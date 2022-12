1.Manik Bhattacharya: প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে মূল পাণ্ডা মানিক, আদালতে চার্জশিট ইডির

প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে (Primary Recruitment Scam) গ্রেফতারের 57 দিনের মাথায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যর (Manik Bhattacharya) বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল ইডি (ED) । এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে মানিক ভট্টাচার্যকে হাজির করা হয় । তখনই দেড়শো পাতার চার্জশিট পেশ করে ইডি ৷

2.Lalbazar on Vandalism in SSKM: সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি বিটে এবার কনস্টেবল রাখা হবে, জানাল লালবাজার

সরকারি হাসপাতালের প্রতিটি গেটে কনস্টেবল রাখতে চায় লালবাজার (Constables Will be Placed at Every Gate of Govt Hospitals) ৷ তবে এটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। আরও অনেক জায়গায় বিশেষ নজরদারি বাড়াতে হবে। হাসপাতালের প্রতি বিটে নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েনের পাশাপাশি আর কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে? তা জানার জন্য একটি রিপোর্ট কলকাতা পুলিশের নগরপাল(বিশেষ)-এর কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা পুলিশের নগরপাল (Police Commissioner of Kolkata) বিনীত গোয়েলের।

3.HP Assembly Polls 2022: সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পেলে হিমাচলে সরকার গড়তে বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি বিজেপির

গত 12 নভেম্বর হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন (HP Assembly Polls 2022) হয়েছে ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশিত হবে ৷ বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলি (Exit Poll) বিজেপির পক্ষেই বাজি ধরেছে ৷ তার পরও ত্রিশঙ্কু হওয়ার আশঙ্কায় বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি রাখছে গেরুয়া শিবির ৷

4.Young Man Climb on the Tree: 'আমি মোদির সঙ্গে দেখা করব !' মগডালে চড়ে বায়না যুবকের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দিতে হবে ! সেইসঙ্গে, রয়েছে আরও অনেক দাবিদাওয়া ৷ আর সেসব আদায় করতেই বিরাট গাছের মগডালে চড়ে বসলেন এক যুবক (Young Man Climb on the Tree) ! তাঁকে সেখান থেকে নামাতে কালঘাম ছুটে গেল পুলিশ, দমকলকর্মী ও বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর সদস্যদের ৷ বুধবারের ব্যস্ত সকালে এই রঙ্গ দেখতে ভিড় জমে যায় পুরুলিয়া জংশনের (Purulia Junction) বাইরে ৷

5.Aligarh Mother: খুনে অভিযুক্ত ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণে 'নিহত' তরুণীকে খুঁজে বের করলেন মা

খুনের অভিযোগে জেলবন্দি ছেলে ৷ সন্তানকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সাত বছর ধরে লড়াই জারি মায়ের ৷ অবশেষে খুঁজে পেলেন 'নিহত' তরুণীকে ৷ উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) আলিগড়ের ঘটনা ৷

6.Most popular Indian Stars 2022: সেরা দশ জনপ্রিয় তারকার তালিকাতেও দক্ষিণী আধিপত্য, বাদ আমির-অক্ষয়রা

'মোস্ট পপুলার ইন্ডিয়ান স্টার 2022'-এর তালিকাতেও দক্ষিণী আধিপত্য ৷ দেখুন কারা কারা রয়েছেন ?

7.BAN vs IND 2nd ODI: মিরাজের সেঞ্চুরিতে সিরিজ হারের ভ্রুকুটি ভারতের সামনে

দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে (BAN vs IND 2nd ODI) 50 ওভারের শেষে বাংলাদেশ 7 উইকেট হারিয়ে 271 রান করল (Bangladesh Get 271 Runs Against India) ৷ সেঞ্চুরি করলেন অলরাউন্ডার মেহিদি হাসান মিরাজ (Mehidy Hasan Miraz Gets Maiden Century) ৷ হাফ সেঞ্চুরি করেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ৷

8.Fake Rape Case: আইনি পথে নিপীড়িতদের সুবিচার দিতে চান ভুয়ো ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক

একদিন যাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো ধর্ষণের অভিযোগ (Fake Rape Case) উঠেছিল ৷ আজ তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন ৷ এবার আইনজীবী হিসাবে তাঁর মতোই নিপীড়িতদের সহায় হতে চান কেশপুরের যুবক ৷

9.FIFA World Cup 2022: ফিফা বিশ্বকাপে এবার সেরা 8-এর লড়াই

9 ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ফিফা বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2022) শেষ আটের লড়াই ৷ কবে, কখন খেলবেন বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকারা, দেখে নেওয়া যাক (Quarter Finals Schedule) ৷

10.MCD Elections 2022: বিজেপির দেড় দশকের দুর্গ ভেঙে দিল্লি পৌরনিগমে 'প্যাহলে আপ', দ্বিতীয় বিজেপি

শুরু হয়েছে দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচন ৷ 2007 সাল থেকে বিজেপির দখলে ছিল দিল্লি পৌরনিগম ৷ রাজধানীর পৌরনিগম গঠনের পথে কেজরিওয়াল (Municipal of Delhi Corporation Counting) ৷