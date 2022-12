1.Ustad Rashid Khan: উস্তাদ রশিদ খান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে অভব্য আচরণ, অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশ

উস্তাদ রশিদ খানের (Ustad Rashid Khan) গাড়িচালককে আটক করল কলকাতা পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন রশিদ খানের স্ত্রী এবং কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। ফলশ্রুতি হিসেবে উস্তাদ রশিদ খানকে ভোরবেলা থানার বাইরে ঘণ্টাদেড়েক দাঁড় করিয়ে রাখারও অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে (Kolkata Police allegedly misbehaved with Ustad Rashid Khan and his family) ৷

2.Mamata Slams Modi Govt: জোর করে বিল পাস করানোর চেষ্টায় কেন্দ্র ! সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত মমতা

বুধবার নয়াদিল্লিতে তৃণমূলের (Trinamool Congress) সংসদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ বৈঠকের পর তিনি কেন্দ্রের মোদি সরকারের (Modi Government) বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷ তাঁর অভিযোগ, জোর করে বিল পাস করানোর চেষ্টায় কেন্দ্র ৷ তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৷

3.Maa Canteen: শহরের বহু জায়গায় চালুই হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'মা ক্যান্টিন', অনিয়মিত চলছে একাধিক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের মা ক্যান্টিন (Maa Canteen) এখনও চালু হয়নি কলকাতার বহু জায়গায় ৷ আর যেগুলি চালু হয়েছিল, তার মধ্যে বেশকয়েকটি নজরদারির অভাবে অনিয়মিত ভাবে চলছে বলে অভিযোগ (KMC on Maa Canteen)৷

4.Life Imprisonment: 11 বছর পর খুনের সাজা ! সিপিএম সমর্থকের যাবজ্জীবন

2011 সালের খুনের ঘটনায় সাজা (Life Imprisonment) পেল এক ব্যক্তি ৷ সাজা শোনাল, আসানসোলের (Asansol) অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদলত ৷

5.Sukanta to Meet Shah: আগামিকাল শাহের সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত ! কথা হতে পারে আইনশৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক বিষয়ে

আগামিকাল দিল্লিতে অমিত শাহের (Amit Shah) সঙ্গে বৈঠকের (Sukanta to Meet Shah) সম্ভাবনা রয়েছে সুকান্ত মজুমদারের (Sukanta Majumdar)৷ বৈঠকে কথা হতে পারে আইনশৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ৷

6.Picnic Banned in Forest: বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষিত রাখতে দুর্গাপুরের জঙ্গলে পিকনিকে নিষেধাজ্ঞা জারি বনদফতরের

জঙ্গল দূষণ রুখতে ও বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষিত রাখতে জঙ্গলে পিকনিকে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বনদফতর (Picnic Banned in Forest)৷ এই নিয়ে দুর্গাপুরে চলছে প্রচারও ৷

7.Volodymyr Zelenskyy: যুদ্ধ লড়ে বর্ষসেরা জেলেনস্কি, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে অনন্য সম্মান

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট (President of Ukraine) ভলোদেমির জেলেনস্কিকে (Volodymyr Zelenskyy) অনন্য খেতাব দিল টাইম (Time) পত্রিকা ৷ তাঁকে চলতি বছরের (2022) 'পার্সন অফ দ্যা ইয়ার' (Person of the Year) ঘোষণা করা হল ৷

8.Babul Supriyo: এক টিকিটেই ঘুরে দেখুন কলকাতা, মন্ত্রীর জন্মদিনে পরিষেবা শুরু পর্যটন দফতরের

কলকাতায় পর্যটন (Kolkata Tourist Spot) নিয়ে বিশেষ উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার ৷ আগামী 15 ডিসেম্বর থেকে এই পরিষেবা শুরু হচ্ছে ৷ বুধবার জানালেন পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo) ৷

9.Modi-Mamata Meeting: জি20-র প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রে ফের বৈঠকে মোদি-মমতা

শুক্রবার জি20-র (G20 Summit) প্রস্তুতি নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী (PM Modi) নরেন্দ্র মোদির (Modi-Mamata Meeting) সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

10.Rail Blockade: কীর্তনের কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো, রেল অবরোধে সফল কামতাপুরি যৌথ মঞ্চ

কামতাপুরি রাজ্য ও ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে বুধবার অবরোধ করে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) ও কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির যৌথ মঞ্চ কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড ফোরাম (KSDF) । অবরোধ সফল করতে আন্দোলনকারীরা কীর্তনের কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে বুধবার ৷