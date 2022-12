1. Saket Gokhale Gets Bail: ফের জামিন সাকেতের, গ্রেফতারি নিয়ে রাজ্যসভায় সরব তৃণমূল

ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে তৃণমূলের সাকেত গোখলেকে (TMC Leader Saket Gokhale) গ্রেফতার করা হয় ৷ তিনি জামিন পান ৷ তার পর আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ সেই মামলাতেও জামিন পেলেন তিনি (Saket Gokhale Gets Bail) ৷

2. Goblin Mode: অক্সফোর্ডের এবছরের সেরা শব্দ গবলিন মোড, এর অর্থ কী ? এটি এলই বা কোথা থেকে

অক্সফোর্ডের (Oxford Best Word of the Year) এ বছরের সেরা শব্দ যুগল গবলিন মোড (Goblin Mode)৷ কথাটির আভিধানিক অর্থ কী ? গবলিন কথাটা এলই বা কোথা থেকে ?

3. Visva Bharati University: সমাবর্তন নিয়ে 'টুইট যুদ্ধ' ! শুভেন্দুকে জবাব অধ্যাপক সংগঠনের

ছাত্র আন্দোলনের (Student Agitation) জেরে বিশ্বভারতীর (Visva Bharati University) সমাবর্তন (Convocation) স্থগিত হওয়া নিয়ে চলছে 'টুইট যুদ্ধ' ৷

4. Film on Brave Kashmiri Girl: কুঠারের কোপে জঙ্গি নিকেশ করা কাশ্মীরি কন্যাকে নিয়ে ফিল্ম হচ্ছে বলিউডে

কুঠারের কোপে জঙ্গিকে নিকেশ করা কাশ্মীরি কন্যা রুখসানা কউসারকে নিয়ে ফিল্ম তৈরি হচ্ছে বলিউডে (Film on Brave Kashmiri Girl)৷ রুখসানার ভূমিকায় অভিনয় করবেন শ্রদ্ধা কাপুর ৷

5. Anubrata Mondal: আমার 20 বছরের সার্ভিস লাইফে এসব শুনিনি ; অনুব্রত'র কেস ডায়েরি দেখে অবাক বিচারক

আসানসোলের কোর্টে আজ শুনানির জন্য তোলা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal)৷ তাঁর কেস ডায়েরি পড়ে অবাক হয়ে যান বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী ৷ কী এমন ছিল তাতে ?

6. Pradhan Mantri Awas Yojana: আবাস যোজনা নিয়ে কোনও বিতর্ক চাইছে না নবান্ন, গঠিত হল টাস্ক ফোর্স

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana) নিয়ে আর কোনও বিতর্ক হোক, চাইছে না নবান্ন ৷ পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়নে তাই গঠন করা হল টাস্ক ফোর্স (Task Force) ৷

7. Deer deaths in Bengal Safari Park: বেঙ্গল সাফারিতে চরম গাফিলতির জের ! 2 মাসে মৃত 27 হরিণ, পদক্ষেপের আশ্বাস বনমন্ত্রীর

বেঙ্গল সাফারি পার্কে (Deer deaths in Bengal Safari Park) চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷ তার জেরেই গত 2 মাসে সেখানে 27টিরও বেশি হরিণের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (Forest minister on Bengal Safari Park)।

8. KMC: এখনও জায়গা ছাড়েনি রক্সি সিনেমার নীচের দোকানগুলি, পুলিশকে চিঠি দিল কলকাতা কর্পোরেশন

রক্সি সিনেমা হল বহু লড়াইয়ের পর হাতে এসেছে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation)। এই সিনেমা হলের নীচে বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে যেগুলিকে শর্তসাপেক্ষে ব্যবসা করার কথা বলা হলেও দীর্ঘদিন তাঁরা শর্ত মানেনি বলেই অভিযোগ ।

9. Kozhikode Medical College: দ্বাদশের ছাত্রী এমবিবিএস-এর প্রথম বর্ষের ক্লাসে, অন্ধকারে কর্তৃপক্ষ

দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী এমবিবিএস এর প্রথম বর্ষের ক্লাসে টানা চারদিন উপস্থিত থাকল ৷ পঞ্চমদিন অনুপস্থিত থাকায় বিষয়টি নজরে আসে ৷ তার পরই হইচই শুরু হয়৷ ঘটনাটি কোঝিকোড় মেডিক্যাল কলেজের (Kozhikode Medical College) ৷

10. Ghatal Master Plan: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে নেই কেন্দ্রের বরাদ্দ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

প্রতি বছর বন্যায় দুর্ভোগের শেষ থাকেনা ঘাটালবাসীর ৷ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান (Ghatal Master Plan) কবে বাস্তবায়িত হবে সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা ৷