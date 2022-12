1. Kolkata Medical College: ঘেরাও মুক্ত হলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ-সহ বাকিরা

আজ দুপুর 2টোর মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ৷ এই শর্তে অধ্যক্ষ-সহ বাকি অধ্যাপকদের ঘেরাও মুক্ত করলেন নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা (Kolkata Medical College Students Withdraw Their Sit in Protest) ৷

2. MCD Election 2022: হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে বিজেপি-আপ, 124 আসনে এগিয়ে কেজরিরা

শুরু হয়েছে দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচন ৷ 2007 সাল থেকে বিজেপির দখলে ছিল দিল্লি পৌরনিগম ৷ এবার কে (Municipal of Delhi Corporation Counting) ?

3. Saigal Hossain: গরুপাচার মামলায় সায়গল হোসেনের আরও 1.5 কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

গরুপাচার মামলায় সায়গল হোসেনের আরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তা করেছে ইডি ৷ মঙ্গলবার ইডি’র একটি সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ যে সম্পত্তির পরিমাণ দেড় কোটির বেশি (ED Attached Assets Worth Over Rs 1.5cr of Saigal Hossain) ৷

4. Baruipur Shootout: বারুইপুরে শুট আউটের ঘটনায় মৃত 1, আহত 1

বারুইপুরের নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌড়দহে শ্যুটআউট । মৃত এক ৷ আহত আরও এক ৷ হামলার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা (One Dead in Baruipur Shootout) ৷

5. Aryan Khan Bollywood Debut: বলিউডে অভিষেকের অপেক্ষায় আরিয়ান, কী বললেন গর্বিত বাবা ?

পরিচালক হিসাবে বলিউডে অভিষেক হতে চলেছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের (Aryan Khan directorial debut)৷ ছেলেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শাহরুখও ৷

6. Agitation in TMC MLA Residence: অবৈধ নির্মাণে অভিযুক্ত 'বিধায়ক ঘনিষ্ঠ' প্রোমোটার, স্বর্ণর বাড়িতে বিক্ষোভ

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইকবাল নামে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ করে চলেছেন। কেউ তাঁকে বাধা দিলে প্রোমোটারের গুন্ডা বাহিনী ওই ব্যক্তিকে মারধর করছে (Locals alleged illegal constructions are being made in the area ) ।

7. Saket Gokhale: সাকেত গোখলের 1 দিনের পুলিশি হেফাজত

তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে (Saket Gokhale) মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে গুজরাত পুলিশ ৷ এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক (Gujarat police get 1 day custody of Saket Gokhale) ৷

8. Indubala Bhater Hotel New Poster: 'সে আসছে', ইন্দুবালার ছবি শেয়ার করে লিখলেন শুভশ্রী

অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায় এখন রীতিমতো চর্চায় রয়েছেন তাঁর আসন্ন ওটিটি প্রজেক্ট 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' নিয়ে ৷ দেবালয় ভট্টাচার্য পরিচালিত এই প্রজেক্টের হাত ধরে ওটিটি অভিষেক হতে চলেছে নায়িকার ৷ এবার সামনে এল ওয়েব সিরিজের আরও একটি নতুন পোস্টার ( Indubala Bhater Hotel Poster Out)৷

9. MCD Election Counting: দিল্লিতে মোদি বনাম কেজরিওয়াল, কুয়াশাঘেরা রাজধানীতে চলছে ভোট গণনা

দিল্লি পৌরনিগমের নির্বাচন হয়েছে 4 ডিসেম্বর ৷ আজ গণনা (Municipal Corporation of Delhi Vote Counting) ৷ 2007 সাল থেকে এই পৌরনিগম বিজেপির ৷ আজ কার ?

10. Hand Grenades as Balls: বল ভেবে হ্যান্ড গ্রেনেড নিয়ে বাড়ি ফিরল নাবালক !

বল ভেবে ভুল করে দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড বাড়িতে নিয়ে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বিহারের পূর্ণিয়া (Purnea) জেলায় (Hand Grenades as Balls) ৷