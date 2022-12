1.Kolkata Medical College: অব্যাহত মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়াদের অনশন, মঙ্গলের বৈঠকে যোগদান নিয়ে ধোঁয়াশা

72 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়দের অনশন অব্যাহত ৷ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র পরিষদের নির্বাচন-সহ তিন দফা দাবিতে অনশনে বসেছেন পড়ুয়ারা (Student Council Election) ৷

2.PM Modi on Industrial Revolution: ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস করতে পারে না, সুযোগ আর আসবে না: মোদি

ভারত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মিস (PM Modi on Industrial Revolution) করতে পারে না ৷ এই সুযোগ আর আসবে না ৷ রবিবার নাগপুরে একটি সভায় এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi says in Nagpur)৷

3.WB TET 2022: রাজ্যজুড়ে টেট, সকাল থেকে কেমন ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিবেশ; দেখুন ছবি...

2017 সালের পর রাজ্যে চলছে প্রাথমিক টেট (WB TET 2022) ৷ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে 6 লাখ 90 হাজার 932 জন পরীক্ষার্থীর। 1 হাজার 460টি কেন্দ্রে চলছে টেট ৷ ডিএলএডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর থেকে টেট'কে ঘিরে আরও কঠোর নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে পর্ষদের পক্ষ থেকে। বারণ করা হয়েছে একাধিক বিষয়।

4.Eastern Zonal Council Meeting: শনিতে নবান্নে পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক, থাকবেন অমিত শাহ

আবারও বঙ্গ সফরে (Amit Shah West Bengal Visit) আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ আগামী শনিবার নবান্ন সভাঘরে (Nabanna Sabhaghar) 'পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদ' (Eastern Zonal Council)-এর বৈঠক (Meeting) হবে ৷ তাতে পৌরহিত্য করবেন অমিত ৷ তার আগে সোমবার নবান্নের মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্রস্তুতি বৈঠক (Virtual Preparation Meeting) করবেন সংশ্লিষ্ট আমলারা ৷

5.Bratya Basu on TET: 'টেট হল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল'! গণ-উৎসবের মতো সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে, দাবি ব্রাত্যর

রবিবার নেওয়া হয়েছে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষা (Primary TET Examination 2022) ৷ পরীক্ষা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (education minister Bratya Basu) ৷

6.Kashmir Snowfall: বরফের চাদরে ঢাকল ভূ-স্বর্গ, দেখুন ভিডিয়ো...

স্বর্গীয় রূপে কাশ্মীর (Kashmir Snowfall) ! চলতি শীতের মরশুমে আবারও ভারী তুষারপাত ভূ-স্বর্গে। তুষারপাতের ফলে শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গা এখন বরফের চাদরে ঢাকা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনিবার সকাল থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় তীব্র তুষারপাত শুরু হয়েছে ৷ কিন্তু সমতলে চলতে থাকা বারিধারা এখন বন্ধ হয়েছে (Rains and Snowfall Started in Kashmir Valley) ৷ যার জেরে কাশ্মীরে এখন ঠান্ডা বেশ কিছুটা বেড়েছে। কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার হিরপোরা ও তার সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেছেন পর্যটক ৷ তুষারপাতের কারণে আজ নিয়ে দ্বিতীয় দিন বন্ধ ছিল 434 কিলোমিটার দীর্ঘ শ্রীনগর লেহ হাইওয়ে ৷ পাশাপাশি ওই পার্বত্য এলাকাগুলির রাস্তায় তুষারপাতের কারণে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷



7.Neymar Jr: সোশাল মিডিয়া পোস্টে অবসর জল্পনা ওড়ালেন নেইমার

ব্রাজিল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার রাতেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিতে। অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা দেশের হয়ে আর না-খেলার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কাতারে আসার আগে অবসর জল্পনা নিজেই উসকে দিয়েছিলেন নেইমার। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ায় ব্রাজিল (Brazil) সমর্থকরা ভেঙে পড়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন নেইমারও । ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের (FIFA World Cup 2022) পরে নেইমার ভক্তরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তাঁর অবসর নিয়ে। অবশেষে এই অবসর জল্পনা ওড়ালেন নেইমার।

8.Sukhvinder Singh Sukhu: হিমাচলের নয়া মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর, শপথে উপস্থিত রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

রবিবার হিমাচলপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী (Himachal Pradesh New CM) হিসাবে শপথ (Oath) নিলেন সুখবিন্দর সিং সুখু (Sukhvinder Singh Sukhu) ৷ উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে-সহ অন্যরা ৷

9.Kashmir Qaraquli Caps: তরুণ প্রজন্ম মুখে ফেরালেও পরেছেন জিন্নাহ-রাজীব-মোদি, আভিজাত্যের আরেক নাম কাশ্মীরের কারাকুলি

এই টুপি যে সে টুপি নয়, শাহী টুপি ৷ কাশ্মীরের কারাকুলি ৷ এই টুপি পরে ছবি আছে জিন্নাহর ৷ রাজীব গান্ধিও মাথায় দিয়েছেন ভূস্বর্গের রাজকীয় কারাকুলি (Kashmiri traditional Shahi Qaraquli caps worn by Political Leaders) ৷ (NLE No 17173046)

10.Extortion Allegation Against Police: পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ, উত্তাল দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজার

পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে (Extortion Allegation against Police) উত্তাল হয়ে উঠল দুর্গাপুর বেনাচিতি বাজার (Road Blocked at Durgapur)৷ এক ব্যক্তি তোলা না দেওয়ায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷