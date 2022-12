1. SSC Recruitment Scam: প্রার্থী পেয়েছিলেন শূন্য, সেটাই হয়েছে 53; সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্যে চোখ কপালে বিচারপতির

শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় (SSC Recruitment Scam) প্রার্থী পেয়েছিলেন শূন্য ৷ তবে এসএসসি-র তালিকায় সেই নম্বরই হয়ে গিয়েছে 53 ৷ সিবিআই এই তথ্য পেশ করার পর চোখ কপালে উঠেছে হাইকোর্টের (Calcutta HC) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ।

2. Kolkata Medical Collage: নির্বাচনের দাবিতে অটল পড়ুয়ারা, অচলাবস্থা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভে বসল মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা ৷ আটক চিকিৎসকদের উদ্ধারে পালটা অবস্থানে নার্সিং স্টাফরা (Kolkata Medical College Students Agitation) ৷

3. Petition Filed in HC: মেডিক্যাল কলেজে রোগী পরিষেবা বন্ধের মুখে, হাইকোর্টে মামলা

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে মেডিক্যাল কলেজে অধ্যক্ষ ঘেরাও ৷ অচল স্বাস্থ্য পরিষেবা ৷ রোগীর পরিবারকে মারধরের অভিযোগ ৷ আদালতের দ্বারস্থ রোগীর পরিজনেরা (Kolkata Medical College Hospital Student Protest) ৷

4. Theft in Samsherganj Temples: দুটি মন্দির থেকে চুরি গেল 50 ভরি সোনা ও রুপোর গয়না

সামশেরগঞ্জের রাধাকৃষ্ণ ও কালীমন্দির থেকে প্রায় 50 ভরি সোনা ও রুপোর গয়না চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে (Jewelery and Valuables Stolen from Two Temples in Samsherganj) ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

5. Saket Gokhale Arrested: গুজরাত পুলিশের হাতে গ্রেফতার দলীয় মুখপাত্র, প্রতিবাদ তৃণমূলের

গুজরাত পুলিশ গ্রেফতার করল তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে (Saket Gokhale)। মোরবি ব্রিজ বিপর্যয় (Morbi Bridge Collapse incident) নিয়ে তাঁর করা একটি টুইটের পরিপ্রেক্ষিতেই গুজরাট পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ।

6. BSF Intercepts Pakistani Drone: পঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তানি ড্রোন থেকে উদ্ধার মাদক

ভারতের আকাশসীমায় ঢুকে পড়া ড্রোন (Drone) নামালেন বিএসএফের পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের (BSF Punjab Frontier) জওয়ানরা ৷ উদ্ধার হয়েছে প্রায় আড়াই কেজি মাদক ৷

7. Newtown Fire: ভোরে ভয়াবহ আগুন, নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে পুড়ে ছাই দোকান

নিউটাউন গৌরাঙ্গনগর বাজারে ভয়াবহ আগুন ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছল দমকলের চারটি ইঞ্জিন ৷ তবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে 18-20টিরও বেশি দোকান ৷ যদিও মঙ্গলবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ লাগা এই আগুনে কেউ হতাহত হননি ৷ শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে, এমনটাই অনুমান দমকল অধিকারিকদের (Massive Fire broke out in Gouranganagar Newtown) ৷

8. Road Accident in Ambala: অম্বালার খালে গাড়ি পড়ে মৃত্যু 4 জনের, 24 ঘণ্টা পর শুরু উদ্ধারকাজ

অম্বালা জেলার নরওয়ানা ব্রাঞ্চ খালে একটি গাড়ি পড়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে (Car Fell into Narwana Branch Canal in Ambala) ৷ উদ্ধারকাজ শুরু হতে সময় লেগে গেল 24 ঘণ্টা!

9. Deepika Padukone: বিশ্বকাপ ফাইনালে ট্রফি উন্মোচনের জন্য দীপিকাকে বাছল ফিফা

আগামী 18 ডিসেম্বর কাতারের লুসান আইকনিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ (Deepika Padukone in FIFA world cup)৷ আর এই ম্যাচেই ট্রফি উন্মোচন করার দায়িত্ব দেওয়া হল বলি সুন্দরী দীপিকাকে ৷

10. Vishal on Kajol: মুখার্জি বাড়ির মেয়ে কাজলকে ভয় পান বিশাল জেঠওয়া

মুখার্জি বাড়ির মেয়েদের ভয় পান বিশাল জেঠওয়া ৷ তিনি বলেন, "আমি এমনিতেই মুখার্জিদের ভয় পাই । 'মর্দানি টু'-তে রানি মুখার্জি আমার যে হাল করেছিলেন তা তো সবাই জানেন । তাই সামলে চলেছি (Vishal Jethwa Shares His Thoughts on Kajol )।"