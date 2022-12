1.Gujarat Election Result 2022: ভোট গণনা মাঝপথে এর মধ্যেই অতীতের রেকর্ড ভাঙল বিজেপি

দুপুর 12টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা হিসাব বলছে, গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে (Gujarat Election Result 2022) বিজেপি ভোট পেয়েছে 53.33 শতাংশ ৷ কীভাবে ঘটল এই 'ম্যাজিক' ?

2.Bhupendra Patel: গুজরাতে ক্ষমতায় বিজেপি ! কবে শপথ নিতে পারেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল ?

গুজরাতে ফের ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপি ৷ ফলাফলের ট্রেন্ড তেমনটাই বলছে ৷ জয়ী হয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ৷ দল শেষমেশ ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেব কবে শপথ নিতে পারেন তিনি (Bhupendra Patel to take oath as Gujarat CM) ?

3.HP Poll Results 2022: হিমাচলে 9 আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বিজেপি-কংগ্রেসের

হিমাচল প্রদেশে (Himachal Pradesh) ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি (BJP) ৷ কিন্তু সেখানে গত 37 বছরে কোনও রাজনৈতিক দল পরপর দু'বার জিততে পারেনি ৷ এবারও কি তাই হবে ? হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে কংগ্রেস (Congress) ও বিজেপির মধ্যে ৷

4.Himachal Election 2022: হিমাচলে প্রিয়াঙ্কার উত্থান, ইন্দিরা পৌত্রীর নেতৃত্বে ভোট বাড়িয়ে জয়ের পথে কংগ্রেস

হিমাচল প্রদেশে সরকার গড়ার পথে কংগ্রেস ৷ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির নেতৃত্বে পাহাড়ি রাজ্যে বাড়ল কংগ্রেসের আসন ও ভোট শেয়ার (Priyanka effect in Himachal as congress is leading) ৷

5.Assembly By-Polls Result 2022: 5 রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের অধিকাংশ আসনে পিছিয়ে বিজেপি

উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা বিধানসভার 6টি কেন্দ্রে উপনির্বাচনের গণনা চলছে (By-Polls Result of 6 Assembly Constituencies in 5 States) ৷ যেখানে একটি আসন বাদ দিয়ে, বাকি সব আসনে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন বিজেপির প্রার্থীরা ৷

6.Bhupendra Patel: গুজরাতে 81 শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রিত্বের পথে বিজেপির ভূপেন্দ্র

বৃহস্পতিবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে (Gujarat Assembly Election Result 2022) ৷ দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ের পথে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও (Gujarat CM Bhupendra Patel) জিতলেন বড় ব্যবধানে ৷

7.Suvendu Adhikari Tweets: গুজরাতে গেরুয়া ঝড় ! টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা শুভেন্দুর

গুজরাতে কার্যত গেরুয়া ঝড়ে উড়ে যেতে চলছে কংগ্রেস থেকে শুরু করে আপ-সহ অন্য দলগুলি ৷ ট্রেন্ড তাই বলছে ৷ এ নিয়ে টুইটে দলকে শুভেচ্ছা জানালেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ কী লিখলেন তিনি (Suvendu Adhikari tweets over BJP victory in Gujarat) ?

8.Gujarat Election 2022: মোরবিতে বাঁচিয়েছিলেন বহু মানুষের প্রাণ, ভোট গণনায় এগিয়ে বিজেপি'র সেই কান্তিলাল

মোরবি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কান্তিলাল অম্রুতিয়া (Kantilal Amrutiya leads in Morbi) ৷

9.Rajnath Singh over Gujarat: 'বিজেপির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না', গুজরাত প্রসঙ্গে দাবি রাজনাথের

ভোটগণনার প্রাথমিক ফলাফল বলছে গুজরাতে ফের ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি ৷ এ নিয়ে স্বভাবতই ঊচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির ৷ ফল প্রসঙ্গে কী বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh over Gujarat BJP Victory) ?

10.HP Assembly Election Result 2022: সিরাজ বিধানসভাকেন্দ্রে জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর

হিমাচলপ্রদেশে এরপর সরকার গড়বে কোন দল ? এখনই তা বলা সম্ভব নয় ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ৷ তবে সিরাজ বিধানসভাকেন্দ্রে (Seraj Assembly Constituency) বড় ব্য়বধানে জয়ী হলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম তারকা প্রার্থী জয়রাম ঠাকুর (Jai Ram Thakur) ৷