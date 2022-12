1.WB TET 2022: ব্যাগ নিয়ে বিভ্রাটের পর ভুল ঠিকানা ! পরীক্ষার আগে চূড়ান্ত হয়রানি চাকরিপ্রার্থীদের

টেট (WB TET 2022) পরীক্ষার্থীদের একাংশের অ্যাডমিড কার্ডে (Admit Card) পরীক্ষাকেন্দ্রের (Exam Venue) ভুল ঠিকানা (Wrong Address) ছাপা হয়েছে ৷ যার জেরে চরম নাকাল হতে হল তাঁদের ৷

2.Cattle Smuggling: আরজেডি লোগো-সহ বিহারের গাড়িতে গরু পাচারের অভিযোগ, টুইট শুভেন্দুর

বিহারের নম্বর প্লেট-সহ আরজেডি(RJD) লোগো লাগানো গাড়িতে গরুপাচার (Cattle Smuggling) হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠল রানিগঞ্জে ৷ গাড়িটি স্থানীয়রা হাতেনাতে ধরেছে বলে জানা গিয়েছে । এই ঘটনার ছবি ও ভিডিয়ো শেয়ার করে টুইট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷

3.WB TET 2022: ব্যাগ বাইরে রেখে ঢুকতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে, কয়েকটি জেলায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ বীরভূমে

ব্যাগের দায়িত্ব পড়ুয়ার । পাঁচ বছর পর রাজ্যজুড়ে হওয়া টেট দিতে গিয়ে এমন কথাই শুনতে হল পড়ুয়াদের । আর তা নিয়েই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পড়ুয়ারা (Complications over tight security of TET Exam ) । বীরভূমে পথ অবরোধ করলেন পরীক্ষার্থীরা ৷

4.Bharat Jodo Yatra: রাজস্থানে ফের শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা, 13 কিমি হেঁটে হিমাচলে শপথ গ্রহণে রাহুল

রবিবার রাজস্থানে ফের শুরু ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু করলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi)৷ 13 কিমি অতিক্রম করার পর আজ হিমাচলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে (Oath taking ceremony in Himachal Pradesh) যোগ দিয়েছেন তিনি ৷

5.PM Modi Takes Metro Ride: নাগপুরে মেট্রোয় সফর মোদির, গল্পে মাতলেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে

নাগপুর-মুম্বই সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনে গিয়ে মেট্রোয় সফর (PM Modi Takes Metro Ride) করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM in Nagpur)৷ মেট্রোয় উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্পে মাতলেন তিনি (PM interacts with students) ৷

6.Suvendu Adhikari: টেন্ডার দুর্নীতি, গ্রেফতার শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা শ্যামল আদক

গ্রেফতার হলেন বিজেপি নেতা শ্যামল আদক ৷ তিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত (Shyamal Kumar Adak arrested from Kolkata) ৷

7.WB TET 2022: সকাল থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে টেট পরীক্ষার্থীদের ভিড়, কড়া পুলিশি নিরাপত্তা

আজ টেট পরীক্ষা (WB TET 2022) ৷ শুরু দুপুর 12টায় ৷ নির্বিঘ্নে টেট পরীক্ষা সম্পন্ন করানোই এখন রাজ্য সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । সকাল থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছে টেট পরীক্ষার্থী ৷ তার আগে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ থেকে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মোড়ক (strict police surveillance in exam centres) ।

8.CBI to Question Kavitha: দিল্লি আবগারি দুর্নীতি, রবিবার সকালে কেসিআর-কন্যার বাড়িতে সিবিআই

দিল্লি আবগারি দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর কন্যা কে কবিতার ৷ রবিবার সকালে হায়দরাবাদে তাঁর বানজারা হিলসের বাড়িতে সিবিআইয়ের যাওয়ার কথা ৷ চলবে জিজ্ঞাসাবাদ (CBI to interrogate K Kavitha) ৷

9.Child Thrown out of Cab and Mother Molested: গাড়ি থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলল দুষ্কৃতীরা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু, মা-কেও যৌন হেনস্থা!

চলন্ত গাড়ি থেকে দশ মাসের শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গাড়ি চালক ও সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে ৷ সঙ্গে ওই শিশুর মাকে যৌন হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ (Child Thrown out of Cab and Mother Molested) ৷

10.WB TET 2022: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের আবহেই পাঁচ বছর বাদে আজ ফের রাজ্যজুড়ে টেট

পাঁচ বছর বাদে রবিবার, 11 ডিসেম্বর রাজ্যে টেট ৷ মোট 1 হাজার 460টি কেন্দ্রে প্রায় 7 লক্ষ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে আসার কথা ৷ পরীক্ষা ঘিরে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড (West Bengal TET 2022) ৷