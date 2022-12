1. Kamtapuri Rail Roko: পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে কামতাপুরী, ময়নাগুড়ি রেললাইনে অবরোধ

আলাদা একটি রাজ্যের দাবি জানিয়ে আসছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড ফোরাম ৷ এই দাবিকে সামনে রেখেই আজ সকালে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের রেললাইনে বসে পড়লেন অবরোধকারীরা (KSDF protests demanding separate State) ৷

2. G-20 Summit: জি-20 বৈঠকে তৃণমূল নেত্রীর পাশে বাম-কংগ্রেস, দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজ্য সরকার

আগামী বছর সেপ্টেম্বরে দেশে জি-20 বৈঠক ৷ তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোরকদমে ৷ সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বৈঠক হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in New Delhi G-20 Summit) ৷

3. FIFA world cup 2022: নেইমার ফিরলেন, গোলও করলেন, দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে শেষ আটে ব্রাজিল

কার্যত একপেশে ম্যাচের স্কোরবোর্ড ব্রাজিল 4 দক্ষিণ কোরিয়া 1। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে গোল পেলেন নেইমার। শেষ আটে ব্রাজিল খেলবে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে (Brazil to play Croatia in the next round of FIFA World Cup) ।

4. West Bengal Weather Update: শীতের আগমনীতে নিম্নচাপের কাঁটা, ঠান্ডার আমেজ উত্তরবঙ্গে

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ তবে আপাতত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের উত্তরে পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের আমেজ থাকবে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather) ৷

5. BJP Workers Protest: মন্ত্রী উদয়নের গ্রেফতারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ বিজেপির

বিজেপির মণ্ডল সভাপতির বাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদে ও মন্ত্রী উদয়ন গুহের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি নেতা কর্মীরা ৷ তুফানগঞ্জের থানা চৌপথি এলাকায় 31 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধও করেন তাঁরা (BJP Workers Protest in Cooch Behar) ৷

6. FIFA World Cup 2022: লিভাকোভচের হাত পেরোতে ব্যর্থ জাপান, শেষ আটে ক্রোয়েশিয়া

ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক লিভাকোভিচ পেনাল্টিতে জাপানের তিনটি শট বাঁচিয়ে দলকে নিয়ে গেলেন কোয়ার্টার ফাইনালে । দারুণ খেলেও গতবারের রানার্সদের হারাতে পারল না জাপান (Croatia beats Japan) ।

7. Market Prices in Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

দুয়ারে শীত ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

8. New Plan of Nabanna: এবার পরিচারক-পরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম বেতন ধার্য করতে চাইছে রাজ্য সরকার

শ্রম আইনের অধিকারকে কাজে লাগিয়ে এমন পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। পরিচারিকা-পরিচারকদের পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্যও একই ভাবনা প্রশাসনের (New initiative for the people who are associated with unorganized sector ) ।

9. Gujarat-HP Exit Poll: গুজরাত-হিমাচলে মোদি ম্যাজিকেই ভরসা জনতার, ইঙ্গিত বুথ ফেরত সমীক্ষায়

গুজরাত (Gujarat) ও হিমাচল প্রদেশের (Himachal Pradesh) বিধানসভা নির্বাচনের ফল বের হবে আগামী বৃহস্পতিবার ৷ তার আগে সোমবার সামনে এল বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল ৷ সেখানে বিজেপির (BJP) জয়ের দিকেই পাল্লা ভারী বলে দেখানো হচ্ছে ৷

10. Calcutta High Court: ধর্ষণ ঠেকাতে গ্রাম বাংলায় 'আলো জ্বালাতে' উদ্যোগী হল হাইকোর্ট

সন্ধে নামলেই অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে বাংলার অধিকাংশ গ্রাম ৷ ঘটে ধর্ষণের (Rape) মতো নারকীয় ঘটনা ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ নিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷