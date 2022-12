1. PM Modi on Industrial Revolution: ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস করতে পারে না, সুযোগ আর আসবে না: মোদি

ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস (PM Modi on Industrial Revolution) করতে পারে না ৷ এই সুযোগ আর আসবে না ৷ রবিবার নাগপুরে একটি সভায় এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi says in Nagpur)৷

2. WB TET 2022: রেজাল্টের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে না, বায়োমেট্রিক বিতর্কে সাফাই পর্ষদ সভাপতির

রবিবার প্রাথমিক টেট পরীক্ষাপর্বে কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক পরিচয় যাচাইয়ে সমস্যার কথা স্বীকার করে নিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল ৷ তবে তিনি জানিয়েছেন, এই নিয়ে রেজাল্টে কোনও প্রভাব পড়বে না (WB Primary TET Examination) ৷

3. Jaishankar on Rise of India: ইতিহাসের চাকা ঘুরছে...উত্থান ঘটছে ভারতের: জয়শংকর

ইতিহাসের চাকা ঘুরছে (Wheel of history is turning)...আর উত্থান ঘটছে ভারতের ৷ ভারতীয় সমাজে মন্দিরের (Temples in Indian Society) ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে রবিবার বারাণসীতে এ কথা বললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর (Jaishankar on Rise of India)৷

4. WB TET 2022: পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে দেরি, পুলিশকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেও দেওয়া হল না টেট!

টেট পরীক্ষা (WB TET 2022) ঘিরে পশ্চিম মেদিনীপুরে বেশ কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে বিভ্রান্তি ৷ বেলা 11টার মধ্যে যদি কোন পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে পৌঁছতে না-পারে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিচার করে পরীক্ষাকেন্দ্রে (Exam centre) তাকে ঢোকার অনুমতি দিতে হবে সেন্টার ইনচার্জকে ।

5. Bratya Basu on TET: 'টেট প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল'! বানচালের চেষ্টা সত্ত্বেও গণ-উৎসবের মতো সুষ্ঠু পরীক্ষা হয়েছে বলে দাবি ব্রাত্যর

রবিবার নেওয়া হয়েছে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষা (Primary TET Examination 2022) ৷ পরীক্ষা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (education minister Bratya Basu) ৷ পরীক্ষায় বসেছেন প্রায় 7 লক্ষ চাকরিপ্রার্থী ৷

6. WB TET 2022: পরীক্ষা দিয়ে হাসিমুখেই বেরোলেন পরীক্ষার্থীরা, ফিরলেন উত্তরপত্রের প্রতিলিপি নিয়ে

আড়াই ঘণ্টার পরীক্ষা দিয়ে স্বস্তি টেট পরীক্ষার্থীদের (TET 2022) । তবে সময় আরেকটু বেশি থাকলে ক্ষতি হত না, বলেই মনে করছেন পরীক্ষার্থীরা ৷ প্রশ্নপত্র ভালোই হয়েছে বলেও জানালেন তাঁরা। এবছর টেট-এ নতুনত্ব এই যে, উত্তরপত্রের প্রতিলিপি পরীক্ষার্থীরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন।

7. Kolkata Medical College: অব্যাহত মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের অনশন, মঙ্গলের বৈঠকে যোগদান নিয়ে ধোঁয়াশা

72 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়দের অনশন অব্যাহত ৷ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র পরিষদের নির্বাচন-সহ তিন দফা দাবিতে অনশনে বসেছেন পড়ুয়ারা (Student Council Election) ৷

8. Rahul Gandhi: রাজস্থানে গরুর গাড়িতে চড়ে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রা

রাহুল গান্ধির(Rahul Gandhi) ভারত জোড়ো যাত্রা 95-তম দিনে রবিবার রাজস্থানের বুন্দি জেলায় পৌঁছল ৷ এদিন কোটার খুরদ গ্রামে গরুর গাড়িতে চেপে খোশমেজাজে দেখা গেল রাহুলকে (Rahul Gandhi Ride on Bullock Cart in Rajasthan) ৷

9. Eastern Zonal Council Meeting: শনিতে নবান্নে পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক, থাকবেন অমিত শাহ

আবারও বঙ্গ সফরে (Amit Shah West Bengal Visit) আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ আগামী শনিবার নবান্ন সভাঘরে (Nabanna Sabhaghar) 'পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদ' (Eastern Zonal Council)-এর বৈঠক (Meeting) হবে ৷

10. Neymar Jr: সোশাল মিডিয়া পোস্টে অবসর জল্পনা ওড়ালেন নেইমার

ব্রাজিল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার রাতেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিতে। অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা দেশের হয়ে আর না-খেলার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কাতারে আসার আগে অবসর জল্পনা নিজেই উসকে দিয়েছিলেন নেইমার।