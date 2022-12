1. Kolkata Medical Collage: নির্বাচনের দাবিতে অটল পড়ুয়ারা, অচলাবস্থা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

ইউনিয়নের নির্বাচনের দাবিতে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে বিক্ষোভে বসল মেডিক্যাল কলেজের পড়ুয়ারা ৷ আটক চিকিৎসকদের উদ্ধারে পালটা অবস্থানে নার্সিং স্টাফরা (Kolkata Medical College Students Agitation) ৷

2. Saket Gokhale Arrested: গুজরাত পুলিশের হাতে গ্রেফতার দলীয় মুখপাত্র, প্রতিবাদ তৃণমূলের

গুজরাত পুলিশ গ্রেফতার করল তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে (Saket Gokhale)। মোরবি ব্রিজ বিপর্যয় (Morbi Bridge Collapse incident) নিয়ে তাঁর করা একটি টুইটের পরিপ্রেক্ষিতেই গুজরাট পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ।

3. Mahua Moitra Tweets: 'জি-20 লোগোতে পদ্মফুল দিলেই 5 বছর শাসন নিশ্চিত নয়', বিজেপিকে কটাক্ষ মহুয়ার

জি-20-র লোগোতে পদ্মফুলকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা নিয়ে এর আগেও বিতর্কের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এরইমধ্যে গতকাল রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Mahua Moitra tweets over G20 Presidency Symbol) ৷ এবার এনিয়ে বিজেপিকে একহাত নিলেন মহুয়া ৷

4. Kamtapuri Rail Roko: পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে কামতাপুরী, ময়নাগুড়ি রেললাইন অবরোধ

আলাদা একটি রাজ্যের দাবি জানিয়ে আসছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড ফোরাম ৷ তাকে সামনে রেখেই আজ সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের রেললাইনে বসে পড়লেন অবরোধকারীরা (KSDF protests demanding separate State) ৷

5. G-20 Summit: জি-20 বৈঠকে তৃণমূল নেত্রীর পাশে বাম-কংগ্রেস, দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজ্য সরকার

আগামী বছর সেপ্টেম্বরে দেশে জি-20 বৈঠক ৷ তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোরকদমে ৷ সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বৈঠক হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in New Delhi G-20 Summit) ৷

6. Shootout at Canada: কানাডায় গ্যাস স্টেশনের বাইরে শিখ যুবতীকে গুলি করে হত্যা

কানাডার মিসিসাগায় এক শিখ যুবতীকে গুলি করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে (Sikh Girl Shot Dead Outside Gas Station in Canada) ৷ জানা গিয়েছে, আঁততায়ী ঘটনাস্থলে প্রায় 3 ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিল ওই যুবতীর ৷ পিল অঞ্চলের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

7. FIFA world cup 2022: নেইমার ফিরলেন, গোলও করলেন, দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে শেষ আটে ব্রাজিল

কার্যত একপেশে ম্যাচের স্কোরবোর্ড ব্রাজিল 4 দক্ষিণ কোরিয়া 1। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে গোল পেলেন নেইমার। শেষ আটে ব্রাজিল খেলবে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে (Brazil to play Croatia in the next round of FIFA World Cup) ।

8. Vishal on Kajol: মুখার্জি বাড়ির মেয়ে কাজলকে ভয় পান বিশাল জেঠওয়া

মুখার্জি বাড়ির মেয়েদের ভয় পান বিশাল জেঠওয়া ৷ তিনি বলেন, "আমি এমনিতেই মুখার্জিদের ভয় পাই । 'মর্দানি টু'-তে রানি মুখার্জি আমার যে হাল করেছিলেন তা তো সবাই জানেন । তাই সামলে চলেছি (Vishal Jethwa Shares His Thoughts on Kajol)।"

9. City of Joy: সিটি অব জয় নিয়ে রাজনীতি করা হয়েছিল, ডমিনিক ল্যাপিয়েরের প্রয়াণে প্রতিক্রিয়া রুদ্রপ্রসাদের

প্রয়াত হলেন বিখ্যাত ফরাসি লেখক ডমিনিক ল্যাপিয়ের (Dominique Lapierre Passes Away) । ভারত অনুরাগী পদ্মভূষণপ্রাপ্ত এই লেখকের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 91 বছর । তাঁর প্রয়াণের পর প্রতিক্রিয়া দিলেন অভিনেতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৷ তিনি অভিনয় করেছিলেন ল্যাপিয়ারে উপন্যাসভিত্তিক ছবি 'সিটি অফ জয়'-এ (City of Joy) ৷

10. Deepika Padukone: বিশ্বকাপ ফাইনালে ট্রফি উন্মোচনের জন্য দীপিকাকে বাছল ফিফা

আগামী 18 ডিসেম্বর কাতারের লুসান আইকনিক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ (Deepika Padukone in FIFA world cup)৷ আর এই ম্যাচেই ট্রফি উন্মোচন করার দায়িত্ব দেওয়া হল বলি সুন্দরী দীপিকাকে ৷