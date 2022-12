1. Political Developments of Tripura: মমতার উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিলেন ত্রিপুরা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি

2023 সালে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি তথা আইনজীবী পীযূষকান্তি বিশ্বাস (Pijush Kanti Biswas joins Trinamool Congress in Tripura) ৷

2. Himanta Biswa Sarma: 'গুজরাতে, হিমাচলে ভোট না থাকলে দিল্লিতে আরও ভালো করত বিজেপি', দাবি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গুজরাত আর হিমাচল প্রদেশের ভোট না থাকলে দিল্লির নির্বাচনে আমরা বেশি করে মন দিতে পারতাম (Himant Biswa Sarma commented on MCD election)"

3. Kolkata Market Price: একনজরে জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পুরোপুরি না এলেও তার আমেজ বেশ বোঝা যাচ্ছে । বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ পাশিপাশি মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কোন জিনিসেক কত দাম (Kolkata Market Price) ৷

4. West Bengal Weather Update: তৈরি গভীর নিম্নচাপ, এখনই আসছে না শীত, বাড়বে পারদ

আগামিকাল অর্থাৎ 9 ডিসেম্বর থেকে তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বাড়তে পারে (West Bengal Weather Update)৷ আন্দামান সাগরে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণেই রাজ্যে ধাক্কা খেতে পারে শীত ৷

5. Mamata Banerjee: বছর শেষে 100 দিনের বরাদ্দে কেন্দ্রের 'চালাকি' দেখছেন মমতা

সারা বছর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকা। আর শেষ বেলায় টাকা বরাদ্দ। তাতেই চালাকি দেখছেন মমতা। রাজ্য যেখানে 100 দিনের (MGNREGA) কাজের প্রকল্প রূপায়ণে দেশের শীর্ষস্থানে থাকত, সেখানে শেষ বেলায় টাকা মঞ্জুর করে রাজ্যকে একরকম বিপাকে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Slams Central Govt) ৷

7. Foreign Cigarettes Recovered: হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার 10 লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট, ধৃত 1

বুধবার হাওড়া স্টেশনে রুটিন চেকআপ চলছিল ৷ সেই সময় ধরা পড়ে ব্যাগ ভরতি বিদেশি সিগারেট ৷ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে (Foreign Cigarettes seizure) ৷

8. Ustad Rashid Khan: উস্তাদ রশিদ খান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে অভব্য আচরণ, অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশ

উস্তাদ রশিদ খানের (Ustad Rashid Khan) গাড়িচালককে আটক করল কলকাতা পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন রশিদ খানের স্ত্রী এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। ফলশ্রুতি হিসেবে উস্তাদ রশিদ খানকে ভোরবেলা থানার বাইরে ঘণ্টাদেড়েক দাঁড় করিয়ে রাখারও অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে (Kolkata Police allegedly misbehaved with Ustad Rashid Khan and his family) ৷

9. Himachal Pradesh Congress: ভোট গণনার আগেরদিন হিমাচলে বহিষ্কৃত 30 কংগ্রেস নেতা

আগামিকাল বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশে ভোট গণনা (HP Assembly Poll Results 2022) ৷ তার আগেই ওই রাজ্যের 30 জন নেতাকে বহিষ্কার করল কংগ্রেস (Congress) ৷

10. Mamata Slams Modi Govt: জোর করে বিল পাস করানোর চেষ্টায় কেন্দ্র ! সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত মমতা

বুধবার নয়াদিল্লিতে তৃণমূলের (Trinamool Congress) সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ বৈঠকের পর তিনি কেন্দ্রের মোদি সরকারের (Modi Government) বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷ তাঁর অভিযোগ, জোর করে বিল পাস করানোর চেষ্টায় কেন্দ্র ৷ তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷