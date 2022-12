1.Bengal Safari Park: খাবারে বিষক্রিয়ার জের, বেঙ্গল সাফারি পার্কে মৃত্যু অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারুর

বেঙ্গল সাফারি পার্কে মৃত্যু হল অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু অ্যালেক্সার (Bengal Safari Park) ৷ ঘটনায় বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বড়সড় গাফিলতির অভিযোগ ৷ তবে ক্যাঙারুটির মৃ্ত্যুর আসল কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে ৷

2.SSC Recruitment Case: বেআইনি নিয়োগকাণ্ডে 50 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই-এর

এসএসসি বেআইনি নিয়োগ মামলায় চাকরি পেয়েছেন এমন 50 জনকে নিজাম প্যালেসে তলব করল সিবিআই (CBI Interrogates 50 People in SSC Recruitment Case) ৷ তাঁদের সকলকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷

3.Vitamin D deficiency in Kashmir: কাশ্মীরে কেন ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ?

সূর্যের আলো ঠিক ভাবে না পড়ায় ও বছরভর শীতল আবহাওয়া থাকায়, কাশ্মীরের বাসিন্দাদের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর (Vitamin D) ঘাটতি দেখা যাচ্ছে ৷ এর কারণ কী ? সমস্যা থেকে মুক্তিই বা মিলবে কীভাবে ? ইটিভি ভারতের সিনিয়র রিপোর্টার পারভেজ উদ দিনকে জানিয়েছেন শ্রীনগরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজের (Srinagar Government Medical College) শল্য চিকিৎসা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইকবাল সালেম ৷

4.Visva Bharati Students Protest: বিশ্বভারতীতে ছাত্র আন্দোলনের জেরে উত্তেজনা, পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগ

ছাত্র আন্দোলনের জেরে মঙ্গলবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাসভবনের সামনে (Visva Bharati Students Protest)৷ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের মারধর ও হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে ৷

5.Extinction of Circus: জৌলুস হারিয়েছে বহুদিন আগেই, এবার ওটিটি-র দাপটে অবলুপ্তির পথে সার্কাস!

একটা সময় ছিল যখন গ্রামেগঞ্জে সার্কাসের তাঁবু পড়তেই, ছেলেপুলেরা লুকিয়ে বাঘ-সিংহ-হাতি দেখতে ছুটত ৷ সার্কাস নিয়ে বর্তমানে সেই উন্মাদনা আর নেই (Circus on Way to Extinction) ৷ সার্কাসে জীবজন্তুদের নিয়ে খেলা দেখানো বন্ধ হওয়ার সঙ্গেই, কার্যত জৌলুস হারিয়েছে সার্কাস ৷ তবে, এবার বারুইপুরে রাসমেলায় ডায়মন্ড সার্কাসে কিছুটা ব্যক্তিক্রমী ছবি দেখা যাচ্ছে বলে জানালেন ম্যানেজার মোল্লা সাদেক রহমান ৷

6.Man Shot Dead: মহম্মদবাজারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু খাদানকর্মীর

মহম্মদবাজারে রাতের অন্ধকারে গুলি চালানোর ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে (One man shot dead in Mohammad Bazar) ৷ জখম হয়েছেন, আরও 1 জন ৷ সোমবার রাতের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

7.Mamata Banerjee: সম্প্রীতির বার্তাবাহক হয়ে আজমেঢ়-পুষ্কর যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজমেঢ় ও পুষ্কর দু'টি ভিন্ন ধর্মীয়স্থান ৷ আজ দিল্লি থেকে এই দুই জায়গায় যাওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এদিকে তাঁর এই রাজস্থান ভ্রমণকে ভোট ব্যাংকের রাজনীতি বলে কটাক্ষ করছে বিরোধী শিবির (Oppositions slams Mamata Banerjee) ৷

8.Anushka Sharma: সাদাকালো যুগের অপ্সরা অনুষ্কা, নতুন লুকে ক্লিন বোল্ড বিরাট

অনুষ্কা শর্মার নতুন নতুন লুক প্রায়শই মন মাতিয়ে দেয় ভক্তদের ৷ এবার তাঁর নতুন লুক দেখে মুগ্ধ স্বামী বিরাটও ৷

9.Jammu-Kashmir Security Review Meet: জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে পর্যালোচনা বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের

জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা খতিয়ে (Jammu-Kashmir Security Review Meet) দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা (Ajay Bhalla) পর্যালোচনা বৈঠক করলেন ৷

10.Congress: তিন রাজ্যে পর্যবেক্ষক বদল কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন ছত্তিশগড় ও রাজস্থানে ৷ 2024 এ হরিয়ানায় বিধানসভার ভোট রয়েছে ৷ তার আগে ওই তিন রাজ্যে পর্যবেক্ষক বদল করলেন কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (Congress Chief Mallikarjun Kharge) ৷