1. SSC Recruitment Case: বেআইনি নিয়োগকাণ্ডে 50 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআই-এর

এসএসসি বেআইনি নিয়োগ মামলায় চাকরি পেয়েছেন এমন 50 জনকে নিজাম প্যালেসে তলব করল সিবিআই (CBI Interrogates 50 People in SSC Recruitment Case) ৷ তাঁদের সকলকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷

2. Student Death Mystery: সমকামিতার টানাপোড়েনেই কি আত্মঘাতী ছাত্রী, অন্তরঙ্গ ছবি-ভিডিয়ো দেখে উত্তর খুঁজছে পুলিশ

সম্প্রতি মালদার (Malda) হরিশ্চন্দ্রপুরে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মঘাতী (Student Died by Suicide) হয় ৷ এই ঘটনায় ওই ছাত্রীর এক বান্ধবীর বাবার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷

3. SSC Recruitment Scam: প্রার্থী পেয়েছিলেন শূন্য, সেটাই হয়েছে 53; সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যে চোখ কপালে বিচারপতির

শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় (SSC Recruitment Scam) প্রার্থী পেয়েছিলেন শূন্য ৷ তবে এসএসসি-র তালিকায় সেই নম্বরই হয়ে গিয়েছে 53 ৷ সিবিআই এই তথ্য পেশ করার পর চোখ কপালে উঠেছে হাইকোর্টের (Calcutta HC) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ।

4. Vande Bharat Express Train: 6 ঘণ্টাতেই এবার শিলিগুড়ি টু কলকাতা, সামনের শীতের আগেই মিলবে পরিষেবা

আগামী শীতের আগেই চালু হবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন (Vande Bharat Express Train) । মিরিক, কালিম্পং-সহ নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ট্রেন চালানোর উদ্যোগ রেলের । ডিসেম্বরের আগেই শেষ হবে সেবক-রংপো প্রকল্পর কাজ ।

5. Pathaan New Poster: ভক্তদের হাপিত্যেশ আরও বাড়িয়ে সামনে এল 'পাঠান'-এর নতুন পোস্টার

শাহরুখ খানের নতুন ছবি 'পাঠান'-এর জন্য বহুদিন থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শাহরুখ অনুরাগীরা ৷ আর এবার সামনে এল ছবির আরও একটি পোস্টার (Shah Rukh khan Pathaan New Poster)৷

6. Threatening Audio Call: উদয়ন গুহ ও জগদীশ বসুনিয়াকে খুনের হুমকির অডিয়ো ভাইরাল

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ (Udayan Guha) এবং সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া (Jagadish Chandra Barma Basunia)-কে গুলি করে মারার হুমকির অডিয়ো বার্তা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা মহকুমা জুড়ে । মঙ্গলবার সকাল থেকেই ওই অডিয়ো বার্তা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল ।

7. Hindu Mahasabha Leader Arrested: শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির শাহী ইদগাহে হনুমান চালিসা পড়তে গিয়ে গ্রেফতার হিন্দু মহাসভার নেতা

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমির শাহী ইদগাহে হনুমান চালিসা পড়তে (Hanuman Chalisa recital at Shahi Idgah) গিয়ে গ্রেফতার হলেন হিন্দু মহাসভার এক নেতা (Hindu Mahasabha Leader Arrested)৷ সংগঠনের আরও কয়েকজনকে তাঁদের বাড়ি থেকে আটক করা হয়েছে ৷

8. Calcutta Medical College: নির্বাচনের দাবিতে অটল পড়ুয়ারা, অচলাবস্থা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভে বসল মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা ৷ আটক চিকিৎসকদের উদ্ধারে পালটা অবস্থানে নার্সিং স্টাফরা (Kolkata Medical College Students Agitation) ৷

9. Kerala Assembly: কেরল বিধানসভায় ইতিহাস, চেয়ারপার্সনদের প্যানেলে সবাই মহিলা

কেরল বিধানসভায় (Kerala Assembly) নয়া ইতিহাস রচিত হল ৷ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে চেয়ারপার্সনদের প্যানেলে (All-woman chairpersons panel) বর্তমানে সবাই মহিলা ৷

10. Guntur Dental Student Murdered: প্রেমে 'না', ডাক্তারি ছাত্রীকে খুনে অভিযুক্ত আইটি কর্মী

প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে অস্ত্রোপচারের ব্লেড দিয়ে ডাক্তারি ছাত্রীকে 'খুন' করল আইটি কর্মচারী এক যুবক (IT Employee Murder Dental Student with a Surgical Blade for Refusing Love) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে গুন্টুর (Guntur) জেলার পেদাকাকানি মণ্ডলের তাক্কেল্লাপাদুতে ৷