1. Primary TET Special Trains: প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার জন্য রবিবার শিয়ালদা শাখায় চলবে 16 জোড়া স্পেশাল ট্রেন

রবিবার অর্থাৎ, আগামিকাল প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা রয়েছে রাজ্যে ৷ সেই কারণে শিয়ালদা শাখায় 16 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল (Eastern Railway has Run 16 Pairs of Special Trains for Primary TET) ৷

2. Bomb Explosion in Baruipur: প্রাক্তন ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের বাড়ি লক্ষ্য করে 'বোমাবাজি'

ফের বোমাবাজির ঘটনা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে । শুক্রবার রাত 11টা নাগাদ বারুইপুর 16 নম্বর ওয়ার্ডের ধপধপি রোডে প্রাক্তন ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিক নিকুঞ্জবিহারী দাসের বাড়িতে (former land revenue officer house) হঠাৎই দুটি বোমা মারে দুষ্কৃতীরা (Bomb Explosion in Baruipur) । অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছে তিনি ৷ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয় । স্বভাবতই নিকুঞ্জবিহারী দাসের পরিবার আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে । খবর দেওয়া হয়েছে বারুইপুর থানায় । নিকুঞ্জের অভিযোগ, বাইকে করে এসে দুই দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে দুটি বোমা ফেলে গিয়েছে ।

3. Congress: দিল্লিতে দলবদলে বিক্ষোভ জনতার, আপ ছেড়ে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন তিন নেতার

দিল্লি নগর নিগমের (Municipal Corporation Delhi) ভোটে এবার 9টি আসনে জিতেছে কংগ্রেস (Congress) ৷ তার মধ্যে দু’জন কাউন্সিলর শুক্রবার সন্ধ্যায় আম আদমি পার্টিতে (Aam Aadmi Party) যোগদান করেন ৷ যা নিয়ে ব্যাপক হইচই হয় ৷ সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের জেরে গভীর রাতে কংগ্রেসে ফিরে আসেন ওই দুই কাউন্সিলর ৷

4. Firhad Hakim: এবার শহরে গাছ লাগাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান মেয়রের

বায়ু দূষণ(Air Pollution) ঠেকাতে সবুজায়নে জোর দিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) । তবে পর পর হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর পরিমাণ সবুজের ক্ষতি হয়েছে ৷ এখন তা পূরণ করার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ । তবে সীমিত ক্ষমতায় সবটা হতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে । তাই শহরকে সবুজায়ন করতে (plant trees) এগিয়ে আসতে এবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor Firhad Hakim) । জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে শহরের বেশ কিছু পার্ক ও ফুটপাতের ধারে তৈরি করা বাফার জোন এবং মিডিয়াম স্ট্রিপের বেসরকারি সংস্থা দায়িত্ব নিয়েছেন । তারা সেগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন ।

5. Girl kidnapped in Hyderabad: প্রেমের প্রস্তাবে না ! হায়দরাবাদে বাড়িতে ঢুকে বাগদানের দিন অপহরণ যুবতীকে

বাগদানের দিন বাড়িতে ঢুকে এক যুবতীকে অপহরণ করল কয়েকজন যুবক (Girl kidnapped in Hyderabad) ৷ প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় এই ঘটনা বলে অভিযোগ পরিবারের ৷

6. Youth Beaten in Cooch Behar: প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসে আটক! গাছে বেঁধে মার তরুণকে

প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল যুবক ৷ দেখা হল ৷ কিন্তু তার সঙ্গে জুটল প্রতিবেশীদের মার (Youth tortured in Mekhliganj Cooch Behar) ৷

7. Deben Mahato Hospital: ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সাফল্য পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো হাসপাতালে

পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (Deben Mahato Hospital) প্রথম জটিল অস্ত্রোপ্রচারে সাফল্য ৷ প্যানক্রিয়েটিক ক্যানসারের রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে ৷ প্রায় 6 ঘন্টা ধরে চলে এই কঠিন অস্ত্রোপচার ৷

8. FIFA World Cup 2022: সিআর 7 নন, কোয়ার্টারে বিশেষজ্ঞদের বাজি ব্রুনো-ব়্যামোসরা

বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) তৃতীয় কোয়ার্টারে আজ নামছে পর্তুগাল ৷ প্রতিপক্ষ এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম অঘটন ঘটানো মরক্কো ৷ যাঁদের টিম গেমের বিরুদ্ধে খেলতে হবে পর্তুগিজদের (Experts Bet for Bruno Fernandez and Goncalo Ramos in Quarter) ৷

9. Celine Dion: বিরল স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত টাইটানিকের 'মাই হার্ট উইল গো অন'-এর গায়িকা

বিরল স্নায়ুর রোগে (Rare neurological disorder) আক্রান্ত টাইটানিকের 'মাই হার্ট উইল গো অন'-এর গায়িকা সেলিন ডিওন (Celine Dion)৷ এই কারণে তিনি তাঁর কারেজ সফর বাতিল করেছেন ৷

10. Aamir Khan: এখনই অভিনয়ে ফিরতে চান না আমির

আমির খান জানিয়েছেন, আপাতত অভিনয়ে ফিরতে চান না তিনি (Aamir Khan on coming back to acting)৷ এক বছরের বিরতি নিয়ে আগামী বছর আবার পর্দায় কামব্য়াক করতে চান বলি সুপারস্টার ৷