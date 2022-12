1. Abhishek Banerjee: 17 ডিসেম্বর মতুয়া-গড় রানাঘাটে সভা অভিষেকের, সাংসদের বার্তার অপেক্ষায় তাঁতশিল্পীরা

গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে সভা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর তিনি নদিয়ার রানাঘাটে সভা করবেন বলে খবর ৷ তার আগে আগামী 10 ডিসেম্বর তিনি হাজির থাকবেন ডায়মন্ড হারবারে (Diamond Harbour) এমপি কাপের উদ্বোধনে ৷

2. Gujarat Election 2022: ভোটের দিনেও গুজরাতে রোড-শো মোদির! কমিশনে অভিযোগে বিরোধীদের

কংগ্রেসের অভিযোগ, এদিন ভোট দিতে যাওয়ার আগে ও পরে কার্যত রোড শোয়ের ভঙ্গিতে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (congress allegation against PM Modi) ৷

3. FIFA World Cup 2022: 'কিলিং কিলিয়ান'-এর মধ্যে মেসি-রোনাল্ডোর উত্তরসূরিকে দেখছে ফুটবল বিশ্ব

ফুটবল বিশ্ব তাদের পরবর্তী মহাতারকাকে পেয়ে গেল (Kylian Mbappe is Bringing Soccer to New Dimension) ৷ 23 বছরের কিলিয়ান এমবাপে সেই বিশ্বাস জোগাচ্ছেন ফুটবল প্রেমীদের ৷ আর সেটা বলছে তাঁর ফিফা বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2022) রেকর্ড ৷

4. Dominique Lapierre Passes Away: সিটি অফ জয়ের লেখক পদ্মভূষণ ডমিনিক ল্যাপিয়েরের জীবনাবসান

সিটি অফ জয়ের লেখক ডমিনিক ল্যাপিয়েরের জীবনাবসান (Dominique Lapierre Passes Away)৷ পদ্মভূষণপ্রাপ্ত এই ফরাসি লেখকের বয়স হয়েছিল 91 বছর (Padma Bhushan awardee Dominique Lapierre)৷

5. Blue-White Uniform: বছর শেষেও কলকাতা পৌরপ্রাথমিকের বহু স্কুলে নীল-সাদা পোশাক পায়নি ছাত্রছাত্রীরা

বছর শেষ হতে চলল ৷ কলকাতা পৌরপ্রথমিকের বহু স্কুলে (KMC primary schools) ছাত্রছাত্রীরা এখনও পেল না নীল সাদা জামা (Blue-White Uniform)৷ যদিও কলকাতা পৌরনিগমের সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের দাবি, নতুন পোশাক পৌঁছে গিয়েছে সব স্কুলে ৷

6. SSC Recruitment Case: এসএসসি নিয়োগে 21 হাজার পদে দুর্নীতি, আদালতে জানাল সিবিআই

এখনও পর্যন্ত প্রায় 21 হাজার পদে দুর্নীতি হয়েছে ৷ তার মধ্যে 9 হাজার ওএমআর সিট বিকৃত করা হয়েছে । নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Case) আদালতে এমনটাই জানাল সিবিআই (CBI tells Calcutta HC) ৷

7. Traffic Constable Beaten: দেগঙ্গায় বেপরোয়া গাড়ি আটকানোয় বেধড়ক মার ট্রাফিক কনস্টেবলকে, গ্রেফতার চালক

বসিরহাটের পর দেগঙ্গায় (North 24 Parganas News) ফের আক্রান্ত হতে হল পুলিশকে । এ বার দ্রুত গতির গাড়ি আটকাতে গিয়ে চালকের মারধরে আহত হলেন দেগঙ্গা থানার ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল (Traffic Constable Beaten)। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে ।

8. Asansol Rail Controversy: রেলের ফ্রেট করিডর, নাটক করছেন মলয় ঘটক, দাবি জিতেন্দ্রে'র

রেলের ফ্রেট করিডর (Freight Corridor) তৈরির জন্য সরানো হবে বাজার ৷ ভাঙা পড়বে কয়েকটি বাড়িও ৷ আর তা নিয়েই দ্বন্দ্ব মলয় ঘটক ও জীতেন্দ্র তেওয়ারির মধ্যে (Asansol Rail Controversy) ৷

9. Asansol Court: আসানসোল আদালত থেকে 400 ফাইল লোপাট, তদন্তে পুলিশ

রবিবার রাতে চুরির ঘটনা ঘটে আসানসোল সিভিল কোর্টে ৷ খোয়া গিয়েছে প্রায় 400টি ফাইল (files stolen from Asansol Court) ৷

10. Bhupati Nagar Bomb Blast: তৃণমূল নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তদন্তে বম্ব ও ডগ স্কোয়াড

ভূপতিনগর থানার অর্জুন নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাড়ুয়াবিলা গ্রামে তৃণমূল নেতা রাজকুমার মান্নার বাড়িতে সোমবার বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের তদন্তকারীরা পৌঁছয় (Bomb and Dog Squad Came to Investigate Explosion Case) ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ওই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতা রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না এবং প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ গায়েনের ৷