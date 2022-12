1.Tea Seller Inspiring Story: রবিবার টেট, চায়ের দোকান চালিয়েই প্রস্তুতি সারলেন সোহেল

সোহেলের ব্যস্ত হাত চা-বিস্কুট তুলে দিচ্ছে খদ্দেরদের হাতে । গণিতে স্নাতকের চোখে তখন স্বপ্ন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার । রবিবার রামেশ্বরপুর বিদ্যালয়ে তাঁর টেট পরীক্ষা । জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে সোহেলের চোখে মুখে ফুটে উঠছে আত্মবিশ্বাসের ছাপ (Sohel Khan preparing for TET by running a tea shop) ।

2.WB TET 2022: রবিবার টেট, পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটানো হতে পারে; আশঙ্কা পর্ষদ সভাপতির

রাত পোহালেই রাজ্যে টেট। 2017 সালের পর আগামিকাল হতে চলেছে প্রাথমিক টেট । ডিএলএডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর থেকে টেটকে ঘিরে আরও কঠোর নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে পর্ষদের পক্ষ থেকে। বারণ করা হয়েছে একাধিক বিষয়। শনিবার পরীক্ষা নিয়ে একাধিক বিষয়ে নজরদারির কথা জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল (President of West Bengal Board of Primary Education) ৷

3.FIFA World Cup 2022: 'পরাজিত' নায়কের কাঁধে ভরসার হাত, চর্চার শিরোনামে পেরিসিচ-পুত্রের নেইমার-প্রীতি

হারের পর মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে দানি আলভেজের (Dani Alves) কাঁধে যখন মাথা গুঁজেছেন নেইমার, ঠিক তখন পরাজিত নায়কের কাঁধে ভরসার হাত ছোট্ট লিও'র (Neymar consoled by Perisic's son after QF loss) ৷ প্রথমটায় নিরাপত্তারক্ষীরা আটকালেও খেয়াল করতেই নেইমার বাড়িয়ে দিলেন হাত ৷ এরপর স্বপ্নের নায়কের কাঁধে হাত রেখে লিও হয়তো বললেন, "কষ্ট পেও না, ফিরে এসো নিজস্ব অহংয়ে। দেখিয়ে দাও তুমি চ্যাম্পিয়ন।"

4.Water Conservation: জল বাঁচানোর বার্তা নিয়ে সাইকেলে দেশ ভ্রমণ কলকাতার সম্রাটের

কলকাতার বাঘা যতীনের বাসিন্দা সম্রাট মৌলিক (Samrat Moulik) ৷ জল সংরক্ষণের (Water Conservation) বার্তা নিয়ে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন এই বাঙালি সাইক্লিস্ট (Bengali Cyclist) ৷

5.Ishan Kishan: ঈশানের ‘ডাবল’ প্রশংসা সচিনের

ঈশানের কীর্তিতে মুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব ৷ ডাবল সেঞ্চুরি করা ঈশানকে 'ডাবল' অভিনন্দন জানালেন মাস্টার ব্লাস্টার (Ishan Kishan Gets Double Praise from Sachin Tendulkar) ৷

6.Pradhan Mantri Awas Yojana: ঘরের বিনিময়ে আগাম আদায় 10 হাজার ! কাঠগড়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যেদর বিরুদ্ধে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'র (Pradhan Mantri Awas Yojana) সুবিধার বিনিময়ে টাকা তোলার অভিযোগ ৷ কোচবিহারের গোসানিমারি-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা ৷

7.Student Died by Suicide: পরীক্ষায় নকলের মিথ্যে অপবাদ, সইতে না-পেরে আত্মঘাতী ছাত্রী

পরীক্ষায় নকল করায় বাবা ও মাকে বিদ্যালয়ে ডেকে শিক্ষিকাদের অপমান ৷ সহ্য করতে না-পেরে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা (Student Died by Suicide) অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের দেবনগরে (Student Died by Suicide at Debnagar)। মৃত ছাত্রীর নাম শ্রেয়া ঘোষ (13)।

8.Priyanka Gandhi: বছরের শুরুতেই রাজ্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ! হাঁটবেন ভারত জোড়ো যাত্রায়

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর, ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) হাঁটছেন রাহুল গান্ধি ৷ মধ্যপ্রদেশে তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছেন কংগ্রেসের (Congress) সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢ়রাও (Priyanka Gandhi) ৷ আগামী 28 ডিসেম্বর বাংলাতেও এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে ৷ সাগর থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ে শেষ হবে পদযাত্রা ৷ জানুয়ারিতে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন প্রিয়াঙ্কা ৷

9.FIFA World Cup 2022: কোয়ার্টার ফাইনালেও একাদশে নেই রোনাল্ডো, মহাতারকাকে বেঞ্চে রেখেই শুরু করছে পর্তুগাল

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের একাদশে কোনও বদল আনেননি কোচ ফার্নান্দো স্যান্টোস (FIFA World Cup 2022) । ফলে বেঞ্চেই ঠাঁই হয়েছে 'সিআর সেভেন'-এর (Cristiano Ronaldo) ।

10.FIFA World Cup 2022: নক-আউটে অপ্রতিরোধ্য ! মেসির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দু-হাতে আগলাচ্ছেন আর্জেন্তিনার 'টাইব্রেকার হিরো'

2021 কোপা আমেরিকার সেমি-ফাইনাল, পেনাল্টি শুট-আউটে আটকে দিয়েছিলেন কলম্বিয়াকে । অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন কনমেবল-উয়েফা কাপ অফ চ্যাম্পিয়ন্সেও । নক-আউট পর্ব (FIFA World Cup 2022) এলেই যেন তেকাঠির নিচে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন নীল-সাদা জার্সির শেষ প্রহরী, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (Emiliano Martinez) ।