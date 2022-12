1.Modi-Mamata Meeting: জি20-র প্রস্তুতি নিয়ে শুক্রে ফের বৈঠকে মোদি-মমতা

শুক্রবার জি20-র (G20 Summit) প্রস্তুতি নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী (PM Modi) নরেন্দ্র মোদির (Modi-Mamata Meeting) সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

2.Manik Bhattacharya: প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে মূল পাণ্ডা মানিক, আদালতে চার্জশিট ইডির

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে (Primary Recruitment Scam) গ্রেফতারের 57 দিনের মাথায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যর (Manik Bhattacharya) বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল ইডি (ED) । এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানিক ভট্টাচার্যকে হাজির করা হয় । তখনই দেড়শো পাতার চার্জশিট পেশ করে ইডি ৷

3.Lalbazar on Vandalism in SSKM: সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি বিটে এবার কনস্টেবল রাখা হবে, জানাল লালবাজার

সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি গেটে কনস্টেবল রাখতে চায় লালবাজার (Constables Will be Placed at Every Gate of Govt Hospitals) ৷ তবে এটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। আরও অনেক জায়গায় বিশেষ নজরদারি বাড়াতে হবে। হাসপাতালের প্রতি বিটে নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েনের পাশাপাশি আর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? তা জানার জন্য একটি রিপোর্ট কলকাতা পুলিশের নগরপাল(বিশেষ)-এর কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা পুলিশের নগরপাল (Police Commissioner of Kolkata) বিনীত গোয়েলের।

4.Rail Blockade: কীর্তনের কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো, রেল অবরোধে সফল কামতাপুরি যৌথ মঞ্চ

কামতাপুরী রাজ্য ও ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে বুধবার অবরোধ করে কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) ও কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির যৌথমঞ্চ কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড ফোরাম (KSDF) । অবরোধ সফল করতে আন্দোলনকারীরা কীর্তনের কৌশলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে বুধবার ৷

5.HP Assembly Polls 2022: সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে হিমাচলে সরকার গড়তে বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি বিজেপির

গত 12 নভেম্বর হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন (HP Assembly Polls 2022) হয়েছে ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশিত হবে ৷ বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলি (Exit Poll) বিজেপির পক্ষেই বাজি ধরেছে ৷ তার পরও ত্রিশঙ্কু হওয়ার আশঙ্কায় বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি রাখছে গেরুয়া শিবির ৷

6.Young Man Climb on the Tree: 'আমি মোদির সঙ্গে দেখা করব !' মগডালে চড়ে বায়না যুবকের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিতে হবে ! সেইসঙ্গে, রয়েছে আরও অনেক দাবিদাওয়া ৷ আর সেসব আদায় করতেই বিরাট গাছের মগডালে চড়ে বসলেন এক যুবক (Young Man Climb on the Tree) ! তাঁকে সেখান থেকে নামাতে কালঘাম ছুটে গেল পুলিশ, দমকলকর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর সদস্যদের ৷

7.Children burnt to death: মাঠের মাঝে অস্থায়ী ঝুপড়িতে আগুন, ঝলসে মৃত্যু দুই শবর শিশুকন্যার

মাঠের মাঝে তৈরি অস্থায়ী ঝুপড়িতে আগুন ৷ আগুনে ঝলসে দুই শবর শিশুকন্যার মৃত্যু হল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায় (Children burnt to death at Indus in Bankura) ৷

8.KIFF 2022: কেবল সিনেমা নয়, নন্দনকে ঘিরেও বাড়তি আগ্রহ থাকে চলচ্চিত্র উৎসবে আগতদের মধ্যে

আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা । তারপরেই কল্লোলিনী কলকাতা সেজে উঠবে চলচ্চিত্রের রঙে ৷ শুরু হতে চলেছে 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। 15-22 ডিসেম্বর চলবে এবারের উৎসব । প্রতি বছরই এই উৎসব ঘিরে কলকাতাবাসীর উন্মাদনা থাকে চোখে পড়ার মতো । নানা ভাষার ছবির মজা নিতে চলে আসেন সিনেমাপ্রেমী মানুষজন (Cinema Lovers Share their thoughts on KIFF) ।

9.Aligarh Mother: খুনে অভিযুক্ত ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণে 'নিহত' তরুণীকে খুঁজে বের করলেন মা

খুনের অভিযোগে জেলবন্দি ছেলে ৷ সন্তানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাত বছর ধরে লড়াই জারি মায়ের৷ অবশেষে খুঁজে পেলেন 'নিহত' তরুণীকে ৷ উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) আলিগড়ের ঘটনা ৷

10.Elephant Attack: ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া জঙ্গলে ঢুকে পড়ল হাতির দল! হানায় জখম এক ব্যক্তি

ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কের পেছনের জঙ্গলে বুধবার ভোরে ঢুকে পড়ে একটি হাতির দল। হাতির হানায় ইতিমধ্যেই গুরুতরভাবে জখম এক গ্রামবাসী (One injured in elephant attack in Jhargram) ৷