1. Bengal Safari Park: ইটিভি ভারতের খবরের জের, সরানো হল বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টরকে

ক্যাঙারু মৃত্যু থেকে একাধিক হরিণের মৃত্যু ৷ সঙ্গে বেঙ্গল সাফারি পার্ক (Bengal Safari Park) কর্তৃপক্ষের একাধিক গাফিলতি ও অবহেলার খবর প্রকাশিত হয় ইটিভি ভারতে ৷ এরপরেই সরানো হল এখানকার ডিরেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে ৷

2.India-China Trade Deficit: চলতি অর্থবর্ষে ভারত-চিন বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ 51.5 বিলিয়ন ডলার, সংসদে তথ্য কেন্দ্রের

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) শুক্রবার রাজ্যসভায় একটি লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন, চলতি অর্থ বর্ষের প্রথম ছ’মাসে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ঠিক কত (India-China Trade Deficit) ৷

4. Goblin Mode: অক্সফোর্ডের এবছরের সেরা শব্দ গবলিন মোড, এর অর্থ কী ? এটি এলই বা কোথা থেকে

অক্সফোর্ডের (Oxford Best Word of the Year) এ বছরের সেরা শব্দ যুগল গবলিন মোড (Goblin Mode)৷ কথাটির আভিধানিক অর্থ কী ? গবলিন কথাটা এলই বা কোথা থেকে ?

5. Kolkata Municipal Corporation: কলকাতা পৌরনিগমে কর্মী-আধিকারিকরা ফাইল আটকে রাখলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ মেয়রের

কলকাতা পৌরনিগমে (Kolkata Municipal Corporation) কর্মী ও আধিকারিকদের উদাসীনতায় বিভিন্ন ফাইল দীর্ঘদিন আটকে থাকে বলে অভিযোগ ওঠে বারবার ৷ এই ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Kolkata Mayor Firhad Hakim) ৷

6. Kolkata Medical College: 30 ঘণ্টা পার, ছাত্র অনশন অব্যাহত কলকাতা মেডিক্যালে

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (Student Council Election) দাবিতে অনশন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা (Student Hunger Strike) ৷ 30 ঘণ্টা পরও জট কাটল না কলকাতা মেডিক্যালে (Kolkata Medical College) ৷

7. Maa Canteen: ‘মা ক্যান্টিনে’ বরাদ্দ প্লেট বিক্রিতে অনিয়ম ! আলাদাভাবে ডিম বিক্রির অভিযোগ

মা ক্যান্টিন থেকে বরাদ্দ প্লেট বিক্রিতে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে (Maa Canteens not Serving The Purpose Thanks) ৷ এমনকি 5 টাকার প্লেটে বরাদ্দ ডিমও অনেক সময় থাকছে না বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

8. Agnimitra Slams Bengal Govt: মানুষের চোখে ধুলো দিতে আবাস যোজনায় নজরদারির নাটক চলছে, অভিযোগ অগ্নিমিত্রার

রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনা (PMAYG) নিয়ে চলছে প্রশাসনের নজরদারি । আবাস যোজনার যাঁরা ফর্ম ফিলাপ করেছেন, তাঁদের বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন করছেন প্রশাসনের কর্মীরা । সেই মতো আসানসোল (Asansol) দক্ষিণ বিধানসভার 5টি পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পরিদর্শন করলেন রানিগঞ্জের বিডিও ৷ সঙ্গে ছিলেন রানীগঞ্জ থানার পুলিশ ও আশা কর্মীরা ।

9. Pradhan Mantri Awas Yojana: আদৌ বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তো ? আবাস যোজনার উপভোক্তাদের দুয়ারে মহকুমাশাসক

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (Pradhan Mantri Awas Yojana) বাড়ি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সমূলে উৎখাত করতে আসরে প্রশাসন ৷ আবেদনকারী ও যোগ্য উপভোক্তাদের তালিকা যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের (Ghatal) মহকুমাশাসক ৷

10. Messi in Kolkata: বিশ্বকাপের মাঝেই কলকাতায় ‘মেসি’ !

ফুটবল জ্বরে কাঁপছে কলকাতা (Messi in Kolkata) ৷ তার ছোঁয়া এবার নবজাতকের নামকরণেও ৷ বাবা-মা এক সদ্যোজাতের নাম রাখলেন মেসি (Parent Named The Newborn is Messi in Kolkata) ৷