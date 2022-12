1. Firing at Bhangar: ভাঙড়ে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে চলল 12 রাউন্ড গুলি, বোমাবাজির অভিযোগ

দক্ষিণ 24 পরগনার (South 24 Parganas) ভাঙড়ের বড়ালি গ্রামে এক তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে প্রায় 12 রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে । বোমাবাজিও (Bomb) হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

2. PM Modi hails VP Dhankhar: কিষান ও জওয়ানের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন রয়েছে ধনকড়ের, প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

সোমবার শুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন (Parliament Winter Session) ৷ এদিন সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ের (VP Jagdeep Dhankhar) প্রশংসা করেন ৷

3. Kolkata Medical College: ঘেরাও মুক্ত হলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ-সহ বাকিরা

আজ দুপুর 2টোর মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ৷ এই শর্তে অধ্যক্ষ-সহ বাকি অধ্যাপকদের ঘেরাও মুক্ত করলেন নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা (Kolkata Medical College Students Withdraw Their Sit in Protest) ৷

4. RBI Hikes Lending Rate: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বেঞ্চমার্ক ঋণের হার 35 বেসিস পয়েন্ট বাড়ল শীর্ষ ব্যাঙ্ক

বেঞ্চমার্ক ঋণের হার 35 বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে 6.25 শতাংশ করল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI Hikes Benchmark Lending Rate by 35 Basis Points to 6.25 Per Cent) ৷ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে আরবিআই ৷

5. Kerala CM Residence: কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আচমকা গুলি চলল রক্ষীর বন্দুক থেকে

কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের (Pinarayi Vijayan) সরকারি বাসভবনে (Kerala CM Residence) কর্তব্যরত নিরাপত্তা অফিসারের সার্ভিস পিস্তল থেকে দুর্ঘটনাবশত গুলি চলে (Security Guard gun goes off accidentally) ৷ মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে ৷

6. Baruipur Shootout: বারুইপুরে শুট আউটের ঘটনায় মৃত 2

বারুইপুরের নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়দহে শ্যুটআউট । মৃত্যু হল দুই যুবকের ৷ হামলার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা (Two Dead in Baruipur Shootout) ৷

7. MCD Poll Results: দিল্লি পৌরনিগমের ভোটগণনার মাঝেই দলীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে কেজরি

দিল্লি পৌরনিগমের ভোটগণনার (MCD Poll Results) মাঝেই দলীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal)৷ সেই বৈঠকে মণীশ সিসোদিয়া ছাড়াও দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন (Kejriwal holds meeting with AAP leaders) ৷

8. FIFA World Cup 2022: হাফ ডজনে শেষ আটে পর্তুগাল, অভিষেকে হ্যাটট্রিকের নজির রামোসের

সুইৎজারল্যান্ড ডিফেন্স ভেঙে খানখান। 6-1 গোলে তাঁদের হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল পর্তুগাল। হ্যাটট্রিক করলেন দলের সবচেয়ে তরুণ ফুটবলার গঞ্জালো র‍্যামোস (Portugal reached to the quarter final by beating Switzerland) ।

9. Aryan Khan Bollywood Debut: বলিউডে অভিষেকের অপেক্ষায় আরিয়ান, কী বললেন গর্বিত বাবা ?

পরিচালক হিসাবে বলিউডে অভিষেক হতে চলেছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের (Aryan Khan directorial debut)৷ ছেলেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাহরুখও ৷

10. Kajol Latest Looks: 'শেষ বিকেলের সেই ঝুলবারান্দায়...', তিলোত্তমার প্রেমে মজলেন কাজল

ছবির প্রচারের জন্যই কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন কাজল ৷ এবার তারই কিছু ঝলক তিনি শেয়ার করলেন দর্শকদের জন্য ৷