1. Bhupendra Patel: গুজরাতে 81 শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রিত্বের পথে বিজেপির ভূপেন্দ্র

বৃহস্পতিবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের গণনা চলছে (Gujarat Assembly Election Result 2022) ৷ দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ের পথে বিজেপি ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও (Gujarat CM Bhupendra Patel) এগিয়ে বড় ব্যবধানে ৷

2. Suvendu Adhikari Tweets: গুজরাতে গেরুয়া ঝড় ! টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা শুভেন্দুর

গুজরাতে কার্যত গেরুয়া ঝড়ে উড়ে যেতে চলছে কংগ্রেস থেকে শুরু করে আপ-সহ অন্য দলগুলি ৷ প্রাথমিক ট্রেন্ড তাই বলছে ৷ এ নিয়ে টুইটে দলকে শুভেচ্ছা জানালেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ কী লিখলেন তিনি (Suvendu Adhikari tweets over BJP victory in Gujarat) ?

3. Gujarat Election 2022: মোরবিতে বাঁচিয়েছিলেন বহু মানুষের প্রাণ, ভোট গণনায় এগিয়ে বিজেপি'র সেই কান্তিলাল

মোরবি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কান্তিলাল অম্রুতিয়া (Kantilal Amrutiya leads in Morbi) ৷

4. Rajnath Singh over Gujarat: 'বিজেপির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না', গুজরাত প্রসঙ্গে দাবি রাজনাথের

ভোটগণনার প্রাথমিক ফলাফল বলছে গুজরাতে ফের ক্ষমতায় ফিরতে পারে বিজেপি ৷ এ নিয়ে স্বভাবতই ঊচ্ছ্বসিত গেরুয়া শিবির ৷ ফল প্রসঙ্গে কী বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh over Gujarat BJP Victory) ?

5. HP Assembly Election Result 2022: সিরাজ বিধানসভাকেন্দ্রে জিতলেন মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর

হিমাচলপ্রদেশে এরপর সরকার গড়বে কোন দল ? এখনই তা বলা সম্ভব নয় ৷ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ৷ তবে সিরাজ বিধানসভাকেন্দ্রে (Seraj Assembly Constituency) বড় ব্য়বধানে জয়ী হলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির অন্যতম তারকা প্রার্থী জয়রাম ঠাকুর (Jai Ram Thakur) ৷

6. Gujarat Election 2022: পশ্চিমবঙ্গে বামশাসনের ছায়া গুজরাতে ? কী বলছে রাজনৈতিক অতীত

আজ গুজরাত নির্বাচনের ভোটগণনা ৷ আজ কি ফের গেরুয়া দাপট গুজরাতে ? বাংলায় বামজমানার রেকর্ড ছোঁবে বিজেপিশাসন (Gujarat Election Vote Counting) ?

7. UP By-Election Result 2022: মৈনপুরি লোকসভা উপনির্বাচনে এগিয়ে অখিলেশ জায়া ডিম্পল যাদব

প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবে মৈনপুরি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে (Mainpuri Lok Sabha By-Election) এগিয়ে তাঁর পুত্রবধূ ডিম্পল যাদব (Dimple Yadav) ৷ অখিলেশ পত্নিকে এই আসনে এবার দাঁড় করিয়েছে সমাজবাদী পার্টি ৷

8. Birsa Munda Statue Controversy: বীরসা মুন্ডা মূর্তি সরানোয় বিতর্ক, জোরকদমে কাজ চলছে কাঁকসার কুলডিহাতে

বীরসা মুন্ডার মূর্তি তুলে রাখা হয়েছে মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে ৷ কিন্তু ফের সঠিক জায়গায় বসবে মূর্তি ৷ চলছে কাজ (Statue of Birsha Munda to be reinstalled) ৷

9. Rohit Sharma: আঙুলের চোটের জেরে মুম্বই ফিরছেন রোহিত, সিরিজে নেই দীপক-কুলদীপও

আঙুলের চোটের কারণে দেশে ফিরছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma Returns to India Due to Thumb Injury) ৷ মুম্বই ফিরে তিনি চিকিৎসা করাবেন ৷ পাশাপাশি, চোটের কারণে দীপক চাহার এবং কুলদীপ সেন বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ৷

10. Chirantan Banerjee: নতুন গান নিয়ে হাজির চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়, করলেন অভিনয়ও

সঙ্গীত পরিচালক চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নিয়ে এলেন তাঁর নতুন বাংলা গান 'ভালোবাসি ঠিক আগের মতন'(Chirantan Banerjee New Music Video)।