1. Rocket Launcher Attack: তরনতারনের পুলিশ স্টেশনে রকেট লঞ্চার হামলা !

রকেট লঞ্চার থেকে সরাসরি থানায় হামলা ৷ ঘটনাস্থল পঞ্জাবের তরনতারন । বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও মেলেনি (Rocket launcher attack on police station in Tarn Taran) ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।

2. FIFA world cup 2022: টাইব্রেকারে নায়ক মার্টিনেজ, শেষ চারে মেসির আর্জেন্তিনা

টান টান ম্যাচ গড়ায় ট্রাইবেকারে। তাতে 4-3 গোলে জিতে যায় আর্জেন্টিনা। দারুণ কিছু সেভ করেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। টাইব্রেকারে তিনিই নায়ক (Emiliano Martínez looked brilliant in the tiebreaker )।

3. FIFA World Cup 2022: লিভাকোভিচের হাতে স্বপ্নভঙ্গ ব্রাজিলের,শেষচারে ক্রোয়েশিয়া

কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে পরাজিত পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচের ফল 5-3। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচে গোল হয়নি । অতিরিক্ত সময়ে খেলা শেষ হয় 1-1 ফলাফলে। টাইব্রেকারে ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে ফল 4-2 (Croatia beats Brazil in the quarterfinal of FIFA World Cup 2022)।

4. FIFA World Cup 2022: বিশ্বকাপ থেকে ব্রাজিল বিদায় নিতেই কোচের পদে ইস্তফা তিতের

ক্রোয়েশিয়ার (Croatia) বিরুদ্ধে হেরে ব্রাজিলের বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরে দাঁড়ালেন তিতে (Brazilian Coach Tite Resigned) ।

5. West Bengal Weather Update: আছড়ে পড়েছে ঘূর্ণিঝড়, দক্ষিণবঙ্গে শীতের হাওয়ায় লাগছে কাঁপন

বঙ্গে বিশেষত, দক্ষিণে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকতে শুরু করেছে ৷ আগামী ক'দিন শীতের আমেজ থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই (IMD Kolkata Weather Forecast) ৷

6. Death of Young Cricketer: অনুশীলন চলাকালীন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু, চন্দননগরে শোকের ছায়া

অনুশীলন করতে গিয়ে মৃত্যু হল এক তরুণ ক্রিকেটারের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চন্দননগর কাঁটাপুকুর মসজিদতলা এলাকায় (Death of Young Cricketer During to Practice)।

7. Minor Rescued from Borwell: 80 ঘণ্টার চেষ্টা বিফলে ! বাঁচল না গভীর নলকূপ থেকে উদ্ধার হওয়া নাবালক

খেলতে খেলতে অজান্তেই গভীর নলকূপের মধ্যে পড়ে যায় তন্ময় ৷ তার বয়স মাত্র 8 বছর ৷ ঘটনাটি দেখেছিল তার নাবালিকা দিদি ৷ সে বাড়িতে সব জানায় ৷ উদ্ধারকার্য শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গে (8 yr old Tanmay Sahu rescued from borewell in Betul) ৷ কিন্তু বাঁচানো গেল না তাকে ৷

8. Cyclonic Storm Mandous: তামিলনাড়ুর উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মানদৌস

ঘূর্ণিঝড়টি এখন মামাল্লাপুরম থেকে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । তার গতিবেগ ঘণ্টায় 15 কিলোমিটারের আশপাশে । আগামী 6 ঘণ্টার মধ্যে সেটি আরও শক্তিক্ষয় করে নিম্নচাপে পরিণত হবে (Cyclonic storm Mandous is heading towards north northwest from TN coast )।

9. Market Price in Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীতের শুরুতে বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

10. G20: জি-20 প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত থেকেও কথা বলার সুযোগ পেলেন না মমতা

2023-এ শহরে বসবে জি-20 সম্মেলন (G20 Summit)৷ যোগ দেবেন দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিরা ৷ অথচ প্রস্তুতি বৈঠকে (G-20 Preparatory Meeting ) উপস্থিত থেকেও কথা বলার সুযোগই পেলেন না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ।