অপেক্ষায় সদ্যোজাতরা

পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান ৷ রবিবার রাজ্য জুড়ে হল প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা (TET Exam 2022)। তাই সুযোগ ছাড়তে কেউই রাজি ছিলেন না ৷ সদ্য মা হওয়া পরীক্ষার্থীরাও এদিন পরীক্ষা দিলেন (New Mothers appears in Primary TET Exam 2022)৷ বেলা 12টা থেকে দুপুর 2.30 পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা বাইরে মায়ের জন্য বাবা ও দিদার কোলে অপেক্ষা করল একরত্তিরা ৷ মুর্শিদাবাদের ডোমকল গার্লস কলেজে এমনই ছবি ধরা পড়ল ৷ 10 দিন থেকে 2 মাস, পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে সদ্যোজাতদের অপেক্ষা এদিন নজর কাড়ল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরেও ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও সন্তানকে দুধ খাইয়ে গেলেন মা ৷ তারপর স্বামীর কোলে দিয়ে পরীক্ষা হলে ঢুকলেন সদ্য মা হওয়া পরীক্ষার্থী ৷

9. Wildlife Smuggling: মানুষ, অস্ত্র, মাদক পাচারের রুটেই বন্যপ্রাণের চোরাচালান, দাবি রিপোর্টে

মানুষ, অস্ত্র ও মাদক পাচারের রাস্তা ধরেই চলছে বন্যপ্রাণের চোরাচালান (Wildlife Smuggling) ৷ বার্ষিক রিপোর্টে (Annual Report) জানাল 'ডিরেক্টোরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স' (Directorate of Revenue Intelligence) বা ডিআরআই (DRI) ৷

10. WB TET 2022: রেজাল্টের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না, বায়োমেট্রিক বিতর্কে সাফাই পর্ষদ সভাপতির

রবিবার প্রাথমিক টেট পরীক্ষাপর্বে কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক পরিচয় যাচাইয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করে নিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল ৷ তবে তিনি জানিয়েছেন, এই নিয়ে রেজাল্টে কোনও প্রভাব পড়বে না (WB Primary TET Examination) ৷