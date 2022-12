1. Primary TET Special Trains: প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার জন্য রবিবার শিয়ালদা শাখায় চলবে 16 জোড়া স্পেশাল ট্রেন

রবিবার অর্থাৎ, আগামিকাল প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা রয়েছে রাজ্যে ৷ সেই কারণে শিয়ালদা শাখায় 16 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল (Eastern Railway has Run 16 Pairs of Special Trains for Primary TET) ৷

2. Firhad Hakim: এবার শহরে গাছ লাগাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান মেয়রের

বায়ু দূষণ(Air Pollution) ঠেকাতে সবুজায়নে জোর দিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) । তবে পর পর হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচুর পরিমাণ সবুজের ক্ষতি হয়েছে ৷ এখন তা পূরণ করার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ । তবে সীমিত ক্ষমতায় সবটা হতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে । তাই শহরকে সবুজায়ন করতে (plant trees) এগিয়ে আসতে এবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্বান জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor Firhad Hakim) ।

3. Rocket Launcher Attack: তরন তারনের পুলিশ স্টেশনে রকেট লঞ্চার হামলা !

রকেট লঞ্চার জাতীয় কোনও অস্ত্র দিয়ে সরাসরি থানায় হামলা চালানো হয়েছে ৷ ঘটনাস্থল পঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের তরন তারন জেলা । (Rocket launcher attack on police station in Tarn Taran) ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

4. Pune Murder: খাবারে অতিরিক্ত নুন দেওয়ার 'অপরাধে' খুন কর্মী, ধৃত রেস্তোরাঁ মালিক-সহ 2

খাবারে অতিরিক্ত নুন দিয়ে দেওয়ায় এক ব্যক্তিকে 'খুন' করল ধাবার মালিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুনের চাকনে ৷ মৃত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ৷ নাম প্রসেনজিৎ গড়াই (35) ৷ পুলিশ অভিযুক্ত ওমকার কেন্দ্রে ও কৈলাশ কেন্দ্রেকে গ্রেফতার করেছে (Pune Murder Case) ৷

5. Jhalda Municipality:'আদালতে যেতে বাধ্য় করেছে প্রশাসন', ঝালদা নিয়ে দাবি তপন কান্দুর স্ত্রীর

ঝালদা পৌরসভার প্রশাসক কে হবেন ? এ নিয়ে সরকার বনাম পৌরসভা বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এবার কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল কংগ্রেস (Congress challenges HC Single Bench order) ৷

6. Free Condoms for Youth: 18 থেকে 25 ! কন্ডোম কিনতে পয়সা লাগবে না

দেশে দারিদ্র আছে, তায় আবার দোসর মুদ্রাস্ফীতি ৷ এই অবস্থায় গরিব তরুণরা কন্ডোম কেনার পয়সা পাবে কোথায় ? এই সুযোগে যৌন রোগ বেড়ে চলেছে (Free condoms for anyone under 25 in France) ৷ তাই নয়া উদ্যোগ সরকারের ।

7. Death of Young Cricketer: অনুশীলন চলাকালীন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু, চন্দননগরে শোকের ছায়া

অনুশীলন করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণ ক্রিকেটারের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চন্দননগর কাঁটাপুকুর মসজিদতলা এলাকায় (Death of Young Cricketer During to Practice) ।

8. FIFA world cup 2022: টাইব্রেকারে নায়ক মার্টিনেজ, শেষ চারে মেসির আর্জেন্তিনা

টান টান ম্যাচ গড়ায় ট্রাইবেকারে। তাতে 4-3 গোলে জিতে যায় আর্জেন্টিনা। দারুণ কিছু সেভ করেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। টাইব্রেকারে তিনিই নায়ক (Emiliano Martínez looked brilliant in the tiebreaker) ।

9. FIFA World Cup 2022: লিভাকোভিচের হাতে স্বপ্নভঙ্গ ব্রাজিলের,শেষচারে ক্রোয়েশিয়া

কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে পরাজিত পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের ফল 5-3। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচে গোল হয়নি । অতিরিক্ত সময়ে খেলা শেষ হয় 1-1 ফলাফলে। টাইব্রেকারে ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে ফল 4-2 (Croatia beats Brazil in the quarterfinal of FIFA World Cup 2022) ।